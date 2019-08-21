День Незалежності від Проскурні і Бадоєва. Зміна епох?

Копирайт изображения Facebook Alan Badoev Image caption Успішний кліпмейкер уперше став режисером урочистостей до Дня Незалежності

В офіційних заходах до Дня Незалежності має бути як обов'язковий протокол, так і творча складова. Впродовж останніх п'яти років паради та концерти до цього свята ставив режисер і продюсер Сергій Проскурня. Уперше він за це взявся в 2008-му.

Втім, команда Володимира Зеленського знайшла йому заміну - режисера й кліпмейкера Алана Бадоєва, у минулому бізнес-партнера Зеленського.

Саме він разом із хореографом Оленою Коляденко є режисером офіційної "Ходи гідності", дійства, що має замінити традиційний військовий парад.

Військові, незгодні з рішенням відмовитися від параду, проведуть на Хрещатику власний марш захисників України.

Володимир Зеленський ще місяць тому повідомив, що ніякого параду до Дня незалежності не буде, оскільки це дорого.

"Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - повідомив він у своєму Facebook.

Пізніше стало відомо, що до свята строковики та курсанти отримають премії по 1 тис. гривень, а ті, хто захищає територіальну цілісність держави на Донбасі, - по 2 тис. гривень.

Більше видовищності

В останні роки формально в Україні відбувалися не військові паради, а саме марші захисників України, нової армії тощо. Але по суті це були повноцінні паради з танками, артилерією та іноді літаками.

У відповідь на залучення Бадоєва соцмережі вибухнули жартами про те, що автор хітових кліпів додасть святковим заходам "гламуру" й "лоску", а також запросить виступити поп-зірок, як-от Макса Барські.

Багатьох така кандидатура постановника дійства обурює.

Найбільш відомі для масової аудиторії його кліпи відзначаються чуттєвістю, відвертістю, символізмом зображення. Ця естетика є чимось діаметрально протилежним військовій строгості та патріотичному пафосу парадів.

Оголені тіла з його відеоробіт та військові однострої Дня Незалежності так само разюче контрастують.

Копирайт изображения Alan Badoev/колаж BBC Image caption Фрагменти кліпів Алана Бадоєва

Із фото у соцмережах з репетиції "Ходи" на території заводу "Антонов" видно, що певні мілітарні елементи свята будуть витримані. Там точно будуть колони військових і підняття стягу.

"Хочемо показати не танк, а танкіста"

Алан Бадоєв розповів, що в "Ході гідності" візьмуть участь "представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери та діти".

"День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані", - написав режисер в своєму Instagram.

В інтерв'ю ТСН він розповів, що на "Ході гідності" точно не буде військової техніки й він загалом буде менш мілітаристським.

Режисер хоче показати реальних людей, а не продемонструвати силу: "Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а його льотчика. А разом із ними поруч вченого, лікаря, спортсмена, художника".

На цьому ж наголошує і Олена Коляденко: "Ми відійшли від ідеї дорогих, масштабних декорацій і спеціальних конструкцій на Майдані, змістивши акценти на реальних людей — їхні вчинки, історії і долі..."

Замість параду - перше травня?

Копирайт изображения Facebook Alan Badoev Image caption Репетиція "Ходи гідності" на території заводу "Антонов"

Сергій Проскурня познайомився з Аланом Бадоєвим ще коли той був студентом. Допомагав йому домовитися з Адою Роговцевою та Костянтином Степанковим, аби ті зіграли в дипломній роботі режисера-початківця.

Один із найбільш знаних і досвідчених українських режисерів зауважує, що молодшого колегу поважає. Але анонсовану концепцію "Ходи гідності" він критикує.

"За задумом це нагадує першотравневу демонстрацію: а тепер ідуть колгоспники, а за ними - доярки", - коментує він.

Перший заступник голови офісу президента Сергій Трофімов розпорядився, щоб обласні адміністрації "забезпечили присутність делегацій" бюджетників на генрепетиції "Ходи". Пізніше офіс президента виправдовувався, що йшлося про добровільну участь.

Копирайт изображения Alan Badoev/колаж BBC Image caption Фрагменти кліпів Алана Бадоєва

Залучали жінок

Сергій Проскурня розповідає, що всі заходи до Дня Незалежності готував разом із кількома робочими групами по півроку. До цього процесу були залучені й Генштаб та Міноборони, і президентська адміністрація.

Паралельно режисер працював над постановкою інших державних заходів із відзначення знакових дат. Це додавало йому розуміння історичної геральдики та одностроїв.

Він радився з військовими істориками: Віталієм Гайдукевичем, Василем Павловим та Олексою Руденком.

"Я займався тим, що у кожному випадку пропонував щось нове, доповнював церемонію новими елементами та втілював це все в телетрансляцію", - розповідає режисер.

За протокольну частину військових парадів, зокрема прохід колон, відповідав Олег Марцинів, учень Бориса Шарварка, метра радянської режисури масових заходів.

Копирайт изображения Укрінформ/TARASOV Image caption У військових парадах доби Кучми та Порошенка задіювали танки, БТР, артилерійські установки, літаки. Зеленський від цього відмовився

"Це режисер старої закалки, в якого час від часу проривалися пострадянські символи та спосіб мислення", - пригадує Сергій Проскурня.

Зауважує, що особисто попіклувався про те, щоб у параді не брав участі ансамбль Вірського: "Проїхали танки - а тепер танцюймо гопака? Ні. Олег Марцинів усе хотів цього. А президент сказав: "Як вирішить Проскурня, так і буде".

Цьогоріч у "Ході гідності" можна очікувати танців та флеш-мобів, адже до її постановки долучилася хореограф Олена Коляденко.

Кожного року, починаючи з 2015-го, Проскурня вигадував якісь "родзинки" для святкових заходів.

"У 2015-му вперше залучили до участі в параді жінок, військовослужбовців. А на трибуні біля президента стояли гості з квітами. Ми спеціально зупинили колону військових напроти них. І гості побігли дарувати їм букети", - розповідає режисер.

У 2018-му Хрещатиком пройшла вже ціла жіноча колона.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У жіночій колоні, яка бере участь у параді до Дня незалежності, більше сотні учасниць.

У 2016 році організували прямі включення з кількома містами-мільйонниками. У 2017-му розмістили в кабінах танків, літаків і бронетранспортерів дитячі малюнки, створені під час флешмобів. Зібрали 220 кг дитячих малюнків.

"Весь склад на моєму продакшині був заповнений коробками", - каже Сергій Проскурня.

Організатори параду наперед записали відео цих малюнків у кабінах і програвали його під час трансляції.

Олюднення армії

У 2018-му році на Хрещатику розмітили портрети військових на тлі центральної трибуни. Це були саме ті армійці, чиї імена оголошував "голос парадів", диктор Дмитро Хоркін у той момент, як вони проходили повз офіційну трибуну.

"Для мене це був момент олюднення армії. Нічого гіршого немає, ніж коли в пресі з'являється щодня "один загиблий, один поранений". Люди без імені. Для мене це люди з іменами, з коханими, з рідними. Цим ми принципово відрізнялися з Олегом Марциневим", - розповідає режисер.

З Євгеном Нищуком він вирішив вставити в сценарій парадів пісню "Гей, пливе кача", яка стала поховальною, прощальною мелодією для загиблих українських захисників.

Також за часів Проскурні запровадили церемонію вручення під час параду бойових прапорів військоким частинам.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Порошенко вручає бойові стяги підрозділам ЗСУ, 24 серпня 2018 року

Це доволі тривала процедура, в телеефірі в цей час з 2016 року щораз звучав хорал духових оркестрів: "У нас прозвучала композиція українського композитора епохи барокко Дмитра Бортнянського. До мене підходили й питали, чи взяв я дозвіл у Голлівуді на використання цієї музики. Вона звучала мов голлівудська. Я пояснював, що це український композитор".

У 2016-му День Незалежності запам'ятався ще й концертом "Народжені вільними". Спецільно для нього був сформований симфонічний оркестр з музикантів із 18 міст України, народжених 1991 року. До них долучилися однолітки, що працювали за кордоном.

У 2017-му на одній сцені твори українських та американських композиторів виконували президентський оркестр України та духовий оркест військово-повітряних сил США.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Концерт "Народжених вільними", спеціально сформованого симфонічного оркестру, куди ввійшли музиканти 1991 року народження, 24 серпня 2016 року

Але це все вже історія.

Режисерський досвід Сергія Проскурні та Алана Бадоєва відрізняється, мов хорал від поп-музики.

Можливо, як і в новому парламенті, на День Незалежності українців чекає експеримент, який так чи інакше впливатиме на імідж держави.

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