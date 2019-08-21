Що криється за чутками про повернення українських політв'язнів з Росії

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Українських громадян, засуджених на великі терміни ув'язнення і які утримуються у російських тюрмах, за деякими повідомленнями, можуть найближчим часом повернути до України.

За неофіційними даними, п'ятьох людей, яких Україна і міжнародна спільнота вважає політичними в'язнями, нещодавно перевели до слідчого ізолятора Лефортово у Москві.

Російські правозахисники твердять, що 20 серпня передали до Лефортово продукти п'ятьом політв'язням: Миколі Карп'юку, Станіславу Клиху, Володимиру Балуху, Олександрові Кольченку та Павлу Грибу, і працівники СІЗО їх прийняли.

21 серпня російське агентство "Інтерфакс" також повідомило із посиланням на власні джерела, що українських громадян перевели до Лефортово і що може йтися про обмін вже найближчим часом.

Ще раніше адвокати Марк Фейгін та Микола Полозов повідомляли, що із місць відбуття покарань зникли Володимир Балух, Олександр Кольченко та Микола Карп'юк, проте відмолялися від коментарів із поясненням: "щоб не нашкодити".

"Є певний оптимізм"

Російська правозахисниця Вікторія Івлєва, перераховуючи продукти, які передала в'язням, пише у Facebook:

"Я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких немає в наявності. Все, що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів", - наголошує Вікторія Івлєва.

"Якщо передачу взяли, швидше за все, вони дійсно там. Але з іншого боку, це дещо дивно, тому що, наприклад, я посилку Карп'юку намагався вже два місяці направити - і все ніяк. А у нього ліміт - одна посилка/передача в рік. А тут так швидко і легко для нього прийняли... Втім, ситуація не стандартна і все може бути", - так прокоментував ситуацію адвокат Олексій Барановський.

"Якщо підтвердиться, що люди з різних справ, з різних регіонів, з різними термінами зібрані в одному місці, це дійсно може вселяти певний оптимізм", - додав адвокат у коментарі ВВС News Україна.

Олексій Барановський також повідомив, що побував 21 серпня у тюрмі "Владимирский централ", у місті Владімір, де утримувався Микола Карп'юк, і офіційно встановив, що його там немає.

Російське інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на власне джерело підтвердило, що п'ятьох ув'язнених дійсно перевезли до Лефортово і може йтися про обмін.

За словами джерела, "обговорюється формат цієї процедури" - видачі їх Україні для відбуття покарання, призначеного судами Російської Федерації.

Жодного офіційного підтвердження цієї інформації журналісти української та російської служб Бі-бі-сі поки що знайти не змогли.

Процедура і наслідки

За якою саме процедурою українських в'язнів можуть віддати Україні, поки що не зрозуміло. Однак джерело "Інтерфаксу" вказує на те, що вони мають відбути покарання, призначені судами Росії, в пенітенціарних закладах України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лунають припущення, що українські моряки, утримувані у Лефортово, також можуть потрапити під обмін найближчим часом

Жоден із українських політв'язнів не визнавав своєї вини і вважає справи сфабрикованими з політичною метою. Формально для подальшого відбуття покарання на батьківщині ув'язнені мають дати на це згоду.

Два тижні тому Марк Фейгін, адвокат іще одного ув'язненого в Росії, журналіста Романа Сущенка повідомив, що його підзахисний підписав необхідні документи і дав згоду на відбуття покарання в Україні.

Якщо припустити, що подібні документи підписали й інші ув'язнені, яких, імовірно, перевезли до Лефортово, то це може стати юридичною підставою, якою скористається Росія у разі обміну.

Водночас, Марк Фейгін зауважує у коментарі інтернет-виданню "Обозреватель": якщо таки йдеться про обмін, то "для таких дій передбачається конфіденційний режим".

Конфіденційність щодо підстав, що слугували передачі Україні активістів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза у жовтні 2017 року зберігається і досі.

Однак повернення українців з подальшим відбуттям покарання в Україні - це, фактично, визнання вироків російських судів, а також вироків, ухвалених "судами" анексованого Криму. На цьому постійно наголошувала попередня українська влада.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Станіслав Клих і Микола Карп'юк у суді

Їх може бути не 5, а більше

Українські та російські ЗМІ пишуть, що насправді обмін може бути масштабнішим. У Лефотово, за неофіційними даними правозахисників, утримуються й інші українські громадяни.

"Не здивуюся, якщо ближчим часом відбудеться обмін утримуваних осіб", - сказав директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чесноков, коментуючи виданню "Актуальные комментарии" підготовку зустрічі "нормандського формату".

"Хоча це і не питання "норманського формату", а швидше двосторонніх стосунків Росії та України, як і вся ця азово-керченська історія", - додав Олексій Чесноков, якого вважають близьким до помічника президента РФ Владислава Суркова.

Поки що повідомляють про переведення до Лефортово п'ятьох українців, які отримали великі терміни покарання.

Серед них:

Микола Карпюкбув арештований у березні 2014 року, його звинуватили у бандитизмі та участі в першій чеченській війні. У 2016 році був засуджений до 22,5 років ув'язнення.

Станіслав Клих також був зарештований в Росії, у серпні 2014 року, під час відвідин своєї подруги в Орлі. Звинувачення і покарання - ті ж самі, що і у Миколи Карп'юка - участь у чеченській війні і 22,5 роки в'язниці.

Олександр Кольченко арештований у Криму зі звинуваченнями в антиросійській діяльності. У серпні 2015 року його засудили до 10 років в'язниці. Проходив у справі разом із Олегом Сенцовим, якого засудили до 20 років тюрми.

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку вивісив український прапор. Засуджений до майже п'яти років ув'язнення.

Павло Гриб був затриманий у Білорусі у серпні 2017 року і перевезений до Росії. У березні цього року - засуджений російським судом до шести років ув'язнення за звинуваченнями у сприянні тероризму.

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