Хто і навіщо рахує львівські мозаїки?

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption У Львові вже нарахували 91 архітектурні об'єкти з мозаїками, які активісти намагатимуться вберегти від знищення. Серед них - "Гігея" (богиня гігієни) - мозаїка на стіні корпусу навчально-виробничої аптеки Львівського медичного університету ім. Данила Галицького. Автор: Валерій Марчак

У Львові після скандалу зі знищеною мозаїкою "Риби" інвентаризували усі наявні панно. Всього нарахували 91, але список доповнюють. Локації із їхнім місцезнаходженням нанесуть на спеціальну мапу.

Донедавна у Львові найбільш масштабною та оригінальною мозаїкою були "Риби" на будівлі магазину "Океан" на вулиці Володимира Великого.

Величезне панно (120 квадратних метрів) співавторства художників Володимира Патика, Богдана Сороки та Гриця Олексюка зображувало риб у блакитному та бірюзових кольорах, які пливли по хвилях фіолетового моря.

У липні, під час реконструкції магазину, забудовник зруйнував стіну із "Рибами". Хоча обіцяв цього не робити.

Після суспільного резонансу міська влада тимчасово зупинила всі дозволи цьому забудовнику на подальше будівництво. А решту мозаїк у Львові вирішили інвентаризувати.

Копирайт изображения Наталя Піддубна Image caption Знищення львівської мозаїки "Риби" (на фото - у березні 2016 року) на будівлі магазину "Океан" викликало скандал

Навіщо рахувати мозаїки?

Старший викладач кафедри архітектури та реставрації в НУ "Львівська політехніка" Наталя Піддубна захистила дисертацію на тему львівських мозаїк. Її наукову роботу взяли за основу обліку усіх міських мозаїк в управлінні архітектури міськради.

Каже, за останні п'ять років у місті втрачені або пошкоджені майже десяток мозаїк.

"У місті є 91 архітектурний об'єкт, на яких є мозаїки різного розміру. На одному такому об'єкті може бути до 70 картин. За жанрами вони різні - побутові, спортивні, на теми пропагування здоров'я, праці та естетики. Від пошкодження і знищення законодавчо захищені фактично ті, які розташовані на будинках-пам'ятках архітектури. Інші - у зоні ризику. Щороку втрачаємо два і більше мозаїчних панно", - каже дослідниця.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Великі мозаїчні панно зі спортивними сюжетами на території спорткомплексу "СКА" у Львові. Автори - солдати із мистецькою освітою з військової частини.

Копирайт изображения Ольга Швед

Наступний після обліку крок - визначити мистецьку цінність наявних панно, вважає Наталія Піддубна. Це має зробити спеціальна комісія.

"Якщо перелік мозаїк майже готовий, то справа - за управлінням історичного середовища. Ми рекомендуємо створити спеціальну комісію - у складі посадовців, архітекторів, митців і інших фахівців. Вони можуть оцінити мистецьку цінність кожного панно. Вже після цього його можна взяти під охорону на місцевому рівні, а ще краще - на всеукраїнському," - каже Наталія Піддубна.

Новий реєстр має обмежити будівельні роботи, дозволені на об'єктах із цінною мозаїкою. Забудовники зможуть лише ремонтувати частину будівлі з мозаїкою, але не перебудовувати чи зносити.

Хто захищає львівські мозаїки?

Фотографію зі зруйнованою мозаїкою "Риби" зробив і розповсюдив у соцмережах активіст, який випадково помітив за високою будівельною огорожею зруйноване панно.

Ірина Юзик із громадської організації "Народна дія Львів" каже, що це не перший випадок, коли після інформаційного галасу міська влада реагує на проблему: "Типові дії львівської міської влади - "може, ніхто не помітить, а якщо помітить, то після галасу і громадського осуду все вляжеться".

"Уже зруйновано чи пошкоджено будинки-пам'ятки архітектури у різних районах - і це продовжується далі. Постійно фіксуємо якісь втручання чи нищення. Немає законодавства - ні національного, ні місцевого, яке б регулювало захист старовинної архітектури від забудовників. Немає жорсткого покарання, контролю", - каже Ірина Юзик.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Мозаїчний рельєф в оформленні входу до Винниківського ринку у Львові. Автор невідомий

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко більш ніж півтора року очолює комісію за збереження історичних пам'яток.

Визнає, що недобросовісних забудовників штрафами не налякаєш, ці штрафи для прибуткових бізнесів не дуже страшні.

"Раніше штрафи за нищення чи порушення на пам'ятках архітектури у Львові накладало і контролювало їх сплату Міністерство культури. Зараз цим займається міська публічна комісія. Забудовнику, який зруйнував "Риби", наклали штраф у 91 тис грн. Погоджуюся, для нього це не є значна сума. Але місто зупинили усі дозволи на подальші роботи - а це для нього вагомо. Він шукає варіанти співпраці. Місто і громадськість їх розгляне. Зараз ми працюємо над тим, аби ще більше збільшити максимальну суму штрафів", - каже чиновник.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Мозаїки на корпусі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Ґжицького. Автор: Сергій Бабков

Що буде із "Рибами"?

Митець, живописець Остап Патик - спадкоємець авторських прав львівського художника Володимира Патика. Роботу його батька, мозаїку "Риби" на фасаді колишнього магазину "Океан", і зруйнував у липні забудовник - компанія ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп"

"Фото цього панно було в усіх путівниках, де згадувався Львів. У радянські часи мозаїки були своєрідною рекламою, мистецьким твором просто неба. "Риби" створив мій батько у співпраці ще з двома митцями у 1978 році на замовлення тодішньої влади", - розповідає митець.

"Це одна з перших мозаїк не у пласкому, а рельєфному стилі. Вартість роботи на ті часи була космічною. Кілограм смальти - керамічних камінців, з яких викладають панно, коштував 10 карбованців, а заробітна плата інженера - 100 карбованців. На квадратний метр потрібно було 22 кг смальти. Розмір мозаїки - близько 120 кв. м. А це - мільйон камінців", - наголошує він.

Копирайт изображения Наталія Піддубна Image caption Забудовник наразі готовий оплатити відновлення мозаїки "Риби" і надати місту приміщення для дитячої школи мистецтв. Такою була мозаїка у листопаді 2016 року

Забудовник нині готовий відновити мозаїку "Риби" та оплатити усі роботи, а також надає місту приміщення у майбутній будові для благодійних цілей - дитячої школи мистецтв. Остап Патик впевнений, що відновлювати "Риби" треба.

"Він (Забудовник. - Ред.) готовий оплатити вартість робіт - в загальному це 80-100 тисяч доларів. Є збереженими 10-12% старої мозаїки на стіні, знайшли камінці на будові, є залишки смальти у церквах, храмах, можна докупити за кордоном", - вважає митець.

Пропозицію від забудовника міський голова Львова виніс на громадське обговорення, яке триває і досі.

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