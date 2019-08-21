Скільки коштує Гренландія і навіщо вона Дональду Трампу?

Image caption На найбільшому острові Землі живуть лише 60 тис. людей

Американський президент Дональд Трамп зацікавився ідеєю купівлі Гренландії, але Данія відкинула таку можливість - як і 70 років тому. Після цього Дональд Трамп скасував запланований на початок вересня державний візит до Данії.

Навіщо США найбільший острів на планеті, скільки він може коштувати і до чого тут Росія і Китай?

Чим багата Гренландія

Понад 80% території острова покрито льодом. Населення - лише близько 60 тис. людей. Але біля берегів досить риби, а в надрах багато всього корисного. І в міру танення льодовиків видобувати копалини все простіше.

У Гренландії є нафта, уран і рідкоземельні метали: неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Вони життєво важливі для сучасних високотехнологічних виробництв, однак більше 70% видобувається у Китаї, з яким Трамп веде торгову війну.

Китай же скупив найбільші родовища в Африці. І навіть якщо він дотримається обіцянки не обмежувати поставки на світовий ринок, відкритих запасів вистачить лише на пару десятиліть.

США - найбагатша країна на планеті, світовий лідер у високих технологіях і найбільший у світі виробник нафти. Для збереження цих позицій Гренландія Америці дуже потрібна.

Навіщо Гренландія Пентагону

Копирайт изображения Keystone-France / Getty Images Image caption Військову базу Туле в Гренландії США побудували в 1950-х

Острів розташований в стратегічно важливій Арктиці. Через Гренландію лежить найкоротший шлях з Європи в Північну Америку, причому географічно вона набагато ближче до останньої, хоч і є автономною територією європейської Данії.

Стратегічно було б здорово купити Гренландію, пояснював Трамп свої задуми.

З часів холодної війни з СРСР у США є військова база на острові. І Пентагон не проти розширити присутність в Арктиці, щоб протистояти загрозам, що походять від Китаю і Росії.

Таким же аргументом керувався президент Гаррі Трумен, пропонуючи 100 млн доларів у післявоєнному 1946 році, коли світ ділився на західну і радянську сфери впливу: купити собі, щоб не дісталося ворогові.

Image caption Гренландські води багаті на рибу і перспективні для судноплавства на тлі змін клімату

Китай виношує ідею арктичного торгового шляху, і в минулому році зібрався будувати два аеропорти у Гренландії - але Данія переконала владу автономії віддати їй обидва контракти.

Росія, зі свого боку, нарощує військову міць в Арктиці, розширюючи свою найбільш північну військову базу "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Розташований там аеродром "Нагурське" майже готовий до прийому важких Іл-78, які використовують для дозаправки винищувачів і бомбардувальників в повітрі.

Навіщо Гренландія Трампу?

Трамп - забудовник не в першому поколінні. Він все життя купував землю, будував на ній будинки і продавав квартири. Але тепер він - президент і обіцяє не ставитися до Гренландії як до свого улюбленого острова - Мангеттену.

"Я обіцяю не робити цього з Гренландією!" - іронізує президент США

Однак особисті інтереси Трампа не обмежені грошима. Купівля Гренландії дозволить йому увійти в історію поряд з президентами Ендрю Джонсоном і Томасом Джефферсоном, які купили для США Аляску та Луїзіану.

Слава збирача земель напевно затьмарила б спірні досягнення президентської кар'єри Трампа і прославила б його у віках.

Скільки коштує Гренландія?

Землі, та ще й з людьми, давно не продаються у таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна прикинути.

Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через півстоліття Джонсон виторгував Аляску у росіян вдвічі дешевше. Трумен пропонував Данії 100 млн в 1946-му.

Навіть з поправкою на інфляцію на ці гроші зараз не купити і будинок на Мангеттені, не те що острів. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни землі, яка не використовуються у сільському господарстві в США. Близька до Гренландії за площею Луїзіана ( у колоніальних кордонах XVIII століття, а не в чинних кордонах штату Луїзіана) тоді буде коштувати не менше 1 трильйона доларів.

Image caption У Гренландії гарно, але життя важке. Самогубства, насильство, алкоголізм - давні проблеми

А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова ціна може бути і в кілька разів вище.

Чи потрібні Данії гроші?

Трамп назвав Гренландію тягарем для Данії.

"Вони дуже страждають, зазнають збитків - майже $ 700 млн на її утримання", - сказав він.

Данія дійсно перераховує Гренландії 640 млн доларів на рік. Це крапля у морі: країна живе на 170 млрд доларів на рік, і дотації далекому острову не перевищують піввідсотка бюджетних витрат.

Данія входить до десятки найбагатших країн світу, а її борги - лише третина ВВП. Гроші їй настільки не потрібні, що центральний банк видає їх під 0,05% річних, а банки готові доплачувати людям, тільки б вони взяли іпотеку.

Чи є в США гроші на купівлю Гренландії?

На відміну від Данії, борг США перевищує ВВП країни. Американці заборгували понад 22 трлн доларів, і ця сума не зменшується. У бюджеті країни діра у 1 трлн доларів на рік, і покривати її доводиться за рахунок позикових коштів.

Однак можливості нарощувати цей борг у США практично безмежні. Оскільки дохідних і надійних активів у світі майже не залишилося, доларові облігації користуються величезним попитом.

Правда, витрати такого масштабу Трампу доведеться затверджувати в Конгресі, який до сих пір відмовляється фінансувати навіть скромний проєкт стіни на кордоні з Мексикою.

Чи буде в історії продовження?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Гренландії проводять чемпіонат з гольфу. А це улюблений спорт Трампа

Данія налаштована рішуче.

"Гренландія не продається. Гренландія не належить Данії. Гренландія належить Гренландії, - відповіла на задуми Трампа прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і назвала цю ідею абсурдною. - Я дуже сподіваюся, що це він не серйозно".

Трампу залишається сподіватися на сепаратистів. Якщо волелюбні гренландці захочуть оголосити незалежність - скажімо, до 300-річчя колонізації у 2021 році - вони вільні будуть продати батьківщину кому завгодно.

В цьому випадку Гренландія моментально перетвориться на острів мільйонерів: навіть за мінімальною ціною 1 трлн доларів продаж принесе кожному жителю приблизно по 18 млн доларів.