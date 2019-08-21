Скільки коштує Гренландія і навіщо вона Дональду Трампу?

Олексій Калмиков Російська служба Бі-бі-сі
  • 21 серпня 2019
На найбільшому острові Землі живуть всього 60 тис. людей
Image caption На найбільшому острові Землі живуть лише 60 тис. людей

Американський президент Дональд Трамп зацікавився ідеєю купівлі Гренландії, але Данія відкинула таку можливість - як і 70 років тому. Після цього Дональд Трамп скасував запланований на початок вересня державний візит до Данії.

Навіщо США найбільший острів на планеті, скільки він може коштувати і до чого тут Росія і Китай?

Чим багата Гренландія

Понад 80% території острова покрито льодом. Населення - лише близько 60 тис. людей. Але біля берегів досить риби, а в надрах багато всього корисного. І в міру танення льодовиків видобувати копалини все простіше.

У Гренландії є нафта, уран і рідкоземельні метали: неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Вони життєво важливі для сучасних високотехнологічних виробництв, однак більше 70% видобувається у Китаї, з яким Трамп веде торгову війну.

Китай же скупив найбільші родовища в Африці. І навіть якщо він дотримається обіцянки не обмежувати поставки на світовий ринок, відкритих запасів вистачить лише на пару десятиліть.

США - найбагатша країна на планеті, світовий лідер у високих технологіях і найбільший у світі виробник нафти. Для збереження цих позицій Гренландія Америці дуже потрібна.

Навіщо Гренландія Пентагону

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Image caption Військову базу Туле в Гренландії США побудували в 1950-х

Острів розташований в стратегічно важливій Арктиці. Через Гренландію лежить найкоротший шлях з Європи в Північну Америку, причому географічно вона набагато ближче до останньої, хоч і є автономною територією європейської Данії.

Стратегічно було б здорово купити Гренландію, пояснював Трамп свої задуми.

З часів холодної війни з СРСР у США є військова база на острові. І Пентагон не проти розширити присутність в Арктиці, щоб протистояти загрозам, що походять від Китаю і Росії.

Таким же аргументом керувався президент Гаррі Трумен, пропонуючи 100 млн доларів у післявоєнному 1946 році, коли світ ділився на західну і радянську сфери впливу: купити собі, щоб не дісталося ворогові.
Image caption Гренландські води багаті на рибу і перспективні для судноплавства на тлі змін клімату

Китай виношує ідею арктичного торгового шляху, і в минулому році зібрався будувати два аеропорти у Гренландії - але Данія переконала владу автономії віддати їй обидва контракти.

Росія, зі свого боку, нарощує військову міць в Арктиці, розширюючи свою найбільш північну військову базу "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Розташований там аеродром "Нагурське" майже готовий до прийому важких Іл-78, які використовують для дозаправки винищувачів і бомбардувальників в повітрі.

Навіщо Гренландія Трампу?

Трамп - забудовник не в першому поколінні. Він все життя купував землю, будував на ній будинки і продавав квартири. Але тепер він - президент і обіцяє не ставитися до Гренландії як до свого улюбленого острова - Мангеттену.

"Я обіцяю не робити цього з Гренландією!" - іронізує президент США

Однак особисті інтереси Трампа не обмежені грошима. Купівля Гренландії дозволить йому увійти в історію поряд з президентами Ендрю Джонсоном і Томасом Джефферсоном, які купили для США Аляску та Луїзіану.

Слава збирача земель напевно затьмарила б спірні досягнення президентської кар'єри Трампа і прославила б його у віках.

Скільки коштує Гренландія?

Землі, та ще й з людьми, давно не продаються у таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна прикинути.

Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через півстоліття Джонсон виторгував Аляску у росіян вдвічі дешевше. Трумен пропонував Данії 100 млн в 1946-му.

Навіть з поправкою на інфляцію на ці гроші зараз не купити і будинок на Мангеттені, не те що острів. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни землі, яка не використовуються у сільському господарстві в США. Близька до Гренландії за площею Луїзіана ( у колоніальних кордонах XVIII століття, а не в чинних кордонах штату Луїзіана) тоді буде коштувати не менше 1 трильйона доларів.
Image caption У Гренландії гарно, але життя важке. Самогубства, насильство, алкоголізм - давні проблеми

А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова ціна може бути і в кілька разів вище.

Чи потрібні Данії гроші?

Трамп назвав Гренландію тягарем для Данії.

"Вони дуже страждають, зазнають збитків - майже $ 700 млн на її утримання", - сказав він.

Данія дійсно перераховує Гренландії 640 млн доларів на рік. Це крапля у морі: країна живе на 170 млрд доларів на рік, і дотації далекому острову не перевищують піввідсотка бюджетних витрат.

Данія входить до десятки найбагатших країн світу, а її борги - лише третина ВВП. Гроші їй настільки не потрібні, що центральний банк видає їх під 0,05% річних, а банки готові доплачувати людям, тільки б вони взяли іпотеку.

Чи є в США гроші на купівлю Гренландії?

На відміну від Данії, борг США перевищує ВВП країни. Американці заборгували понад 22 трлн доларів, і ця сума не зменшується. У бюджеті країни діра у 1 трлн доларів на рік, і покривати її доводиться за рахунок позикових коштів.

Однак можливості нарощувати цей борг у США практично безмежні. Оскільки дохідних і надійних активів у світі майже не залишилося, доларові облігації користуються величезним попитом.

Правда, витрати такого масштабу Трампу доведеться затверджувати в Конгресі, який до сих пір відмовляється фінансувати навіть скромний проєкт стіни на кордоні з Мексикою.

Чи буде в історії продовження?

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Image caption У Гренландії проводять чемпіонат з гольфу. А це улюблений спорт Трампа

Данія налаштована рішуче.

"Гренландія не продається. Гренландія не належить Данії. Гренландія належить Гренландії, - відповіла на задуми Трампа прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і назвала цю ідею абсурдною. - Я дуже сподіваюся, що це він не серйозно".

Трампу залишається сподіватися на сепаратистів. Якщо волелюбні гренландці захочуть оголосити незалежність - скажімо, до 300-річчя колонізації у 2021 році - вони вільні будуть продати батьківщину кому завгодно.

В цьому випадку Гренландія моментально перетвориться на острів мільйонерів: навіть за мінімальною ціною 1 трлн доларів продаж принесе кожному жителю приблизно по 18 млн доларів.

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