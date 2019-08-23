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На День Незалежності в Києві вперше за п'ять років не буде військового параду. Натомість планують два окремі марші з військовими та ветеранами, концерт і виставку, присвячену історичним постатям.

Що, де і коли відбудеться 24 серпня - розповідаємо детально.

"Хода гідності"

Офіс президента анонсував, що у цей святковий день Хрещатиком пройде офіційна "Хода гідності". Вона почнеться о 10 ранку.

"Захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна", - заявив керівник Офісу Андрій Богдан.

Хода - без військової техніки. В ній візьмуть участь діючі військовослужбовці різних родів військ, які пройдуть колонами центральною вулицею столиці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так святкували День Незалежності минулого року - з парадом та іноземними військовими на Хрещатику

До військових зможуть приєднатися ветерани АТО, які служили у відповідних підрозділах, медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери.

Візьме участь у заході й президент Зеленський та іноземні гості. Проте Офіс поки що не розкриває інтригу, хто ж приїхав до Києва.

Наприкінці заходу президент звернеться до народу, далі буде концерт. Організацію доручили відомому українському кліпмейкеру Алану Бадоєву.

Сам Бадоєв розповів ТСН, що захід загалом буде менш мілітаристським, ніж це було у минулі роки. Режисер має намір показати реальних людей, а не продемонструвати силу: "Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а його льотчика. А разом із ними поруч вченого, лікаря, спортсмена, художника".

"Марш захисників"

Цього ж дня в центрі Києва об 11 годині розпочнеться інша хода - "Марш захисників". Його організовують громадські організації, військові та ветерани.

"Оскільки чинний президент скасував проведення урочистого державного параду до Дня Незалежності, громадяни України проведуть "громадянський парад" від парку імені Тараса Шевченка, вниз по бульвару Тараса Шевченка, Бессарабською площею до Майдану Незалежності", - йдеться на сторінці події у Facebook.

У заході братимуть участь ветерани АТО, військовослужбовці, добровольці, волонтери, активісти "Революції гідності".

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Організатори кажуть, що цей марш розділений у часі з державними заходами та не пов'язаний з жодними політичними силами. Будь-яка партійна символіка чи спроби агітації заборонені.

Один з організаторів маршу Євген Дикий (ветеран батальйону "Айдар", а нині - в.о. керівника Національного антарктичного наукового центру) розповів BBC News Україна певні деталі.

"Перша "коробочка" - це родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - каже він. Очікується, що долучаться й діючі військовослужбовці.

Що ще?

До Дня Незалежності заплановані й інші заходи. Наприклад, у центрі Києва відкриють виставку "Фактор свободи", яка розповість про три історичні постаті - Івана Мазепу, Симона Петлюру та Степана Бандеру.

За інформацією Інституту національної пам'яті, автори спробували уявити, як би виглядали профілі у соцмережах Мазепи, Петлюри, Бандери, які місця показала б їхня гугл-мапа, кого б вони зафрендили.

Копирайт изображения uinp.gov.ua Image caption Автори спробували уявити, як би виглядали профілі у Facebook Мазепи, Петлюри та Бандери

Опівдні 24 серпня біля арки "Дружби народів" зберуться спортсмени, аматори, а також усі, кому не байдужий здоровий спосіб життя на фестиваль "Спорт для всіх". Вони проведуть показові виступи та майстер-класи.

З 9 до 13 години на Русанівській набережній буде "Забіг у вишиванках" - спортивний захід, у якому беруть участь всі охочі у вишиванках.

А на Співочому полі пройде всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!". На Контактовій площі буде богатирський турнір "Матч побратимів 2019".

Які вулиці перекриють?

За даними київської влади, 23 та 24 серпня обмежать рух на кількох вулицях столиці. У ці два дні буде перекритий Хрещатик, частина Русанівського бульвару, будуть обмеження на Великій Житомирській, Володимирській, Михайлівській вулицях.

Також будуть обмеження на Костьольній та Трьохсвятительській вулицях, Володимирському узвозі, вулиці Михайла Грушевського та Архітектора Городецького.

Окрім того, 24 та 25 серпня буде частково перекрита вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинної).

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