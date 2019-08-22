Проблемний син королеви: небезпечні зв'язки принца Ендрю

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Ендрю - другий син королеви Великої Британії Єлизавети II

Ім'я принца Ендрю, середнього сина королеви Великої Британії Єлизавети II, впродовж останніх тижнів не сходить з екранів і сторінок британських медіа через справу Джеффрі Епштейна.

Принц багато років дружив з американським фінансистом, якого в липні взяли під варту за звинуваченням у продажу людей в сексуальне рабство, також йому інкримінували підкуп свідків. 10 серпня пана Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері. За версією слідства, він наклав на себе руки.

Букінгемський палац намагається максимально дистанціювати принца Ендрю від справи Епштейна. Але бізнесмен, якого підозрюють в організації сексуального рабства, - не єдиний знайомий принца Ендрю зі скандальною репутацією.

Варто, втім, уточнити, що з деякими з цих людей принц Ендрю зустрічався під час офіційних візитів, коли син королеви був спецпредставником Британії з міжнародної торгівлі та інвестицій.

Крім того, самі по собі ці зустрічі не означають, що принц брав участь у сумнівних справах, на чому неодноразово наголошував і Букінгемський палац.

Однак, ці знайомства викликають питання щодо розбірливості принца у зв'язках.

Розшукує Міжнародний кримінальний суд

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку прокурора Міжнародного кримінального суду, Каддафі-молодший відігравав важливу роль в систематичних переслідуваннях цивільних в Лівії у 2011 році

Відомо, що принц Ендрю неодноразово зустрічався з Саїфом аль-Ісламом Каддафі. Це син і послідовник покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Як писала британська преса, Букінгемський палац підтвердив дві такі зустрічі.

Пізніше Каддафі-молодший був оголошений в розшук за запитом Міжнародного кримінального суду за злочини проти людства.

На думку прокурора Міжнародного кримінального суду, Каддафі-молодший "відігравав важливу роль в систематичних переслідуваннях цивільних" у лівійських містах у 2011 році.

Підозрюють у відмиванні грошей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аль-Матері - зять колишнього президента Тунісу Зіна аль-Абідіна Бен Алі

Принц Ендрю не раз зустрічався з Сахером аль-Матері і навіть запрошував його на бізнес-ланч до Букінгемського палацу. Аль-Матері - зять колишнього президента Тунісу Зіна аль-Абідіна Бен Алі, якого відсторонили від влади в 2011 році.

Військовий трибунал Тунісу заочно засудив Бен Алі до довічного тюремного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві демонстрантів під час розгону протестів на початку 2011 року.

Зустріч Ендрю і аль-Матері відбулася за кілька місяців до початку протестів і мала діловий характер. Крім того, британським журналістам вдалося з'ясувати, що Ендрю нібито мав кілька приватних зустрічей з аль-Матері.

Аль-Матері в Тунісі підозрюють у відмиванні величезних сум, зараз триває розслідування цієї справи. Колишній посол Великої Британії в Тунісі Стівен Дей називав аль-Матері "найогиднішим шахраєм у президентській родині".

Засуджений за контрабанду зброї

Ендрю знайомий з бізнесменом лівійського походження Тареком Кайтуні, який був ув'язнений за зберігання наркотиків і контрабанду зброї.

Пан Кайтуні був гостем на весіллі доньки принца Ендрю. Як писали британські таблоїди, одного разу бізнесмен подарував доньці принца Ендрю кольє вартістю 18 тис. фунтів.

Представник принца Ендрю визнає, що принц і Кайтуні добре знайомі, але заперечує, що син королеви коли-небудь приймав особисті подарунки або гроші від лівійського бізнесмена (нині Кайтуні є громадянином США).

Президент Азербайджану

Копирайт изображения president.az Image caption Відомо, що принц 12 разів зустрічався з лідером Азербайджану, якого критикують за численні порушення прав людини

Відомо, що принц Ендрю зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щонайменше 12 разів.

До 2011 року ці зустрічі частково можна було пояснити службовими обов'язками принца з розширення торговельних зв'язків Британії.

Потім Ендрю пішов у відставку з посади спецпредставника Британії з міжнародної торгівлі та інвестицій. Відомо, що зустрічі принца з Алієвим після цього продовжилися.

При цьому низка міжнародних правозахисних організацій, Європейський парламент і США різко критикують режим пана Алієва за систематичне порушення прав людини і свободи слова, а також за придушення політичної опозиції в Азербайджані.

"Невідомий" з Казахстану

Копирайт изображения Gazprom.ru Image caption Тимура Кулібаєва нерідко називали сірим кардиналом усієї нафтогазової сфери Казахстану за часів президентства Нурсултана Назарбаєва

Є кілька свідчень зв'язку принца Ендрю з Тимуром Кулібаєвим - зятем колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Внаслідок витоку дипломатичної кореспонденції США через сайт WikiLeaks стало відомо, що 2010 року син британської королеви продав Кулібаєву за 15 млн фунтів свій розкішний будинок "Саннінгхілл-парк".

При цьому повідомлялося, що пан Кулібаєв заплатив на три мільйони більше ринкової ціни, а також переказав ці кошти через низку офшорних компаній.

Тимур Кулібаєв заробив свій капітал в нафтогазовій сфері. Експерти з Казахстану зазначають, що зять Назарбаєва багато років був неформальним куратором нафтогазової галузі і впливав на рух великих грошових потоків.

Дії Кулібаєва розслідувала швейцарська прокуратура у справі про відмивання грошей, але до Ендрю у правоохоронців питань не було.

Принца Ендрю не раз бачили поруч із світською левицею Гогі Ашкеназі, яка тісно спілкується з Кулібаєвим і народила від нього двох дітей.

Засуджений за педофілію

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеффрі Епштейна взяли під варту в липні цього року. Суд відмовився звільнити його під заставу, а за кілька тижнів його знайшли в тюремній камері мертвим

Але найбільший галас піднявся через знайомство принца Ендрю з Джеффрі Епштейном. Про їхнє знайомство відомо давно. А чергове підтвердження приятельських стосунків днями оприлюднила газета Mail on Sunday. Йдеться про знімки 2010 року, зроблені в Нью-Йорку.

На них, як повідомила газета, принц Ендрю визирає з-за дверей маєтку Епштейна і махає рукою молодій брюнетці, яка залишила будівлю. Дівчину впізнали. Це була подруга доньки принца Кетрін Кітінг, донька колишнього прем'єр-міністра Австралії Пола Кітінга.

Раніше були оприлюднені фото, на яких син королеви гуляє з Джеффрі Епштейном парком.

Копирайт изображения News Syndication Image caption Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн гуляють Центральним парком, 2010 рік. Знайомство члена королівської родини з людиною, засудженою за педофілію, викликало в Британії великий суспільний резонанс

Історія пана Епштейна почалася 2006 року. Тоді його вперше звинуватили в протизаконних діях проти дівчаток. У 2008-му він визнав себе винним у сексуальному зв'язку з неповнолітньою й отримав півтора року вʼязниці.

Відкрита дружба принца з людиною, яку раніше визнали винним у серйозному сексуальному злочині, обурила британське суспільство.

Через скандал у пресі й спаплюжену репутацію сину Єлизавети II у 2011 році довелося відмовитися від статусу спецпосланця Великої Британії з торгівлі та припинити їздити до США.

Однак, і після цього Ендрю не розірвав зв'язки з паном Епштейном.

Одна з ймовірних жертв Епштейна Вірджинія Джуффре нещодавно заявила, що її неодноразово примушували до сексу з впливовими друзями Епштейна, одним з яких був і принц Ендрю.

Як доказ жінка показала раніше невідоме фото, де зображені принц, сама Джуффре (на фото їй 17 років) і одна з дівчат мільярдера.

Букінгемський палац і принц Ендрю категорично відкидають ці та будь-які інші подібні звинувачення.

"Герцог Йоркський був вражений недавніми повідомленнями про можливі злочини Джеффрі Епштейна. Його королівська високість вважає неприпустимою будь-яку експлуатацію, і огидне саме припущення, що він міг потурати цьому, брати участь або заохочувати подібне", - йшлося в одній з недавніх заяв палацу.

Копирайт изображения VIRGINIA ROBERTS Image caption Принц Ендрю, Вірджинія Джуффре (в минулому Робертс) і близька знайома Епштейна Гіслейн Максвелл (праворуч), січень 2001 року

Проте історія зі зв'язками принца з Епштейном може стати серйозним випробуванням для королівської родини, зазначає колишній кореспондент ВВС при королівському дворі Майкл Коул.

"Буде лише гірше"

"Ця ситуація буде ускладнюватись і для принца Ендрю, і для Букінгемського палацу. Буде щонайменше одне, а можливо, більше судових розглядів у США. Приховати таке у стінах Скотленд-Ярду не вдасться", - говорить пан Коул.

Жодних звинувачень проти Ендрю не висувається, проте американські адвокати у справі Епштейна вже попросили принца приїхати до США і розповісти все, що йому відомо про свого знайомого.

На думку пана Коула, який пропрацював кореспондентом при королівському дворі кілька років, найбільшої шкоди синові королеви зараз можуть завдати не звинувачення, а недостатня відкритість і неготовність принца розповісти те, що він знає про Епштейна і його справи.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Ендрю - восьмий в черзі на британський престол

Принц Ендрю, герцог Йоркський, народився в 1960 році, він третя дитина (другий син) королеви і восьмий в черзі на британський престол.

Після школи він не пішов до університету, а вступив до Королівського військово-морського коледжу "Британія" в Дартмуті.

Принц має звання почесного віцеадмірала королівських ВМС, де він свого часу служив пілотом та інструктором бойового вертольота, а також капітаном корабля. Він брав участь у Фолклендській війні, здійснював бойові вильоти та евакуював поранених.

У 1986 році принц одружився з донькою військового Сарою Фергюсон, яку знав з дитинства. Їхнє розлучення за десять років привернуло широку увагу преси. У принца дві дорослі доньки - принцеси Беатриса і Євгенія Йоркські.

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