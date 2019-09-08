"Я мушу порушувати закон, щоб боротися з раком"

Ця жінка бореться з раком майже сім років. На умовах анонімності вона розповіла ВВС News Україна про свій досвід вживання медичного канабісу в Україні.

Записала розмову та створила ілюстрації Мирослава Пеца.

Про свій діагноз раку молочної залози я дізналася у березні 2013 року.

У мене ця пухлина була видимою. На обстеження мене відправив друг. Він сказав, що це може бути як доброякісне, так і злоякісне.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Поки в Україні дискутують щодо легалізації медичного канабісу, хворі шукають доступ до нього

І для мене, звичайно, було шоком, коли я дізналася, що це рак.

Другий шок у мене був, коли я пішла до хірурга і він таким буденним тоном сказав: "Ми тут відріжемо, тут зашиємо".

Я пройшла операцію, курс хіміотерапії й опромінення.

Потім у мене знайшли метастази. На жаль, хвороба прогресує. Це третя стадія. Але я борюся з цим, намагаюсь якось стримати.

Коли людина з метастазами, то потрібні дуже коштовні ліки.

Зараз я витрачаю десь шість тисяч гривень на основні свої ліки, півтори тисячі - на гормональний препарат і близько однієї тисячі - на підтримуючі ліки. Тобто виходить 8,5 тисячі на місяць.

В мене є побічні дії препарату, який я зараз приймаю - це дуже болісні відчуття в руках та ногах. Іноді до сліз доходить. Я не можу дійти навіть до кухні.

Це таблетована хімія. Це як хіміотерапія, але в мене волосся не вилазить. Але от шкіра на руках і на ногах має такий вигляд. Це у багатьох людей.

Я приймаю канабіс уже понад два роки і не можу якимось рукоділлям займатися, не можу плести.

В мене чоловік став гарною домогосподаркою. Я навіть пляшку з водою чи йогуртом не можу відкрити. Прошу його, тому що мені це дуже боляче.

Для того, щоб добре почуватися, мені треба гарний сон, добрий відпочинок вночі.

Сон - це чи не найважливіше для підтримки організму онкохворих. Він допомагає імунній системі. Мій організм треба підтримувати в робочому стані для того, щоб у нього була можливість боротися з хворобою.

Для гарного сну лікарі виписували мені тільки заспокійливі препарати з недоведеною лікувальною ефективністю. А те, що було з доведеною, мені не сподобалось: його дія триває і вдень. Тобто я прокидаюсь, не прокинунувшись по-справжньому, і ще кілька годин після цього ходжу, як біоробот. Тому я відмовилася і не приймаю ці пігулки.

Я не казатиму, як знайшла препарат (на основі канабісу. - Ред.). Я читала англомовні статті про це. І є досвід інших онкохворих, які мешкають у США. Їм виписують це і воно діє.

Я вирішила спробувати за рекомендаціями. І мені допомогло. В моєму випадку препарат допомагає мені зі сном і я засинаю, попри свій біль.

Ціна виходить дуже прийнятна - близько 100 грн на місяць. У порівнянні з тією сумою, яку я сплачую за ліки, - це копійки.

Оліюз канабісу купують люди, купують мої колежанки по хворобі. І препарат допомагає. Майже всі купують його для гарного сну. Деяким він полегшує біль. І всі задоволені цим. Тобто жодних скарг на те, що це не допомагає чи що стало гірше, я за кілька років вживання не чула.

Я вживаю олію майже два роки. Тепер я знаю, що можу нормально заснути, нормально спати і це мені дуже допомагає.

Ця олія має дуже м'яку дію. Перед сном я вживаю препарат об'ємом із зернятко рису, і засинаю дуже м'яко.

Якщо вночі мені треба прокинутися, то потім миттєво засинаю, незважаючи на те, що теж болять кінцівки і свербить шкіра. Прокидаюся я з відчуттям того, що таки повністю відпочила вночі.

Я вживаю олію майже два роки. Тепер я знаю, що можу нормально заснути, нормально спати і це мені дуже допомагає. Бо іноді після візиту до лікаря, де він повідомляє не дуже приємні речі щодо хвороби, виникають думки деструктивні. А уві сні я якось заспокоююсь. І це дуже гарно.

Я намагаюся не афішувати це серед своєї родини. Моя дитина і мама не знають про це. Якщо ж вони спитають, то я скажу їм правду (про вживання канабісу. - Ред.).

Мій чоловік підтримує мене (у споживанні канабісу. - Ред.), бо бачить мій сон. Коли я вживаю олію, то не скаржуся йому, що погано спала. Я бачу, як він тримається і йому важливі наші стосунки, і розумію, що повинна жити якомога довше, щоб його не засмучувати. Він - найкращий чоловік, янгол. Він мені допомагає і хвилюється за мене. Це мотивує боротися.

А мій лікар не знає про те, що я вживаю олію. Я намагалася обережно спитати про це, але лікар вважає, що це шлях до наркоманії.

Це дуже смішно щодо онкохворих, яким залишилося жити, може, кілька років. І хвилюватися про те, що вони протягом цих років можуть стати наркоманами...

Тобто в мене тільки залежність від того, що я гарно сплю. Бо я знаю, що якщо я прийму це, то буду гарно спати. Лише одна залежність.

У мене гарні лікарі. І я не можу сказати, що вони мою пухлину і мою хворобу якось не так лікують. Але цей момент поєднання ліків з марихуаною - він ще недостатньо досліджений. Лікарі, я так думаю, не завжди можуть прочитати якісь англомовні статті, якісь дослідження, що проводяться за кордоном. І, може, така їхня позиція - це перестраховка якась з боку лікарів.

Але у мене виникає питання: чому я далі змушена нелегально споживати медичний канабіс? Я не розумію, чому люди повинні страждати.

В мене таке відчуття, що наші можновладці, ті, хто ухвалюють закони, їм Бог виписав довідку, що вони не захворіють. Всі можемо захворіти. І це теж потрібно їхнім родичам, це потрібно людям. Навіщо громадянам страждати?

Я законослухняний громадянин. Мені неприємно те, що я повинна порушувати закон. Але ж я повинна, інакше не зможу боротися зі своєю хворобою.

Я виступаю за легалізацію медичної марихуани, бо це допомагає. Зараз у мене з'явилася певна надія і я сподіваюся, що здоровий глузд у наших депутатів переможе.

Для суспільства це означатиме, по-перше, що депутати дослуховаються не тільки до олігархів, але й до звичайних українців.

По-друге, це якісь інвестиції у виробництво медичної марихуани, якісь бізнеси, які будуть у нас в Україні.

По-третє, я не думаю, що це будуть дешеві ліки, але вони будуть і будуть легальні. І це теж податки, які йдуть до нашого бюджету.

По-четверте, це люди, які зможуть це легально придбати. Вони не будуть ходити під статтею, їх не пресуватиме поліція. І це дуже гарно.

В момент купівлі олії з канабісу я, звичайно, побоююсь, що мене схопить поліція. І мені це неприємно.

Я законослухняний громадянин. Мені неприємно те, що я повинна порушувати закон. Але ж я повинна, інакше не зможу боротися зі своєю хворобою. Це проти мого світовідчуття, бо я намагаюся жити чесно. Я не розумію, чому людина, якій потрібно полегшити стан, повинна порушувати для цього закон.

Вживання медичного канабісу в Україні не є легальним. Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступала за його легалізацію.

На сайті парламенту з'явилася петиція за узаконення використання марихуани в медичних і наукових цілях, що набрала необхідні для розгляду 25 тис голосів.

На її основі комітет із прав людини створив відповідний законопроєкт.

Верховна Рада зареєструвала його ще у травні, але він досі не ухвалений.

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