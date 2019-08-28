Зеленський і запуск Ради: 500 слів про п’ять перших екзаменів

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Зеленський винуватив попередній парламент у саботажі. Тепер йому нічого не заважає.

У четвер, 29 серпня, запрацює нова Верховна Рада. Досі президент Зеленський утримувався від непопулярних рішень. Йому потрібно було перезавантажити парламент і уряд. І тепер він отримує всі можливості для змін.

BBC News Україна визначила щонайменше п'ять спільних "екзаменів" для Зеленського і парламенту.

Залежно від того, як вони їх складатимуть, можна буде оцінити готовність нової влади сваритися з вчорашніми друзями й втрачати підтримку виборців заради інтересів країни.

Екзамен 1. Доля Авакова

"Вболіваємо за Зеленського... Ми вболівали проти Петра (Порошенка - Ред.)", - розповів в інтерв'ю Bihus.Info Ігор Коломойський про свій "фан-клуб" з міністром внутрішніх справ Аваковим.

Бізнесмен припустив, що після виборів Арсен Аваков має залишитися міністром та "опорою" для молодого президента.

Аваков за останні п'ять років здобув реноме політичного важковаговика, "недоторканного" і недосяжного навіть для президентів.

Але і список претензій до міністра довгий: повернення до Нацполіції "беркутівців", невдачі патрульної поліції, "справа рюкзаків" проти сина Олександра, можливі зв'язки з парамілітарними структурами, вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому, де під підозрою поліцейські, тощо.

Отже, чи замінить влада керманича МВС на справді нове обличчя?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато хто вважає Авакова одним із найвпливовіших в Україні: людиною із серйозними політичними амбіціями і бізнес-інтересами

Екзамен 2. Зняття недоторканності

Президент та його "слуги народу" обіцяють зняти недоторканність із себе, а також із суддів.

На практиці це означатиме, що депутатів можна буде притягати до кримінальної відповідальності, затримувати та заарештовувати без згоди Ради.

Окремим законом мали б криміналізувати кнопкодавство, адже у команді Зеленського заявляли не раз, що за нього каратимуть, як за злочин.

Для зняття недоторканності потрібні дві сесії парламенту, адже йдеться про зміни до Конституції. На першому етапі рішення ухвалює звичайна більшість. На другому, на наступній сесії, має проголосувати конституційна більшість, тобто дві третини.

Екзамен 3. Імпічмент президента

Окремий закон про імпічмент президента пообіцяв Руслан Стефанчук, імовірний перший віцеспікер.

У червні попередня Рада проголосувала закон про тимчасові слідчі комісії в парламенті. Він був потрібен, щоб урегулювати процедуру імпічменту, передбачену в Конституції.

І на цьому можна було б поставити крапку.

У команді Зеленського є якесь інше бачення того, як президента можна притягати до відповідальності й позбавляти посади. Яке саме, поки що невідомо. Тексту закону широкий загал не бачив.

Екзамен 4. Ринок землі

До кінця 2019-го у Зеленського обіцяли запустити ринок землі. Депутати "Слуги народу" визнавали, що єдиного бачення реформи у них немає.

"Треба спочатку ухвалити закони, які захистять інтереси громадян-власників землі, які мають паї, зовнішніх та внутрішніх інвесторів, мають бути захищені національні інтереси", - розповів в інтерв'ю BBC News Україна Дмитро Разумков, лідер партії та вірогідний спікер парламенту.

Копирайт изображения Getty Images/ANATOLII STEPANOV

Існує проблема обліку державної землі. Чиновники не завжди знають, скільки її є в принципі.

Разумков визнає: що б вони не ухвалили щодо землі, хтось буде невдоволений.

Екзамен 5. Антикорупційна політика

В антикорупціонерів багато зауважень до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Цей орган по суті так і не почав повноцінно працювати.

І він є символом саботажу антикорупційної політики за Порошенка в цілому. Перезапуск НАЗК - це насамперед ефективні перевірки доходів і майна високопосадовців на основі е-декларацій.

Є питання й до інших антикорупційних органів, а також до СБУ.

І президент, і парламент, і уряд мають повноваження перезавантажити антикорупційні органи.

Верховна Рада, приміром, може ухвалити законопроєкт про реформу НАЗК.

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