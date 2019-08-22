Image caption В Архангельську обласну клінічну лікарню, за словами медиків, відправили трьох постраждалих під час вибуху

8 серпня на військовому полігоні під Сєвєродвінськом під час випробування реактивної установки стався вибух. Прес-служба адміністрації Сєвєродвінська повідомила про короткочасне підвищення радіаційного фону. Але лікарям, яким привезли постраждалих, не сказали, що пацієнти є джерелом радіоактивного випромінювання.

Всього з зараженими радіацією контактували 90 осіб, і людей, що опинилися в зоні ризику, може бути більше. Це розповіли Бі-бі-сі два співробітники Архангельської обласної клінічної лікарні, які обізнані про те, як надавалася допомога постраждалим.

Медики погодилися поговорити з Російською службою Бі-бі-сі на умовах анонімності. Своє бажання спілкуватися вони пояснили тим, що, по-перше, бояться за своє здоров'я, а по-друге, не хочуть, аби така ситуація повторилася.

"Ми не хочемо бути піонерами "помаранчевої революції", але найбільше ми не хочемо, щоб не дай Боже, наступного разу нам доставили не трьох, а десятьох осіб, і також приховали б інформацію", - сказав один з них.

"Картина променевого ураження розвивалася по годинах"

Трьох постраждалих, за словами співрозмовників Бі-бі-сі, відправили в Архангельську обласну клінічну лікарню, ще трьох - у міську лікарню імені Семашка (Північний медичний центр ім. М.А. Семашка), де є обладнання для лікування постраждалих від радіації.

За словами джерел Бі-бі-сі, трьох постраждалих привезли в лікарню в "стабільно важкому стані". З полігону їх забирали гелікоптери санітарної авіації. Медики, які супроводжували потерпілих, зрозуміли, що ті, ймовірно, отримали значну дозу радіації.

Постраждалих привезли до приймального відділення, їх оглянули лікарі, після чого відправили в операційну для того, щоб надати допомогу (про характер пошкоджень джерела говорити не стали).

"О 12 годині дня стало відомо про дози радіації, а о 16:35 їх привезли у лікарню", - розповіли співрозмовники Бі-бі-сі.

Приблизно через годину після того, як пацієнтів привезли в лікарню, лікарі зрозуміли, що у постраждалих променева хвороба.

"Картина променевого ураження розвивалася по годинах. Доза радіації була дуже великою. Беруться аналізи і видно, як гине цей паросток. Це означає - дуже велика доза радіації", - розповіли вони.

Як відзначили обидва співрозмовники Бі-бі-сі, навіть після того, як стало відомо про зараження пацієнтів, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу. Лікарям довелося на місці придумувати для себе захист. Наприклад, респіратори вони знайшли в комплекті захисту екіпажів гелікоптерів.

Те, що відбувається один зі співрозмовників Бі-бі-сі описав як хаос.

"Жахливий стрес відчувався"

Обласна клінічна лікарня в Архангельську - це кілька старих корпусів і одна відносно нова семиповерхова будівля. Саме в ньому розташований приймальний покій - і саме сюди 8 серпня привезли постраждалих.

Коли вони надійшли в лікарню, вона не була закрита, оскільки не було інформації про радіаційне зараження пацієнтів. У приймальному покої залишалися інші хворі, надходили нові.

"У нас тут перинатальний центр, семиповерхова будівля. Всі найскладніші пологи відбуваються там. Всі найважчі пацієнти з області збираються саме в цій лікарні. Саме в цій реанімації. Приймальний покій закрили приблизно через годину після того, як ці пацієнти [постраждалі під час випробування на полігоні] надійшли. Коли з усім, з чим вже можна, вони проконтактували", - розповіли два медики.

Коли з'ясувалося, що пацієнти отримали дозу радіації, лікарі вирішили залишити їх в операційній, щоб інша частина будівлі не була заражена. В результаті вони побували тільки в приймальному покої, коридорі та операційній.

Image caption Постраждалі від вибуху побували у приймальному відділенні, де були інші пацієнти

9 серпня о восьмій ранку постраждалих відвезли в Москву, сказали два співрозмовники Бі-бі-сі. Про їхній стан їм нічого не відомо. У четвер прес-служба "Росатому" заявила, що стан постраждалих під час надзвичайної ситуації в Архангельській області покращився.

Після того, як потерпілих відвезли до Москви, в цій частині лікарні провели дезактивацію.

"Дезактивацію проводили військові, Росспоживнагляд і військові служби Сєвєродвінська. Це було 10-го і 12 серпня", - розповів один зі співрозмовників Бі-бі-сі.

"Наші санітарки, їм же порада була потрібна, це прості сільські люди, вони хапали ці мішки і оберемками їх виносили, і не один день - два дні. А вони ж всі "фонять", бета-випромінювання, на 20 сантиметрів, 5 сантиметрів! Ну хтось хоч би дав команду: хлопці, стояти, не торкатися", - обурюється один зі співрозмовників Бі-бі-сі.

За словами іншого співрозмовника, персонал лікарні відчув сильний стрес, багато лікарів перебувають у важкому психологічному стані. Причиною цього стану він назвав саме те, що від персоналу приховали заради збереження держтаємниці інформацію, яка мала відношення до їхньої безпеки.

"Просто в депресії ходять, страшний стрес відчувався, це гнітючий стан був у всіх. Тебе просто взяли і кинули... І після цього на тебе раптом навалюється це страшне відчуття", - розповів співрозмовник Бі-бі-сі.

"Це повне беззаконня з боку нашого чиновництва", - додав медик.

В ході дезактивації військові забрали весь одяг потерпілих, носилки. Демонтували ванну у приймальному покої.

"Тому що вона фонила так, що дезактивація нічого б не змінила", - сказав один з медиків.

Стовідсоткової впевненості в тому, що лікарня була повністю дезактивована, у співробітників обласної лікарні немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибух на полігоні стався поблизу міста Сєвєродвінськ, де мешкає приблизно 200 тисяч людей

"Як ви можете уявити собі обробку столу комп'ютерного томографа? Або операційного стола з цими залізяками? Це ж коли гладка поверхня, там все - вимив? Вимив! Все ніби зійшло. А ось це, тут же елементарно, затік крові, затік мильного розчину..."- сказав співрозмовник Бі-бі-сі.

Частина обладнання, яке не підлягало деактивації, вивезли на військовій вантажівці, розповідає один зі співрозмовників Бі-бі-сі.

Скільки людей могли контактувати?

Інформації про наслідки зараження як і раніше вкрай мало. Видання Moscow Times писало, що співробітники ФСБ вимагали від лікарів, які безпосередньо контактували з постраждалими, підписати угоду про нерозголошення. Це ж підтвердили двоє співрозмовників Бі-бі-сі.

У підсумку в процесі евакуації постраждалі з полігону контактували зі співробітниками рятувальних служб, екіпажами медичних гелікоптерів, лікарями, які їх супроводжували, бригадами швидкої допомоги. Про стан цих людей співрозмовникам Бі-бі-сі нічого не відомо.

Всього з постраждалими контактували близько 90 осіб, повідомили Бі-бі-сі два співробітники Архангельської обласної клінічної лікарні. Нікому з цих людей не повідомили, що вони контактують з людьми, що зазнали впливу радіації.

МОЗ лише через два тижні після аварії на полігоні заявив, що у медиків, які обстежували постраждалих, не виявили перевищення допустимих рівнів радіаційного опромінення.

ТАСС з посиланням на прес-службу МОЗ Росії повідомляв, що фахівці Федерального медико-біологічного агентства з 8-го по 16 серпня в постійному режимі обстежили 91 медичного працівника обласної клінічної лікарні Архангельська.

"В результаті в жодному випадку не виявлено перевищення допустимих рівнів радіоактивності", - запевнили у відомстві.

За словами одного зі співрозмовників Бі-бі-сі, в Москву на обстеження відвезли тільки 21 людину з 57, які чергували в той день в лікарні. Решту обстежили в Архангельську.

Це обстеження не було всеосяжним і більше нагадувало "профанацію з метою заспокоїти людей", стверджував у розмові з Бі-бі-сі один зі співрозмовників.

Результати обстеження медиків передали не їм особисто в руки, а через структури міністерства охорони здоров'я області, повідомляють джерела Бі-бі-сі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в четвер заявив, що необхідно встановити, які саме лікарі заявляють про те, що вони не були проінформовані про зараження радіацією постраждалих після вибуху під Сєвєродвінську.

"Потрібно конкретно знати, які саме лікарі, хто вони. Без згадування конкретних людей у даному випадку не можна говорити", - сказав Пєсков.

Публічної інформації про стан здоров'я цивільних фахівців, які перебували на полігоні у момент аварії і могли зазнати впливу радіації, немає.

"Все порушили, нічого не зробили"

За словами медиків, дії в разі радіоактивного зараження прописані в розділі "Організація і тактика медичної служби" (ОТМС) військово-медичної служби.

"Це дуже жорсткі документи. Де має проводитися дезактивація, якими засобами, який контроль. Вона може бути не одноразовою", - розповів один зі співрозмовників Бі-бі-сі.

За їхніми словами, медиків разом з обладнанням можна було викликати на місце події, забезпечивши їм належний захист.

"Перший кордон дезактивації повинен бути - це осередок. Доза там може бути тільки зменшена, неможливо повністю дезактивувати в осередку, природно. Другий - приліт гелікоптера в Васьково [аеропорт під Архангельськом]. Третій кордон - перед шлагбаумом обласної лікарні, якщо вже вирішили [везти до неї]", - розповів медик.

Якщо після цих заходів пацієнти продовжували б "фонити", їх треба було б відправити до лікарні Семашка, де є відповідне обладнання, і туди б прибули бригади лікарів з обласної лікарні.

"Це ОТМС, це ази, це знають всі. І все порушили нічого не зробили з цього", - сказало джерело Бі-бі-сі.

Причини, за якими постраждалих на військовому об'єкті повезли до цивільної лікарні, невідомі. Неясно, хто ухвалив таке рішення.

Російська служба Бі-бі-сі звернулася за коментарями до міністерства оборони Росії, міністерства охорони здоров'я Архангельської області, в Архангельську обласну клінічну лікарню, в Північний медичний центр ім. М.А. Семашка і чекає на відповідь.

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