"Путін щось задумав": експерти - про можливий обмін полоненими і навіщо він Кремлю

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У п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями очікує на перші результати перемовин щодо обміну українських і російських полонених. BBC News Україна розпитала експертів про те, чому це може статися саме зараз і навіщо це Москві.

Що відбувається

Впродовж останніх днів численні ЗМІ повідомили про те, що між Росією і Україною готується обмін полоненими. Жодного офіційного підтвердження цієї інформації тривалий час не було, але низка подій опосередковано вказували саме на це.

Спочатку з'явилася інформація, що одразу кількох українців, які були засуджені на великі терміни ув'язнення в Росії і відбували покарання у тюрмах в різних регіонах РФ, перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві.

Невдовзі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Україна і Росія попередньо домовилися про обмін полоненими за формулою 33 на 33, згодом - що український омбудсмен Людмила Денісова наразі перебуває у Москві, тоді як її російська колега Тетяна Москалькова - в Києві. Інформацію про перебування пані Москалькової у Києві підтвердила і її прес-служба.

У п'ятницю Володимир Зеленський заявив, що перемовини з Кремлем ведуться: "Перші результати повинні бути вже в найближчі дні. Не хочу загадувати".

BBC News Україна розпитала експертів, чому переговори активізувалися саме зараз і чому Кремль зацікавлений у цьому обміні.

"Путін щось задумав"

Координатор групи з обміну полоненими "Патріот" Олег Котенко переконаний, що в разі успішного обміну Україна, хоч і поверне українських політв'язнів, обов'язково програє в чомусь іншому.

"Досвід показує, що Путін - це та людина, яка ні про що не буде домовлятися, якщо він не отримає певних дивідендів для себе. Якщо сьогодні Росія каже, що готова на обмін, то можна бути впевненим: Путін вже щось задумав", - каже експерт в розмові з BBC.

За його словами, згода Кремля на обмін полоненими є частиною домовленостей РФ із Європою про загальне "потепління" у їхніх відносинах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За інформацією ЗМІ, до обміну готують зокрема українських моряків, захоплених у Керченській протоці минулого року

"Зараз всі говорять, що повернення політв'язнів - це поступка з боку Росії на шляху до повернення в G7, але це лише черговий етап великого процесу: спочатку було повернення Росії до ПАРЄ, тепер тепла зустріч Путіна з Макроном. Я не виключаю, що з європейцями можуть бути й інші домовленості: приміром, щоб вони забули про анексію Криму, щоб погодилися на автономію ДНР тощо".

Пан Котенко вважає, що повернення політв'язнів хоч і потрібне, але йти на обмін будь-якою ціною все ж не варто.

"Повернути українців додому - це надважливо, але й забувати про ціну такого рішення не можна. На які поступки нам для цього доведеться піти?".

"Як людина, яка працює з полоненими, я дорожу кожним життям. Я знаю, як вони живуть, знаю, як їм важко, співчуваю їм, розумію, в якій ситуації вони перебувають. Але це ж розуміє і Путін. І цим користується. Для нас повернення цих людей - це принципова історія. Для Путіна - лише інструмент для тиску на Україну і досягнення своїх цілей".

"Головне повернути людей"

Одне із побоювань, яке у зв'язку з можливим обміном озвучують оглядачі, - це його формат. За неофіційними даними, передбачається, що Росія готова видати Україні ув'язнених за умови, що тут вони продовжать відбувати покарання за вироками, винесеними в РФ.

Критики кажуть, що це може бути своєрідною "пасткою" з боку Москви, адже погодившись на такі умови обміну, Україна, фактично, визнає вироки російських судів - зокрема й ті, які були ухвалені "судами" РФ в анексованому Криму.

Правозахисниця Надія Волкова з Української Гельсінської спілки називає ці умови обміну формальністю і каже, що іншого механізму, який би дозволив повернути українців додому, просто немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згода Росії на обмін - частина домовленостей із Європою, вважають експерти

"Цей процес повернення треба якось оформити, і зараз немає іншого виходу, окрім як застосувати механізм міжнародної конвенції 1983 року про передачу засуджених. Можливо, це не ідеальна ситуація, але іншого способу немає: ані Україна, ані міжнародне суспільство його досі не вигадало", - каже пані Волкова.

Вона нагадала, що Росія вже видавала Україні ув'язнених на тих самих умовах: "У нас вже був кейс Олександра Літвінова, який за схожою схемою повернувся в Україну, після чого президент підписав указ про його помилування. З правової точки зору, не думаю, що з обміном будуть якісь проблеми".

"Я переконана, що ось це нібито можливе визнання російської юрисдикції, визнання вироків російських судів - це формальність. Всі ж розуміють, які стосунки між Україною і Росією", - каже Волкова.

"Ми можемо кричати, звісно, про зраду, про визнання російської юрисдикції, але ж людей це не повертає. Тому треба визначити пріоритети, що для нас головне - люди чи щось інше. У нас у владі, зокрема в МЗС, є фахівці, які, я впевнена, знайдуть спосіб, як вийти з цієї ситуації і як все обіграти".

"Росія може виграти багато малою ціною"

Політичний аналітик Олександр Мусієнко із висновком Надії Волкової погоджується, і каже, що формальне визнання вироків російських судів - не перешкода для обміну полоненими.

"Є міжнародна конвенція - це механізм, який передбачає саме такий спосіб обміну засуджених громадян. Це одна з форм, яка дозволяє технічно і юридично процес обміну взагалі забезпечити. А які ще є варіанти? Є ще варіант помилування, як це було в історії з Надією Савченко, але він спрацьовує лише в одиничних випадках. Зараз не така ситуація".

Пан Мусієнко висловив переконання, що одразу після повернення політв'язнів їх або помилує президент України, або їхні вироки скасує український суд.

"Навряд чи хтось всерйоз думає, що Україна цих людей зараз відправить відбувати покарання, яке оголошувалося російськими судами", - каже він.

Копирайт изображения Unian Image caption Володимир Зеленський заявив, що перші результати перемовин щодо обміну можна чекати вже у найближчі дні

Говорячи про причини активізації переговорів щодо обміну полоненими експерт так само згадує про те, що це радше частина домовленостей Кремля із Європою, аніж результат переговорів Путіна і Зеленського.

"Сказати достеменно, що ця активізація відбулася за особистою домовленістю Зеленського і Путіна, і Європа тут ні до чого - я думаю, це малоймовірно. Занадто багато збігів - і повернення Росії до ПАРЄ, і візит Путіна до Франції, і дискусії про повернення Росії до G7".

Росії зараз вигідно піти на поступку, щоб тим самим показати свою готовність до переговорів, каже Олександр Мусієнко.

"Принципово, що звільнити незаконно утримуваних українців - це для Росії дуже просто, це найлегше, що вона взагалі може зробити. Тобто Путіну це абсолютно нічого не коштує, але в очах світу це виглядає так, ніби він робить великий крок назустріч. Це розрахунок на європейців, які дуже чутливо реагують на такі гуманітарні питання", - каже експерт.

Пан Мусієнко позитивно оцінює новини про можливий обмін, та все ж радить не поспішати з очікуваннями.

"Я в цій ситуації відчуваю оптимізм, але стриманий. Обмін - це дуже чутлива тема, і Росія далеко не завжди виконує зобов'язання, які бере на себе. Тому треба ще почекати, поки це взагалі станеться, і наші хлопці опиняться на борту літака до Києва. До того, як це трапиться, я був би дуже обережними - є чимало факторів, які можуть зірвати обмін".

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