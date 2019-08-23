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Тисячі пожеж вирують у тропічних лісах Амазоніїу Бразилії - найінтенсивніші за майже десятиліття.

Особливо сильно постраждали північні штати Рорайма, Акре, Рондонія та Амазонас.

Однак, фотографії пожеж - у тому числі деякі, які розміщають під хештегом #PrayforAmazonia - часто старі, або взагалі походять не з Бразилії.

Так що насправді відбувається і наскільки масштабними є пожежі?

Цього року було багато пожеж

Про те, що у Бразилії відбулася рекордна кількість пожеж у 2019 році, свідчать дані бразильського космічного агентства.

Національний інститут космічних досліджень (Inpe) повідомив, що його супутникові дані показують збільшення кількості пожежна 85% за аналогічний період 2018 року.

Офіційні дані показують, що в Бразилії за перші вісім місяців року зафіксовано понад 75 000 лісових пожеж - це найбільша кількість з 2013 року. А для порівняння - 40 000 пожеж сталося за той же період у 2018 році.

Лісові пожежі є поширеними в Амазонії в посушливий сезон, який триває з липня по жовтень. Вони можуть бути спричинені природними подіями, такими як удари блискавки, а також фермерами та лісорубами, що розчищають землю під посіви чи для випасу худоби.

Екоактивісти заявляють, що масове знищення лісів спричинила антиекологічна риторика президента Бразилії Жаїра Болсонару.

У відповідь пан Болсонару, давній скептик щодо існування змін клімату, звинуватив закордонні неурядові організації у тому, що вони розпочали пожежі, щоб зашкодити іміджу його уряду.

Пізніше він сказав, що уряду не вистачає ресурсів для боротьби з пожежами.

Найбільше постраждала північ Бразилії

Більшість найбільш постраждалих регіонів перебувають на півночі країни.

У штатах Рорайма, Акрі, Рондонії та Амазонас спостерігалося значне збільшення пожеж у відсотковому відношенні у порівнянні із середнім показником за останні чотири роки (2015-2018).

У Рораймі спостерігалося зростання на 141%, в Акрі на 138%, у Рондонії на 115% і в Амазонас на 81%. У південному штаті Мату-Гроссу-ду-Сул кількість пожеж збільшилася на 114%.

Амазонас, найбільший штат Бразилії, оголосив надзвичайний стан.

Збільшення викидів оксиду вуглецю

Хмари диму від пожеж поширилися по всій Амазонії та за її межами.

За даними Служби моніторингу атмосфери імені Коперника (Cams), що є частиною програми спостережень Європейського Союзу, дим прямує аж до узбережжя Атлантики.

Це навіть призвело до затемнення неба у Сан-Паулу - на відстані більш ніж 2 000 км від осередків займання.

Копирайт изображения Planet Labs Inc Image caption Деякі пожежі, як ця у штаті Мату-Гросу-ду-Сул, охопили багато акрів

Через пожежі виділилася велика кількість вуглекислого газу, що дорівнює 228 мегатоннам. За даними Служби імені Коперника це найвища кількість з 2010 року.

Вони також виділяють чадний газ або оксид вуглецю - газ, який виділяється при спалюванні деревини.

Мапи Служби імені Коперника показують, що цей високотоксичний оксид вуглецю переноситься за межі Південної Америки.

Басейн Амазонії, який є домівкою для близько трьох мільйонів видів рослин і тварин, - має вирішальне значення для регулювання глобального потепління, оскільки його ліси щороку поглинають мільйони тонн викидів вуглецю.

Але коли дерева вирубують або спалюють, вуглець, який вони зберігають, викидається в атмосферу і здатність дощового лісу поглинати викиди вуглецю зменшується.

Що призвело до пожеж?

Амазонський інститут екологічних досліджень (Ipam) заявив, що недавнє збільшення кількості пожеж в Амазонії безпосередньо пов'язане з навмисною вирубкою лісів.

Хоча точний масштаб вирубки лісів у тропічних лісах буде певним лише тоді, коли в кінці року будуть опубліковані цифри 2019 року, попередні дані свідчать про значне зростання.

Національний інститут космічних досліджень (Inpe) відстежує можливі вирубку лісу в режимі реального часу, використовуючи супутникові дані, розсилаючи сповіщення у ключові райони, які можуть постраждати від вирубки лісу.

Лише в липні було розіслано понад 10 000 оповіщень.

Зменшення площі лісів було на 278% більшим у липні 2019 року, ніж у липні 2018 року, згідно з даними Inpe.

Наскільки масштабними були пожежі в попередні роки?

Хоча кількість пожеж у Бразилії знаходиться на найвищому рівні протягом майже десятиліття, дані свідчать про те, що Бразилія - і весь регіон Амазонії - могли зазнати більш інтенсивного спалення лісів в минулому.

Аналіз супутникових даних NASA минулого тижня показав, що загальна пожежна активність у 2019 році в Амазонії, а не лише в Бразилії, близька до середнього показника, у порівнянні з більш тривалим 15-річним періодом.

Щодо Бразилії, за даними Служби імені Коперника, загальні викиди CO2, які використовуються для вимірювання кількості та інтенсивності вогневої активності, є найвищими з 2010 року.

Але згідно з даними, викиди у Бразилії у 2004-2005 роках були вищими, ніж зараз.

В інших країнах теж вирують пожежі

Ряд інших країн басейну Амазонки - площа, що охоплює 7,4 млн квадратних кілометрів - також постраждали від великої кількості пожеж цього року.

Венесуела посідає друге місце за кількістю пожеж - понад 26 000, а Болівія - третє, понад 17 000.

Болівійський уряд найняв протипожежний літак для боротьби з пожежами на сході країни.

У цей регіон надислають рятувальників, а для тварин, які втікають від вогню, створюють притулки.

Автори - Люсі Роджерс, Нассос Стіліану, Клара Гібурґ та Майк Хіллз. Дизайн - Марк Брайсон.