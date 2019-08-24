Як кіт допоміг сліпому, який загубився
Жити без зору - складно. Однак, попри всі незручності й проблеми, є люди, які не втрачають почуття гумору.
Незрячий Ріс Фіннеган, учасник фестивалю мистецтв Fringe в Единбурзі, розповів свою історію - складну, зворушливу і смішну одночасно.
Ось її скорочена версія.
Я - сліпий, і не знайти дорогу, чи взагалі заблукати - це звичайна річ для мене. Клуби, станції метро - де я тільки не втрачав орієнтири.
Остання халепа трапилася на вечірці в будинку нового боса.
Я добряче випив і прокинувся зранку в незнайомій кімнаті. При собі нічого з речей, крім "мертвого" телефона.
Все, що пам'ятаю з минулої ночі, як я збирався випити з черговим новим колегою.
Ми "відмітилися" у кількох барах, а потім син боса Джей запросив нас до батькового будинку у лондонському Кенсінгтоні.
Там я і прокинувся наступного ранку. Один, колеги, з якими веселилися, безслідно зникли.
Щоб ви розуміли, прокинутися незрячій людині у незнайомому будинку - це не просто дискомфорт, це повна дезорієнтація. Тобто, ти не маєш жодного уявлення, що на тебе чекає просто за рогом.
А будинок був величезний - чотири поверхи і безліч кімнат. Повірте, вийти з туалету, не зачепивши, приміром, столик для сповивання немовлят, - завдання не для слабодухих, не кажучи вже про те, щоб вибратись з самого будинку.
Ба більше, того ж дня я мав привітати племінника з днем народження. Тому треба було швидко шукати зарядний пристрій для телефона і викликати таксі.
І це лише посилило стрес.
Нікого з колег поруч не було, то ж довелося брати все в свої руки.
Я встав з ліжка і знайшов якісь двері - як виявилося, до ванної кімнати. Чудово - і в туалет зможу сходити, і спланую стратегію евакуації.
І тут я почув незнайомий жіночий голос.
"Рісе, це мама Джея. Він сказав мені, що ти залишаєшся. Хотіла запитати, чи тобі що-небудь потрібно?"
Незрячі люди вчаться реагувати миттєво, бо невідомо, коли наступного разу зможеш отримати допомогу.
Але голос був так близько, що я мало не впав з унітаза і швидко відповів: "Все гаразд, дякую!"
Я поспіхом натягнув штани, намацав рукою раковину і вперся лобом у ще одні двері - навпроти тих, через, які увійшов.
Тобто, ця ванна мала двоє дверей, одні з них були весь цей час відчинені, - і мама Джея бачила все, що там відбувалося.
Після такого приниження мені не було чого втрачати, то ж я вирішив спробувати знайти свої речі.
За ванною кімнатою був передпокій - такий собі лабіринт з безліччю дверей. Туди я й пішов.
Поблукавши певний час, я нарешті знайшов поруччя, які вели вниз. Але не все так просто - на верхніх сходах я зачепив щось велике й металеве і під гучний брязкіт впав.
Це були середньовічні лицарські обладунки.
Я згадав, що знаходився у будинку свого боса, де було, ймовірно, багато цінних речей.
Пропрацював лише два тижні, а вже встиг влаштувати у нього вдома гармидер і потрощити коштовні цяцьки. Молодець!
Розбивши ще кілька хитких ваз, я вирішив повернутися до кімнати, де ночував, - але заблукав і опинився у зовсім іншій частині будинку.
Увійшов до однієї з кімнат і натрапив на пальто і сумки, тож збагнув, що це гардероб.
І тут я почув шум і запанікував.
Я не знав, хто це, та ще й загубив свій білий ціпок - символ сліпих, який пояснює людям мою "дивну поведінку".
Я навколішках виповз з кімнати, і раптом зрозумів, що це була не людина, а кіт.
Я не релігійна людина, але переконаний, що то був "посланець богів", які підтримують людей з інвалідністю.
Котик потерся об мою ногу і пішов коридором. Він мав милий дзвіночок на шиї, і це мене врятувало.
Мій пухнастий поводир привів мене до кухні.
Там мене зустріла хатня робітниця, віддала всі мої речі - рюкзак, зарядний пристрій і тростину. Моє серце ледь не зупинилося від щастя!
Я схопив все це і вибіг з дому - ще й до племінника на день народження встиг.
Ну, і вишенька на торті, - мій начальник знайшов іншого колегу на дивані в самих лише трусах. То ж я ще виглядав дуже пристойно.
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