Чи дозволили б ви своїй дитині стати "інфлюенсером"?

Копирайт изображения Waplington/Woodham family Image caption Стейсі Вудхемс створила синові обліковий запис, коли йому було лише кілька тижнів

"Інфлюенсери" соціальних медіа - люди, які рекламують товари та послуги за гроші в інтернеті, - здається, стають все молодшими й молодшими. А заразом розквітає індустрія, яка вчить батьків та дітей, як це треба робити.

Ральфі Воплінгтону лише два з половиною роки, а він вже має майже 20 тис. підписників у Instagram.

На його сторінці розміщені фотографії, на яких він носить подарований одяг чи насолоджується безкоштовними поїздками, а також дописи, спонсорами яких виступають такі бренди як Peppa Pig та McDonald's.

Його батьки, Стейсі Вудхемс та Адам Воплінгтон, що мешкають у Брентвуді в Ессексі, створили синові обліковий запис у 2017 році, коли йому було всього кілька тижнів.

Спочатку, за словами батьків, вони збиралися просто викладати там його фотографії для друзів та родини. Але кількість підписників стрімко зросла, коли малюк з'явився на фото з речами, подарованими місцевими компаніями.

Стейсі каже, що така "міні-зоряність" сина відкрила їхній родині надзвичайні можливості:

"Це дало нам неймовірний досвід як родині, і це чудово, що ми можемо створити для нього якесь медіа-резюме, відкласти гроші на банківський рахунок і створити для нас спогади".

Від малюків, облікові записи яким спеціально створюють батьки, до підлітків, які відкривають власні канали на YouTube, - все більше дітей стають "інфлюенсерами" у соціальних мережах.

Копирайт изображения Kevin Moran Photography Image caption Єлена та Клара кажуть, що їхній канал YouTube дає їм "надвичайне відчуття досягнення"

Сестри з графства Голвей, 11-річна Єлена та 9-річна Клара, створили свій YouTube-канал CupcakeSurpriseToysTV три роки тому.

Вони розігрують одна одну, влаштовують різні челенджі і вже мають 817 тис. підписників і понад 302 млн переглядів.

Єлена каже, на створення каналу, де вони регулярно співпрацюють з такими брендами як Mattel та Moose Toys, їх надихнув акторський досвід та любов до вигадування історій з іграшками.

"Ми дивилися відео на YouTube і подумали: чому б не використати цей час з користю й створити власний YouTube-канал?"

То що ж відчуваєш, коли твої відео мають мільйони переглядів?

"Це чудово, надзвичайне відчуття досягнення, - каже Клара. - Ми багато працюємо над відео. Приємно, коли до нас підходять шанувальники, наприклад, у магазині, і кажуть: "Ми вас знаємо".

Водночас їхня мати Емілі Брейді, для якої канал доньок - основна робота, каже, що це буває непросто:

"Люди недооцінюють час, який витрачається (на створення відео. - Ред.). Потрібно багато підготовки".

Опитування туристичної фірми First Choice виявило, що 34% дітей від 6 до 17 років хотіли б стати "ютуберами", коли виростуть. І майже п'ята частина (18%) сказали, що хотіли б стати блогерами чи влогерами (відеоблогерами).

Копирайт изображения RÅN studio Image caption Команія Firetech Camp вчить батьків та дітей, як робити кращі відео для соцмереж

З огляду на таку кількість бажаючих стати наступною Зоеллою або Райаном Каджі з "Оглядів іграшок від Райана", розквітають компанії, які пропонують тренінги вартістю до 1000 доларів на тиждень, де обіцяють зробити вас наступною YouTube-сенсацією.

Наприклад, Firetech Camp пропонує п'ятиденний курс "Створюй для YouTube - стань інфлюенсером на YouTube", який коштує від 425 фунтів.

"Минулого року це був один з наших бестселерів, - каже Джилл Ходжес, директор компанії Firetech. - Є два типи дітей, які відвідують курс: ті, для кого це хобі, і геймери, які хочу створювати ігри на YouTube".

Учасники минулого курсу створювали YouTube-канали на різні теми - пластикові відходи в океані, мода чи макіяж.

Копирайт изображения Carmen Yager Image caption Новоспечена "ютуберка", 11-річна Кармен Ягер сподівається, що навчальний курс допоможе їй прославитися

У липні 11-річна Кармен Ягер, яка мешкає у Нью-Йорку, відвідала п'ятиденний курс IDC Tech, який передбачав редагування відео та аудіо, вартістю 1150 доларів.

Вона каже, що прагне розвивати канал, який вони створили разом із братом Нео.

"Я хочу зробити його популярнішим, - каже вона. - Зараз наші єдині підписники - наша родина, а ми хочемо бути схожими на знаменитих ютуберів, які йдуть вулицею, а люди підходять і кажуть, що їм подобаються їхні відео на YouTube. Це дивовижне досягнення".

Її мати Алессандра Бруніалті каже, що вона розмовляє з дітьми про небезпеки інтернету, але водночас заохочує їх розвивати своє інтернет-творіння.

"Сьогодні це - частина дорослішання, і це треба прийняти", - каже вона. І такі погляди поділяє й інша мама, Емілі Брейді.

Копирайт изображения FOSI.ORG Image caption Д-р Елізабет Міловідов висловлює занепокоєння з приводу впливу соцмереж на дітей у такому ранньому віці

Але чи повинні батьки заохочувати свою дитину ставати інфлюенсером у такому юному віці?

"Хоча невелика частина дітей та їхніх сімей справді мали фінансовий успіх, батьки повинні проявляти обережність, перш ніж заохочувати своїх дітей ставати інфлюенсерами", - радить доктор Елізабет Міловідов, консультантка з питань інтернет-безпеки та засновниця DigitalParentingCoach.com.

"Батьки повинні знати про вплив, який постійне фотографування може мати на психічне, фізичне та емоційне самопочуття дитини", - каже вона.

Пані Міловідов також висловлює занепокоєння щодо конфіденційності.

"Ми все більше чуємо про дітей та молодь, які не хочуть бути присутніми в інтернеті або стикаються з інтернет-ідентичністю, створеною їхніми батьками", - додає експертка.

Вона також звертає увагу на такі питання, як цькування, спроби втертися у довіру зі злочинною метою та крадіжки особистих даних, і радить батькам контролювати облікові записи та "визначати, які пози чи дії можна вважати занадто чуттєвими; блокувати та повідомляти про неналежні коментарі та вчити своїх дітей відповідальному та безпечному використанню цифрового світу".

Але наразі виглядає, що появу все більшої кількості юних зірок соцмереж навряд чи щось зупинить.

"Кількість дітей-інфлюенсерів поки що невелика, але продовжить зростати, - каже Лора Едвардс, співзасновниця компанії Viral Talent, яка працює з інфлюенсерами та має серед клієнтів понад 40 молодих людей.

Вона стверджує, що створення контенту в інтернеті не займає занадто багато дитячого часу.

"Якщо акаунтом займаються батьки, вони можуть сказати "давай пограємось із "лизуном", і вони підготують його, і діти будуть із ним гратися. Через п'ятнадцять хвилин це вже буде знято", - каже вона.

Що стосується Стейсі Вудхемс, то вона заперечує будь-яку потенційну критику з приводу того, що викладає життя свого сина в інтернет.

"Це нічим не відрізняється від будь-яких мам, які постять у Facebook або WhatsApp, - каже вона. - Немає жодних інструкції щодо батьківства".

Але що робити, якщо Ральфі вирішить, коли стане старшим, що не хоче, щоб його фотографії бачили тисячі людей?

"Тоді це й припинеться", - каже вона.

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