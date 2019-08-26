"Найвпливовіший підліток" планети. Як Грета Тунберг стала "месією" екологічного руху

Копирайт изображения Michael Campanella/Getty Images Image caption Ще рік тому про Грету Тунберг не знав ніхто - а тепер її називають найвпливовішим підлітком у світі

Ще до свого 16-річчя шведська школярка Грета Тунберг, яка вирішила одного разу прогуляти заняття заради протестної акції, встигла стати номінанткою на Нобелівську премію миру, "людиною року" за версією GQ, виступити в Давосі та у британському парламенті, зустрітися з Бараком Обамою і папою Римським.

Усе це - всупереч невиліковному розладу психіки - синдрому Аспергера. Хоча сама Тунберг вважає, що її діагноз лише допомагає їй у недитячій боротьбі за привернення уваги політиків, бізнесменів і парламентарів з усього світу до проблем зміни клімату.

Ще рік тому про неї не знав майже ніхто. Зараз її називають найвпливовішим підлітком. ВВС розповідає, як 16-річна школярка стала символом і натхненницею екологічного руху.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вже декілька місяців увага світових ЗМІ прикута до ідей та акцій, які організовує шведська школярка

Допоміг онук Грейс Келлі

23 вересня у Нью-Йорку пройде саміт ООН щодо змін клімату. Організатори запросили 16-річну Грету виступити на заході, і дівчинка з радістю пристала на пропозицію. Публічні виступи давно стали для школярки звичною справою. Складність полягала у тому, щоб придумати, як дістатися до США з Європи.

Тунберг принципово не літає літаками: вони, на її переконання, завдають екології занадто великої шкоди. Єдиний альтернативний спосіб - по воді. Допомогу запропонували П'єр Казірагі, онук тринадцятого князя Монако Реньє III і актриси Грейс Келлі, і Борис Геррманн, власник незвичайної яхти, що бере участь у перегонах.

18-метрова Malizia II - одна із найшвидкісніших вітрильних яхт на планеті. Судно обладнане сонячними батареями і підводними турбінами, які генерують електрику на борту. На яхті немає туалету: натомість - звичайне відро. Кухні теж немає. Усамітнитися нема де. Щоб попити, доведеться скористатися опріснювачем солоної води.

Грета відпливла з британського Плімута 14 серпня. Подорож до Америки має зайняти близько двох тижнів. За її пересуваннями можна стежити на інтерактивній мапі.

Копирайт изображения WPA Pool/Getty Images

16-річній Тунберг ніколи ще не доводилося жити у таких умовах. Перед поїздкою вона зізнавалася, що трохи нервує. "Я не знаю, наскільки складною може бути подорож: виникне морська хвороба, засумую за домом або просто злякаюсь чогось", - говорила Грета.

Перед відплиттям вона сказала журналістам, що точно буде сумувати за двома своїм собакам - лабрадорами Роксі і Мозесом. З собою Грета взяла багато книг: зараз вона читає "Тихіше" Сюзан Кейн, книгу про інтровертів - таких, як вона сама.

Прогуляти школу заради клімату

Рік тому Грета Тунберг вирішила прогуляти заняття у школі. Замість уроків вона прийшла до будівлі шведського парламенту й сіла з плакатом на бруківці перед входом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У серпні 2018 року вийшла на акцію протесту біля будівлі шведського парламенту. Відтоді кількість прихильників її ідей почала зростати надзвичайними темпами

На листівках, які вона незабаром почала роздавати перехожим, було написано: "Я роблю це тому, що вам, дорослим, плювати на моє майбутнє". З цього почався екоактівізм Грети. Ідея прогуляти заняття сподобалася багатьом школярам і студентам по всьому світу, які почали масово приєднуватися до протесту шведської школярки.

Самій Тунберг несподівана популярність далася нелегко. Під час свого виступу на конференції Ted Talks Грета розповіла, що в 11 років серйозно захворіла: лікарі діагностували у неї депресію, дівчинка перестала їсти і розмовляти. За її словами, за два місяці вона втратила 10 кілограмів, і лише після цього лікарі виявили, що у Грети - синдром Аспергера, а також обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм.

Синдром Аспергера - вроджений і невиліковний розлад психіки, одна з форм аутизму. Розлад впливає на комунікативні навички людини. Класичний обсесивно-компульсивний розлад передбачає, що у людини присутні нав'язливі думки, які викликають тривогу, і щоб її позбутися, людина робить якісь повторювані дії. Один з найяскравіших прикладів - страх зараження або бруду: в такому випадку людина може постійно мити руки. Селективний мутизм проявляється як нездатність людини розмовляти в окремих ситуаціях. Дитина з селективним мутизмом може, наприклад, чудово спілкуватися в колі сім'ї, але не розмовляти в школі.

Сама Тунберг так узагальнює свої діагнози: "Простіше кажучи, це означає, що я говорю тільки тоді, коли вважаю за необхідне".

Копирайт изображения FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

"Для людей з розладом аутистичного спектра світ поділений на чорне і біле. Ми не дуже-то вміємо брехати. І ми зазвичай не любимо грати в соціальні ігри, які вам так подобаються. Мені здається, ми, аутисти, багато в чому більш нормальні, а всі інші, навпаки, дивні. Особливо коли йдеться про кризу природокористування", - говорить Грета.

Школярка і сама зізнається: вона не бачить місця для компромісів у питаннях зміни клімату. У світі, в якому живе Грета, немає місця для "відтінків сірого": якщо вчені сходяться на думці, що викиди в атмосферу потрібно скоротити - значить, їх потрібно скоротити.

Батьки Грети зізнаються, що захоплення питаннями екології стала для дочки - ні багато ні мало - способом життя. Щоправда, вони не дуже задоволені тим, що донька прогулює заняття.

"Вона має бути в школі, ми не можемо підтримувати її рішення (прогуляти заняття. - Ред.). Але ми поважаємо її бажання обстоювати свою позицію. Вона може або сидіти вдома і бути дуже нещасною, або протестувати і бути щасливою", - говорив її батько Сванте Тунберг.

Він зізнається, що Грета змусила всю сім'ю змінити спосіб життя. До того, як донька почала читати книги, присвячені зміні клімату, Сванте, за його словами, нічого не знав про цю проблему.

Сім'я Тунберг не має стосунку до екологічних рухів. Сванте Тунберг - письменник, арт-менеджер і актор. А мати Грети Малена Ернман - оперна співачка. У 2009 році вона представляла Швецію на конкурсі "Євробачення", який проходив в Москві. Пані Ернман посіла 21-е місце.

Копирайт изображения Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images Image caption Матір Грети Малена Ернман - оперна співачка. У 2009 році вона представляла Швецію на конкурсі "Євробачення"

ЗМІ люблять писати про те, що юна Грета так вплинула на сім'ю, що Малена Ернман під впливом доньки навіть завершила кар'єру оперної співачки: така робота передбачає часті перельоти, які завдають шкоди навколишньому середовищу. А Сванте Тунберг супроводжує доньку в усіх її поїздках по світу.

"Тоталітарна впевненість"

Спроби опонентів критикувати 16-річну Грету майже завжди призводили до того, що велика кількість її прихильників і екоактивістів вставали на захист дівчинки єдиним фронтом. Найвідоміший випадок стався за участю австралійського журналіста і колумніста Ендрю Болта, який і назвав Тунберг "найвпливовішим підлітком".

У своїй колонці для Herald Sun він написав, що "ніколи не бачив настільки юну дівчину з такою кількістю психічних розладів, яку б така кількість дорослих людей сприймали як гуру".

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Images

"У Тунберг є дуже рідкісна риса - абсолютна впевненість. Вона не сумнівається ні на йоту і не йде навіть на найменші компроміси. Це дає можливість її прихильникам, у яких є якісь сумніви, розслабитися, поклавшись на її тоталітарну впевненість, - пише Болт. - Якщо вірити книзі, яку написала її мати, коли Греті було 11 років, вона два місяці нічого не їла. Роками вона страждала від депресії, поки нарешті їй не поставили діагноз - синдром Аспергера, високофункціональний аутизм і обсесивно-компульсивний розлад. Її сильний страх перед зміною клімату не дивний для людини з розладами, які цей страх підсилюють".

Не лише активісти, але й багато ЗМІ назвали колонку Болта глибоко образливою.

Сама Грета відповіла журналісту у Twitter: "Я дійсно "глибоко стурбована" (в оригіналі Грета використовує слова "deeply disturbed", які також можуть описувати людину з серйозними психічними відхиленнями, - так її назвав сам Болт. - Ред.) тим фактом, що ці кампанії ненависті все ніяк не закінчаться, тому що ми, діти, звертаємося до науки. Де ж дорослі?"

Журналіст у своїй колонці дивувався, чому така кількість дорослих людей, включно з політиками, топменеджерами і навіть Папою Римським, ставляться до юної дівчини з таким захопленням.

Дійсно, Папа Римський потис Греті руку, привітав дівчину і порадив їй "продовжувати працювати". З увагою слухав юну Тунберг і Майкл Гоув, британський міністр із захисту довкілля, який зізнався, що завдяки Греті й іншим активістам зрозумів, що "час діяти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У квітні Грета особисто закликала Папу Римського приєднатися до екопротестів

Сама Грета розбірливо підходить до вибору співрозмовників. Коли журналісти запитали у неї, чи зустрінеться вона у США з Дональдом Трампом, вона назвала таку можливість марною тратою часу.

Але не всі політики були раді ініціативам Грети. Колишній британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей сказала, що шкільні страйки її прихильників збільшують навантаження на вчителів, а самі учасники протесту "даремно витратили час занять".

Пані Мей в цілому позитивно ставилася до зацікавленості школярів проблемами екології, але підкреслювала, що краще спочатку здобути освіту і стати професіоналами, щоб допомагати вирішувати проблеми на іншому рівні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грета надихнула екологічні протести в багатьох західних країнах, наприклад, у Британії

Хто за цим стоїть?

Це питання - хто стоїть за Гретою - виникало не раз. ЗМІ також намагалися зрозуміти, як юна шведська школярка, яка вирішила прогуляти заняття, щоб постояти з плакатом біля парламенту, стала світовою знаменитістю і заручилася підтримкою такого числа людей.

У Грети понад мільйон підписників у Twitter, стільки ж - у Facebook. Це можна порівняти із зірками Instagram, тільки Грета не демонструє гламурні фотографії, а пише про захист довкілля. І з нею, на відміну від інших інфлюенсерів, зустрічаються провідні світові політики.

"Виникають підозри, чи не стало таке потрапляння підлітка до центру уваги результатом продуманої піар-кампанії", - запитує британський таблоїд Daily Mail.

Багато журналістів посилаються на статтю швейцарського журналу Weltwoche під заголовком "Ми створюємо кліматичну ікону". Видання спробувало недвозначно натякнути на зв'язок між різким зростанням популярності Грети і виходом у світ книги її матері.

Через чотири дні після того, як Грета вперше вийшла протестувати до парламенту, її мати Малена Ернман у співавторстві з чоловіком опублікувала свою книгу Scenes from the heart ("Сцени з мого серця"), пише видання.

"Їх успіху сприяв шведський піарник Інгмар Ренцхог [..] У день виходу книги Ренцхог опублікував у Instagram фотографію Грети і написав про неї довгий пост у Facebook. Це викликало ланцюгову реакцію - підтягнулися газети та інші ЗМІ", - йдеться в статті.

Газета Svenska Dagbladet опублікувала розслідування, в якому стверджувалося, що пан Ренцхог міг використовувати образ Грети у численних рекламних матеріалах, що допомогло йому залучити близько 10 млн шведських крон (1 млн доларів) для свого напівекологічного проєкту "У нас немає часу". Батько Грети тоді заявив виданню, що сім'я нічого про це не знала і не мала стосунку до збору грошей.

Сам пан Ренцхог також заперечував свою роль у "розкручуванні" Тунберг. "Усі думають, що я якийсь піар-геній, що стоїть за Гретою, - сказав він Vice. - Що я пишу їй промови й організовую зустрічі з журналістами. Але це неправда".

"Цинічна версія свідчить, що саме її батьки затягли доньку в усе це, писали їй промови й використовували її для своїх цілей, - пише журнал GQ, який присудив Тунберг звання "Людина року". - Оптимістична версія говорить зворотне: її мати, Малена Ернман, кинула оперну кар'єру заради доньки, яка була в депресії, не їла і не розмовляла, і для якої ця справа стала дорогою до одужання".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!