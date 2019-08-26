Як мандрують члени британської королівської родини?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принца Гаррі та Меган Маркл розкритикували після використання приватного літака

Образ герцога і герцогині Кембриджських, що сідають на літак авіакомпанії-лоукостера, цього літа різко контрастував з подорожами принца Гаррі з дружиною Меган.

Порівняння між польотом Вільяма і Кейт з Норвіча в Абердін і поїздками герцога і герцогині Сассекських на приватному літаку були не на користь останніх.

Але хто приймає рішення про те, як будуть подорожувати члени королівської сім'ї, і скільки це коштує?

Офіційні поїздки і неофіційні

Вартість офіційних королівських поїздок публікується у щорічних звітах, неофіційних - не публікується ніде.

Сукупний обсяг витрат на офіційні поїздки, які фактично оплачують платники податків, у минулому році склав близько 3 млн євро. Найбільше витратив принц Чарльз.

Згідно з традицією, все, що члени королівської сім'ї витрачають у свій особистий час - це їхня особиста справа, і ми дізнаємося лише про те, про що нам повідомляють.

Кенсінгтонський палац не став коментувати питання про приватні витрати герцога і герцогині Кембриджських на поїздку після того, як їх сфотографували під час посадки до літака бюджетної авіакомпанії. Вартість квитків могла скласти приблизно 80 євро.

Елтон Джон на цьому тижні заявив, що позичив свій приватний літак принцу Гаррі та його дружині, щоб захистити їх від недоречного вторгнення преси в їхнє особисте життя. Герцог і герцогиня Сассекські гостювали у музиканта в Ніцці.

Автор книг про королівську родину Філ Дампьє вважає, що членам королівської сім'ї у майбутньому доведеться декларувати такі "подарунки", вартість яких може становити десятки тисяч фунтів стерлінгів.

Перевага за гелікоптерами

Коли члени королівської родини подорожують в рамках виконання своїх обов'язків, вони найчастіше орендують гелікоптери.

За офіційними даними, у минулому році вони здійснили 207 польотів на гелікоптерах, тоді як на спеціально орендованих літаках - лише 56.

Копирайт изображения PA Media Image caption Використання цивільних гелікоптерів дозволило заощадити на перельотах десятки тисяч фунтів

Переважна більшість польотів на гелікоптерах були короткими і коштували менш як 15 тис. фунтів (16,5 тис. євро).

Але в умовах поїздок за кордон оренда літака - практично єдиний варіант для королівської родини.

Найдорожчим виявився візит принца Чарльза з дружиною на Кубу і острови Карибського басейну на літаку королівських ВПС Voyager - він обійшовся у 460 тисяч євро.

Видатки різко впали

Хоча витрати на королівські подорожі здаються досить значними, зараз вони набагато менше, ніж кілька десятиліть тому.

За офіційними даними, витрати на поїздки членів королівської родини між 1991-92 і 2011-12 роками скоротилися на 76%.

У Національному аудиторському управлінні це пояснюють тим, що королівська родина відмовилася від використання військових гелікоптерів на користь послуг цивільних компаній і скоротила кількість подорожей на літаках.

Офіційні поїздки членів королівської родини оплачуються з "Суверенного гранту", який формується з податкових надходжень. У цьому році розмір гранту, з якого також оплачується утримання палаців та їхніх працівників, складе майже 91 млн євро.

У минулому році витрати на офіційні поїздки склали близько 3 млн євро - приблизно стільки ж, скільки і в попередні два роки. Для порівняння: в 1997-98 роках на це було витрачено 19 млн євро.

Не у грошах справа

Рішення про те, орендувати літак чи скористатися регулярним рейсом, ухвалює вищий персонал королівського двору після узгодження з урядом, пояснив BBC колишній керівник королівської охорони Дай Девіс.

"[Беруть до уваги] зручність маршрутів, кількість зупинок, час і - в деяких регіонах - міркування безпеки", - сказав Девіс.

Водночас він не вірить у те, що принцу Гаррі та герцогині Меган був необхідний приватний літак, оскільки подорож на звичайному було б недостатньо безпечною. Про це говорили деякі знаменитості, які виступили на захист Гаррі і Меган.

"З точки зору безпеки це повна нісенітниця", - вважає пан Девіс.

Копирайт изображения Getty Image caption Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла у Відні спускаються по трапу з літака королівських ВПС

Для поїздок на невеликі відстані старші члени королівської родини досі використовують королівський поїзд, побудований ще в 1970-х.

В останній раз королева користувалася поїздом в березні 2019 року - вона провела в ньому ніч перед вранішньою поїздкою у Сомерсет. Загальна вартість подорожі - поїздом та гелікоптером -склала 23 тисячі євро.

Копирайт изображения PA Media Image caption Інтер'єри королівського поїзда

Кожен кілометр таких подорожей коштує дорожче, ніж кілометр польоту на літаку. Втім, представники коровліського двору зазначають, що поїздки на поїзді дозволяють заощадити на дорогих і морочливих зупинках у готелях.

Вік королівського поїзда вже дає про себе знати. Колишній скарбник королеви Алан Рід у 2013 році говорив членам парламенту, що інтер'єри поїзда нагадують про 1960-і і 1970-і роки.

Дай Девіс називає поїзд морально застарілим і сумнівається, чи є виправданою його експлуатація.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього року принц Чарльз тричі подорожував на королівському поїзді

Вуглецевий слід

Нещодавній переліт Гаррі і Меган до Ніцци залишив вуглецевий слід об'ємом у 37,6 тонни. Елтон Джон заявляв, що сплатив відповідний екологічний збір.

Сама пара раніше, звертаючись до підписників в соціальних мережах, відзначала, що "кожен зроблений вибір, кожна вчинена дія має значення" з точки зору зміни клімату.

Історик Керолайн Ештон в розмові з BBC зазначає, що молодому поколінню королівської родини слід підкріплювати слова справами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Елтон Джон повідомив, що сплатив екологічний збір за переліт принца Гаррі з дружиною на його літаку у Ніццу

"Якщо ви хочете побудувати свій особистий бренд на "зеленій" та етичній поведінці, треба б розставити всі крапки над i, - говорить Ештон. - Зараз, оскільки ми фінансуємо королівську родину, вони мають показувати, що заслуговують на нашу повагу. Вона більше не надається за правом народження, її потрібно заслужити".

Принца Чарльза в 1991 році звинувачували в лицемірстві, коли він виступив з промовою про шкоду автомобілів після того, як його улюблений Bentley доставили у тодішню Чехословаччину перед його візитом.

У 2015 році його звинуватили в подвійних стандартах, коли він подолав шлях у 130 км на гелікоптері через кілька днів після того, як закликав економити електрику, своєчасно вимикаючи світло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Улюблений Aston Martin принца Чарльза їздить на екологічному паливі

На принца Чарльза як спадкоємця трону припадає левова частка витрат королівської родини на подорожі. Зараз королівський двір публікує в інтернеті перелік заходів, які ухвалюють для того, щоб скоротити вуглецевий слід. Серед них, наприклад, використання відходів від виробництва вина та сиру як палива для Aston Martin принца Чарльза.

Попри це, в минулому році обсяг вуглецевого сліду від транспорту королівської родини майже подвоївся, склавши 3344 тонни вуглекислого газу.

Міністерство закордонних справ, яке займається організацією королівських поїздок за кордон, звітувало, що витратило 48 тисяч євро на компенсацію шкоди, завданої навколишньому середовищу через викид парникових газів в атмосферу літаками за 2017-18 роки.

Ці гроші надходять на фінансування різних екологічних проєктів - висадку дерев або встановлення сонячних батарей.

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