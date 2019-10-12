Грецька церква першою визнала ПЦУ: чому це важливо для України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Михайлівський монастир - наразі головний храм Православної церкви України

Позачерговий собор ієрархів (зібрання усіх єпископів) Грецької церкви 12 жовтня схвалив рішення про визнання автокефальної Православної церкви України.

Цю інформацію підтвердили два джерела ВВС News Україна. Невдовзі очікується офіційне повідомлення Грецької церкви.

Вже найближчим часом предстоятель ПЦУ Епіфаній може відвідати Афіни та співслужити з предстоятелем церкви Еллади.

Таким чином, Елладська церква стала першою після Вселенського патріархату (який надав автокефалію ПЦУ) з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала незалежну ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне (міжцерковне) спілкування.

Вона є однією з найбільших православних церков світу й вважається у Греції державною.

Рішення в Афінах має відкрити шлях для активнішого визнання незалежної від Москви Православної церкви України світовим православ'ям. Також це може сприяти переходу до автокефальної церкви парафій від УПЦ МП.

Як готували рішення

Українське питання на позачерговому соборі доповів предстоятель Елладської церкви, архієпископ Афін Ієронім.

Ще у серпні на засіданні синоду (виконавчий орган церкви з 12-ти єпископів) церкви Еллади заслухали звіти двох спеціальних комісій, які вивчили питання автокефалії ПЦУ і презентували позитивні для ПЦУ висновки.

Тоді Синод вирішив, що у світлі українського питання Вселенський патріарх має право проголошувати автокефалію помісних церков. Це право послідовно заперечує Російська православна церква.

Тоді ж синод вказав на право архієпископа Афінського вирішувати питання, пов'язані з визнанням нової автокефальної церкви в Україні.

Після цього предстоятель Грецької церкви вирішив обговорити українське питання на архієрейському соборі. Очікувалось, що це відбудеться на черговому соборі 8-11 жовтня, проте предстоятель церкви скликав спеціальне позачергове засідання 12 жовтня для розгляду автокефалії ПЦУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відтепер митрополита Епіфанія поминатимуть як предстоятеля церкви у всій Греції

ПЦУ була створена на Об'єднавчому соборі у Києві 15 грудня 2018 року, а 6 січня 2019-го Вселенський патріарх вручив митрополиту Епіфанію томос про автокефалію.

Тоді ж Вселенський патріарх звернувся до всіх помісних церков із закликом визнавати ПЦУ.

У відповідь на дії Константинополя Російська православна церква розірвала спілкування з Константинополем, це ж саме одразу зробила Українська православна церква Московського патріархату, яка підпорядковується РПЦ.

Що це означає

Елладська церква почне поминати предстоятеля ПЦУ у диптиху (переліку) предстоятелів помісних православних церков світу, а митрополит Епіфаній має відвідати Афіни та співслужити з предстоятелем архієпископом Ієронімом на його запрошення. Саме цей момент можна вважати формальним початком церковного спілкування.

Після рішення Елладської церкви священники та єпископи обох церков зможуть співслужити під час святих літургій, відвідувати храми та налагоджувати інші форми спілкування, зокрема і в освітній сфері.

Офіційне визнання автокефальної ПЦУ та встановлення церковного спілкування у світському житті можна порівняти з визнанням однієї держави іншою та встановленням дипломатичних стосунків.

Загалом у світі є 15 помісних православних церков світу, і їхніх предстоятелів поминають у чіткій послідовності - диптиху.

Копирайт изображения ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ Image caption Предстоятель Елладської церкви архієпископ Афінський Ієронім II та митрополит Епіфаній 10 червня у Константинополі

Вселенський патріархат має в ньому перше місце, а Елладська церква - 11.

ПЦУ у цьому переліку займає 15-те місце. З моменту отримання томосу місце ПЦУ визнавав тільки Вселенський патріархат, а всі інші церкви не визнавали канонічність нової української церкви.

Як вказують співрозмовники ВВС News Україна, визнання ПЦУ першою помісною церквою, окрім Константинополя, є надзвичайно важливим сигналом - з моменту отримання томосу навіть лояльні Вселенському патріархату церкви відтягували визнання й "ніхто не хотів бути першим".

Чому Елладська перша

Одразу після отримання Епіфанієм томосу колишній екзарх Вселенського патріархату в Україні Даниїл в інтерв'ю ВВС спрогнозував, що перші визнання ПЦУ мали б відбутись вже за кілька місяців.

Тоді владика Даниїл розповів, що першими це зроблять теперішні грецькі церкви - Елладська та Кіпрська.

Але швидкого бліцкригу не сталось і визнання затягнулось на пів року. Як кажуть співрозмовники - у тому числі через активну роботу представників російської церкви та їхню агітацію серед грецьких єпископів.

Грецьку православну церкву вважають однією з найближчих до Вселенського патріархату через культурні, історичні та духовні зв'язки.

Вселенський патріарх Варфоломій активно займається питаннями Елладської церкви.

Копирайт изображения ECUMENICAL PATRIARCHATE Image caption Предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Афінський Ієронім II на зустрічі з Вселенським патріархом 10 червня під час візиту на Фанар

За останні пів року були зустрічі Вселенського патріарха Варфоломія як з архієпископом Афін Ієронімом, так і керівництвом Греції.

Показово, що під час святкування дня ангела Варфоломія 10-11 червня у Стамбулі митрополит Епіфаній навіть мав невелику розмову з архієпископом Ієронімом та подарував йому панагію.

На території Греції є частина храмів та монастирів, які підпорядковуються Константинополю, це стосується і монастирів Афону.

Частину з них вже відвідала делегація ПЦУ, деякі їхні представники були на інтронізації Епіфанія у Києві 3 лютого.

Синод грецької церкви ще в січні передав українське питання на розгляд архієрейського собору. Очікувалось, що визнання ПЦУ могло відбутись вже у лютому, проте рішення перенесли.

Частина ієрархів церкви була проти визнання ПЦУ й питання передали для вивчення двох спеціальних комісій. Які все ж таки дійшли до висновку, що Елладська церква має визнати ПЦУ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом 8 серпня

В інтерв'ю ВВС митрополит Епіфаній називав саме Елладську церкву, як таку, що може першою визнати ПЦУ. Однією з головних причин, чому питання визнання ПЦУ помісними церквами затягнулось, він вказував протидію Російської православної церкви.

26 червня предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Афін Ієронім зустрівся з керівником відділу зовнішніх справ РПЦ митрополитом Іларіоном. Після зустрічі повідомлялось про обговорення "єдності церкви", але офіційно українське питання не згадувалось.

Хоча експерти припускали, що темою обговорення якраз і було можливе визнання з боку Церкви Еллади ПЦУ. З російського боку вже лунали численні прогнози, що РПЦ погрожує Греції розривом спілкування у разі визнання ПЦУ.

Дуже імовірно, що такий крок услід за РПЦ, якщо розрив таки станеться, зробить і УПЦ Московського патріархату. Це значить, що окрім церковного спілкування зі Вселенським патріархатом, включно з монастирями Афону, підпорядковані в Україні РПЦ церковники не зможуть підтримувати спілкування і з Грецією.

Хто наступний

Кіпрська церква ще навесні розглядала українське питання, проте остаточне рішення відклала "на потім".

У першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської, як вказують у Константинополі, може бути Румунська православна церква, яка має добрі стосунки з Вселенським патріархатом. Проте поки про конкретні строки невідомо.

ПЦУ вже домовилась з Румунською церквою про спеціальний румунський вікаріат у своєму складі для опіки румуномовних приходів на Буковині.

Це рішення формалізували ще 27 липня цього року - синод ПЦУ створив румунський вікаріат, який підпорядковується напряму предстоятелю Епіфанію, а його приходи матимуть право на румунську мову богослужіння та власний календар.

Копирайт изображения УПЦ КП Image caption Колишній патріарх Філарет відійшов від ПЦУ і знову хоче будувати УПЦ Київського патріархату

У Грузинській православній церкві також відбуваються процеси, які свідчать про можливе визнання нею ПЦУ.

Значна частина синоду Грузинської церкви підтримує українську автокефалію, а наприкінці січня представник Константинополя Еммануїл Галльський відвідав Тбілісі та проводив перемовини з патріархом Іллею ІІ щодо українського питання.

Одна з перешкод для визнання - можливі проблеми у стосунках між РПЦ та Грузинською церквою щодо церковної юрисдикції над територіями Південної Осетії та Абхазії.

До першої хвилі визнань, як очікується, може долучитись й Албанська православна церква.

Болгарська церква вже розглядала українське питання і не змогла ухвалити остаточного рішення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх Грузинської церкви Ілля II стоїть перед складним вибором

Думки синоду там фактично розділились, і, хоч предстоятель церкви позитивно відгукувався про українську автокефалію, питання ПЦУ вирішили ретельніше вивчити та поки відкласти.

Загалом процес визнання ПЦУ іншими помісними церквами може розтягнутись на роки і десятиліття.

Після першої хвилі визнання, як очікується, визначатись почнуть старі патріархати, такі як Олександрійський та Єрусалимський,

Хто не визнаватиме

Російська православна церква розірвала церковне спілкування з Константинополем та різко засуджує створення ПЦУ.

РПЦ вважає канонічною в Україні тільки Українську православну церкву у підпорядкуванні Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російська православна церква послідовно заперечує канонічність створення ПЦУ

УПЦ МП раніше заявляла про тиск з боку української влади, щоб їхні парафії переходили до ПЦУ.

Найбільше проблем у Константинополі очікують з визнанням ПЦУ саме у церквах, які орієнтуються на Московський патріархат.

Як вказував екзарх Даниїл, дуже багато роботи потрібно провести з Польською православною церквою, яка кілька разів відкрито підтримувала РПЦ у процесі надання автокефалії українській церкві.

Так само тривалим і складним буде визнання Антіохійським патріархатом, який розташований у Сирії й зараз також може частково орієнтуватись на Москву.

Церква Чеських земель та Словаччини зробила багато заяв, які свідчать, що визнавати ПЦУ там в найближчому майбутньому не збираються.

Подібна історія й з Сербською православною церквою, яка має тісні зв'язки з РПЦ.

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