Спікер Разумков: "альтер его" Зеленського керуватиме Радою

Копирайт изображения UNIAN Image caption Один з найближчих соратників Володимира Зеленського, 35-річний Дмитро Разумков, очолив нову Верховну Раду вже у перший день її роботи

Верховну Раду України очолив 35-річний Дмитро Разумков, якого називають "альтер его" Володимира Зеленського. Від нього значним чином залежатиме, успіхом чи провалом обернеться похід нинішнього президента України у владу і спроби його команди провести системні реформи в країні. Що це за людина?

Незабаром після того, як Зеленський оголосив про своє висунення в президенти у новорічну ніч, київські кореспонденти ВВС звернулися з запитом про інтерв'ю з новоявленим політиком. У офісі кандидата відповіли, що у нього немає часу: протягом кампанії майбутній глава держави частіше записував вірусні ролики для Інстаграму, ніж спілкувався з пресою.

"Зате у нас є інший дуже хороший спікер", - сказали тоді в штабі Зеленського і назвали прізвище: Разумков.

У перший день же роботи Верховної Ради його, власне, і обрали спікером українського парламенту.

Російська мова

Молодий чоловік у строгому костюмі і з приємною посмішкою входить до кімнати, де записуватиметься інтерв'ю для ВВС, і найперше цікавиться, якою мовою будемо розмовляти.

"Українська, російська - не принципово. Англійська - трохи гірше, але теж можна", - говорить він.

У випадку Дмитра Разумкова мова спілкування - це більше, ніж формальність. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського та парламентської кампанії його партії пан Разумков спілкувався зі ЗМІ виключно російською.

"Я завжди говорив, що використовую російську мову в публічних виступах, тому що вважаю це одним із аргументів свободи слова в Україні", - заявив він в одному з інтерв'ю.

Крім цього, говорив Разумков, це був своєрідний тролінг Кремля з його риторикою про захист прав російськомовних громадян в сусідніх державах: ось, мовляв, я - російськомовний, але не треба мене захищати, будь ласка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дмитро Разумков, який раніше принципово використовував у спілкуванні з журналістами російську мову, у якості спікера Ради, вірогідно, заговорить українською

Зараз ситуація змінилася.

Партія "Слуга народу", яка вперше в історії України отримала одноосібну більшість у Раді, висунула Дмитра Разумкова у спікери парламенту, і його очікувано легко посадили у це крісло. Це вже не просто політичний пост, а висока державна посада. Як казав один з попередніх спікерів Ради, Олександр Ткаченко: не перша, але й не друга людина в країні.

У минулій Раді питання мови виступів депутатів стояло гостро. Спікер Андрій Парубій часом просто вимикав мікрофон тим, хто виступав не державною (читай - російською) мовою. Чи буде вимикати мікрофон своїм російськомовним колегам Дмитро Разумков?

"У побуті ми з вами використовуємо ту мову, якою зручніше, якою ми звикли спілкуватися. Але якщо ми говоримо про офіційний виступ у Верховній Раді, мені здається, це моя особиста позиція, потрібно все-таки використовувати державну мову", - сказав він після свого неофіційного висунення в спікери в ефірі каналу "112 Україна".

Партія регіонів і зв'язок з Вишинським

Дмитру Разумкову 35 років. Він народився і до 14 років жив у Бердичеві з дідусем і бабусею.

Його батько - Олександр Разумков, якого називали одним з найкращих політичних аналітиків України 90-х. У 1994-1995 роках він був першим помічником щойно обраного президента Леоніда Кучми, пізніше - заступником секретаря РНБО. У 1999 році Олександр Разумков помер після важкої хвороби. Мати Дмитра Разумкова - актриса київського Театру російської драми Наталя Кудря.

Дмитро Разумков закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету за спеціальністю "міжнародні економічні відносини" і Університет державної податкової служби за фахом "правознавство".

"Після того, як тата не стало, я чомусь був упевнений, що не піду в політику. Але спрацювало прислів'я: якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою", - говорив він ВВС.

Разумков згадує, що ще студентом не сприйняв Помаранчеву революцію 2004 року: через батька він знав багатьох соратників третього президента Віктора Ющенка, а серед них "були люди малосимпатичні".

У 2006 році Разумков став членом Партії регіонів, брав участь в кампанії до парламентських виборів того ж року, пізніше був помічником-консультантом одного з депутатів від партії Віктора Януковича.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Студентом Дмитро Разумков не підтримав "помаранчевий Майдан", а у 2006 році приєднався до Партії регіонів

"Мабуть, це була більше протестна історія. Якщо ти в Києві не підтримував Ющенка, ти був "якимось не таким". Точно так само в Донецьку, якщо ти не підтримував Януковича, до тебе ставилися з побоюванням", - пояснює він своє зближення з "біло-блакитним" політичним табором.

Вийшов з Партії регіонів Разумков у 2010 році відразу після перемоги Януковича на президентських виборах.

"Після приходу Партії регіонів до влади в ній почали змінюватися пріоритети, і це, на жаль, було досить помітно. І тоді я вирішив, що, напевно, вистачить. І з моральної точки зору це було правильно: я прийшов у партію не в найкращий для неї час, а пішов на піку. Тому у мене, на відміну від багатьох інших, хто потім [після відсторонення Віктора Януковича від влади] тікав і закидав своїх колег різними субстанціями, совість чиста", - каже Разумков.

Приблизно з того ж часу він професійно зайнявся політичними технологіями і консалтингом. У 2014 році разом з випускниками політології Київського університету Василем Моканом та Неллі Яковлевою Разумков заснував компанію "Українська політконсалтингова група". У портфоліо на її сайті - десятки технологічних проєктів місцевого і загальнонаціонального масштабу - втім, без посилань на конкретних замовників.

"В основному ми працювали на місцевих виборах 2015 року. Нам пощастило: ми могли працювати з тими, за кого потім не було соромно", - описує Разумков клієнтів своєї компанії в розмові з ВВС.

"Українська політконсалтингова група" супроводжувала президентську кампанію Володимира Зеленського. Обидва бізнес-партнери Разумкова пройшли до Ради за списком "Слуги народу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дмитро Разумков приєднався до команди Володимира Зеленського після двогодинної співбесіди, на якій більше говорив майбутній президент України

За даними тижневика "Дзеркало тижня", Дмитро Разумков тісно співпрацював з Кирилом Вишинським, керівником "РИА Новости-Украина", якого зараз звинувачують у створенні на території України підривної проросійської інформаційної мережі та державній зраді.

"У Вишинського" не просто давали новини, де ньюзмейкером був [Разумков]. Вони ці новини організовували, в тому числі шляхом проведення прес-конференцій і щоп'ятничних підведень політичних підсумків тижня ", - писала журналістка "Дзеркала тижня" Валентина Самар в статті від 13 липня 2019 року.

В інтерв'ю ВВС Разумков сказав, що його жодного разу не викликали до правоохоронних органів у зв'язку зі справою Вишинського: "Якби до мене були якісь питання, думаю, мені б їх задали, особливо з урахуванням тієї президентської кампанії, яку ми бачили навесні цього року".

"[З Вишинським] я знайомий, звичайно. Він вів прес-конференції, я на них був присутній. Матеріалів його справи я не бачив. Але, якщо виходити з того, що пишуть у ЗМІ, що у нього було знайдено [у ході обшуків]... скажімо так, я б не хотів, щоб у мене були нагороди від Російської Федерації, пов'язані з анексією Криму. Я думаю, працюючи тут [в Україні], треба розуміти, що Крим - це Україна", - розповідає він.

За інформацією Генпрокуратури, після обшуків у редакції "РИА Новости-Украина" і вдома у Вишинського, а також розкриття його банківської скриньки виявили незареєстрований пістолет, великі суми грошей, російський паспорт і медаль "За повернення Криму".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Разумков каже, що з керівником "РИА Новости-Украина" Кирилом Вишинським (на фото) знайомий, але з його справою не має нічого спільного

Знайомство з Зеленським

З Володимиром Зеленським Разумков познайомився 9 жовтня минулого року, коли найпопулярніший комік України ще не оголосив про своє висунення в президенти, але вже збирав штаб для майбутньої кампанії.

"Це була найнезвичайніша співбесіда в моєму житті, тому що більше розповідав не я Зеленському, а Зеленський [розповідав мені] про те, чому він йде в президенти, що він хоче зробити, якою він бачить державу. Це настільки сильно перетиналося з моїми позиціями і базовими цінностями, що вже за дві години [співбесіди] я був готовий стати частиною цієї команди", - згадує Дмитро Разумков ту зустріч.

І додає: до штабу Зеленського він приєднався на чисто волонтерських засадах, грошей за участь в кампанії не отримував.

На момент початку виборчої кампанії політичний досвід Зеленського обмежувався численними пародіями на перших осіб української політики. Його перші інтерв'ю профільним ЗМІ залишали більше питань, ніж давали відповідей щодо позиції лідера передвиборчих рейтингів.

У цій ситуації представником кандидата на численних політичних ток-шоу українських телеканалів найчастіше був саме Дмитро Разумков. Іноді його представляли як "спікера штабу Зеленського з питань виборчої кампанії", іноді - як "консультанта кандидата в президенти Зеленського".

"Разумков став альтер его Зеленського, його відображенням. За рахунок хорошої політичної лексики, досвіду в цьому плані, він навчився чітко відтворювати те, що сам Зеленський не завжди формулює для себе... Він став своєрідною мембраною між його [Зеленського] командою людей, які не мають стосунку до політики, і, власне, політичним світом", - описує роль Разумкова в команді президента України політолог Володимир Фесенко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час тріумфальної для Володимира Зеленського президентської кампанії Дмитро Разумков став головним представником його команди в українських ЗМІ

Дмитра Разумкова оминула хвиля перших кадрових призначень нової влади після перемоги Зеленського на президентських виборах. Зате він очолив президентську партію "Слуга народу" замість юриста і друга дитинства Зеленського Івана Баканова, який став керівником Служби безпеки України.

Як лідер "Слуги народу" Разумков очікувано очолив її виборчий список на позачергових виборах до парламенту. А після безпрецедентного успіху - партія висунула його в спікери Верховної Ради.

"А кого ще [висувати в спікери]? З усієї нинішньої фракції він для цього найбільш підготовлена фігура", - коментував це висунення політолог Володимир Фесенко.

Сам Разумков в інтерв'ю ВВС, за два тижні до початку роботи Верховної Ради, відмовився розповідати про перспективи свого спікерства, зазначаючи, що парламент ще повинен затвердити його на цій посаді. Однак саме він очолив робочу групу з підготовки першого засідання нової Верховної Ради.

Перші закони

В "Слузі народу" кажуть про десятки необхідних для розвитку країни законопроєктів, які Рада прийме вже протягом перших днів і тижнів своєї роботи.

В інтерв'ю ВВС Дмитро Разумков перераховує основні питання, які парламент під його керівництвом повинен вирішити найперше: зняття депутатської недоторканності, запровадження відповідальності депутатів за неналежне виконання своїх обов'язків і "кнопкодавство".

"Є й окремий великий блок економічних законів", - додає він.

Інше питання, що ніхто в Україні досі не бачив проєктів рішень, які збирається у настільки високому темпі продукувати Верховна Рада. І це незважаючи на обіцяну командою Зеленського безпрецедентну відкритість нової влади.

"Ви ж ніколи не показуєте [читачам] частину інтерв'ю, а тільки готову роботу. Адже щоб сформувати загальне розуміння роботи, потрібно побачити її всю", - говорив Разумков ВВС за два тижні до початку роботи нової Верховної Ради.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Першочерговими в команді Зеленського називають десятки, якщо не сотні законопроєктів

Чи готова буде Верховна Рада під керівництвом Дмитра Разумкова проголосувати за зміни до законодавства, які змінять статус непідконтрольних Києву районів Донбасу?

Це питання є дуже чутливим для суспільства. У серпні 2015 року під час обговорення проєкту цих конституційних змін під стінами парламенту пройшла масова акція протесту. Один з її учасників кинув у ланцюг нацгвардійців бойову гранату, четверо з них загинули.

"Вирішити питання війни на Донбасі тільки на рівні законів неможливо. Так, це один з інструментів, щоб наблизитися до миру. Але мир наступає не у Верховній Раді, а в бажанні деяких учасників конфлікту", - ухиляється від прямої відповіді на питання ВВС Разумков, уточнюючи, що у Києва таке бажання є.

Чи збираються парламентарі скасувати резонансний закон про мови, ухвалений під кінець президентства Петра Порошенка?

"Тут повинен бути все-таки фідбек від президента. Президент вже казав, що озвучить свою позицію після детального вивчення цього закону. Поки що, наскільки я розумію, Офіс президента ще не зробив цю позицію надбанням громадськості", - відповідає Разумков.

Так само обережно він говорить про перспективи закону про декомунізацію, в рамках якого протягом останніх років в Україні перейменували тисячі міст, сіл і вулиць: "Не думаю, що потрібно щось перейменовувати назад. Але те, як це робилося, я вважаю теж неправильним. Правильніше було б вирішувати ці питання через місцеві референдуми. Адже це вам краще знати, як повинна називатися ваша вулиця або ваше місто, ніж Верховній Раді".

Слуги народу

Рада, яку очолив Дмитро Разумков, унікальна навіть для України з її складною історією парламентаризму.

У ній домінує президентська фракція "Слуга народу", однак при цьому жоден депутат цієї мегафракції не має досвіду роботи в парламенті - це було умовою висунення від "Слуги народу". Багато з новообраних депутатів раніше взагалі не мали нічого спільного з великою політикою.

Копирайт изображения SLUGA NARODU FACEBOOK Image caption Для багатьох новообраних депутатів від "Слуги народу" першим реальним досвідом контакту з великою політикою стала тижнева "Школа Зе!Депутата" у Трускавці

Серед депутатів, які пройшли до парламенту від партії Зеленського, можна знайти київського ресторатора, запорізького весільного фотографа, бердичівського викладача, журналістів телеканалу "1+1" Ігоря Коломойського чи, скажімо, актора комік-студії "95 квартал". Для переважної більшості з них першим контактом з реальною політикою стала організована "Слугою народу" в Трускавці тижнева "Школа Зе!Депутата".

Саме там один з небагатьох новообраних "слуг народу", які раніше крутилися в київській навколополітичній тусовці, політтехнолог Микита Потураєв заявив колегам: "Зараз ви помилково думаєте, що ви всі політики. Це велика помилка... Ви тут опинилися тому, що виборець шукав (у виборчому бюлетені) людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказано в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський... Всі ви - політично ніхто".

Можливо, тому сьогодні київські експерти скептично оцінюють шанси нової Верховної Ради стати самостійним центром влади в Україні Зеленського.

"Роль парламенту - забезпечити максимальне сприяння змінам, задуманим президентською командою", - говорить ВВС політолог Сергій Гайдай.

"Базові рішення готуватимуться за межами Верховної Ради, ця публіка буде просто тиснути на кнопки", - вважає політолог Юрій Романенко.

"Це оптимальний формат для проведення реформ, що назріли", - додає він.

Дмитро Разумков, здається, навіть трохи ображається на подібні прогнози:

"Позиція президента і партії "Слуга народу" як частини команди президента не можуть відрізнятися... Якщо ж ми говоримо про спільну роботу - так, вона буде спільною, адже ми повинні змінити ситуацію (в країні)".

"Медовий місяць"

Початок роботи нової Верховної Ради, швидше за все, стане "медовим місяцем" для партії влади: всі необхідні для реалізації політики президента Зеленського рішення парламент зможе приймати, просто не звертаючи уваги на інші політичні сили.

Однак, застерігають експерти, було б наївно припускати, що захмарний рейтинг президента і, як наслідок, його партії триматиметься на нинішньому рівні вічно. Коментатори вже змагаються в точності прогнозів щодо того, скільки часу триватиме цей максимально комфортний для влади період. Першої хвилі протестів не виключають уже до кінця цього року - наприклад, через озвучені командою Зеленського наміри відкрити ринок земель сільськогосподарського призначення.

"Я б хотів, щоб непопулярних рішень було якомога менше, але завжди в політиці та в державному будівництві є такі питання. З ними потрібно виходити до суспільства і пояснювати: потрібно зробити те і те, щоб вийшло те і те. І суспільство розумітиме, на що воно йде", - говорить Разумков.

Він підкреслює, що сьогодні, якщо вірити результатам соцопитувань, в Україні склалася безпрецедентна ситуація: кількість громадян, які вважають, що країна розвивається в правильному напрямку, є значно більшою, ніж тих, хто вважає, що все йде шкереберть. І саме тому суспільство готове повірити команді нової влади, вважає Разумков.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Разумков заперечує конфлікти в команді Зеленського, однак експерти припускають, що новому спікерові Ради доведеться мати справу з пресингом з боку глави Офісу президента Андрія Богдана (в центрі)

"Ми готові постійно чути людей. Якщо у тебе є зв'язок з людьми, які проголосували за тебе і вони відчувають це, вони будуть [розуміти] ситуацію. А якщо люди зрозуміють, що їх ніхто не чує і не бажає їх чути, вони вийдуть на вулицю. Думаю, цим ми суттєво відрізняємося від [наших опонентів]", - каже пан Разумков.

Ще один виклик, який стоятиме перед спікером Разумковим, - протиріччя всередині, здавалося б, монолітної владної команди, які потенційно можуть позбавити її більшості в парламенті і паралізувати.

ЗМІ вже прогнозують перші потенційні лінії розколу всередині "Слуги народу", виділяючи у майбутній фракції групу "кварталівців" (від назви комік-студії Зеленського "Квартал 95") і депутатів, що орієнтуються на олігарха Ігоря Коломойського. Зрештою, прогнозує політолог Володимир Фесенко, сам Дмитро Разумков обростатиме апаратною вагою і формуватиме власне ядро підтримки всередині фракції.

"Конфлікту [між групами впливу всередині партії] немає сьогодні. І, сподіваюся, не буде. Так, не буду приховувати, що і в рамках кампанії у нас бували палкі внутрішні дискусії. Але всі працюють на президента. Конкуренція, якщо вона і є, спрямована на позитив", - говорив з цього приводу Разумков в інтерв'ю виданню "Страна".

Що далі?

Ще під час своєї передвиборної кампанії Зеленський стверджував, що йде в президенти на один термін: нібито п'яти років цілком достатньо, щоб втілити в життя системні реформи і забезпечити їх незворотність.

Якщо новій українській владі це вдасться і Зеленський справді покине свій пост як успішний президент, що про свої перспективи думають інші члени його політичного табору?

"Ви як політтехнолог зі стажем як вважаєте, крісло глави парламенту - це хороший майданчик для того, щоб висуватися в президенти?" - задає ВВС питання Разумкову, який минулого року досяг віку, який формально дозволяє йому балотуватися на найвищу державну посаду.

"Не знаю. Питання ж не в тому, де ти себе бачиш, а в тому, де ти будеш корисний: на якій посаді, на якій позиції. А може, не будеш корисний зовсім. Адже ми, коли починали це робити [входили в президентську кампанію], ми не домовлялися всередині команди ні про які майбутні посади - і я вважаю, це абсолютно правильно", - відповідає він.

"А все-таки, ким ви себе бачите років за десять?".

"Давайте спочатку подивимося, де я буду за місяць", - посміхається Разумков і на цьому закінчує розмову.

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