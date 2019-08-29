Олексій Гончарук – новий прем’єр. Хто він?

Копирайт изображения Unian Image caption Гончарук п'ять останніх років керував роботою експертів з регулювання ринків у проекті ЄС

Український уряд очолив Олексій Гончарук, заступник голови Офісу президента. Широкому загалу його прізвище навряд чи щось говорить.

Він одразу за кількома критеріями відрізняється від усіх своїх попередників часів незалежності.

Вперше цю посаду обійняла людина, в якої ніколи не було власного системного бізнесу. Крім того, це наймолодший очільник уряду в історії України - йому 35 років. Зрештою, Гончарук ніколи не керував жодними великими структурами в державі чи бізнесі. Й досі він був непублічною людиною.

Олексій Гончарук родом з міста Городня в Чернігівській області. Отримав ступінь магістра права в Міжрегіональній академії управління персоналом. Закінчив Національну академію державного управління при президенті України, має ступінь доктора філософії у галузі права.

Всі, хто знає Олексія Гончарука особисто й з ким BBC News Україна вдалося поспілкуватися, визнають : "Це людина нової генерації" і до свого нинішнього призначення він ішов послідовно. Хоч і не стандартно.

"Олексій цілеспрямовано рухався сходинками на печерські пагорби, шукаючи при цьому партнерів та підтримки", - каже Олег Рибачук, голова секретаріату президента Віктора Ющенка.

Копирайт изображения Unian Image caption Гройсман очолив уряд у 38 років, Гончарук - у 35

На початку 2010-х він допомагав майбутньому прем'єру створити осередки партії "Сила людей" на півдні України. Це одна з небагатьох політичних сил, що намагалася вибудувати свою структуру з самих низів, а не навколо лідера.

Проте тоді це не вдалося. На парламентських виборах 2014 року Гончарук був першим номером списку, але партія тоді набрала 0,11%.

Цій політичній діяльності передувала робота юристом, адвокатом. Хоча, як зазначають його колеги й знайомі, рутинна юрпрактика була далеко не єдиним професійним інтересом.

Не лише юрпрактика

Першим місцем його роботи, як юриста, був Городнянський завод продтоварів. Потім працював юристом у київській інвестиційній компанії PRIOR-Invest, з 2006 року очолював її юридичний відділ.

А в 2008 році заснував юридичну фірму "Констрактів Лоєрс", що спеціалізується на юридичних послугах для інвесторів у будівництво житла. Олексій Гончарук разом із колегами захищав інтереси українців, які інвестували свої кошти у недобудовані квартири й не дочекалися їхньої здачі. Для цього також створив громадську організацію "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам".

Двічі в своїй кар'єрі він пробував співпрацювати з Ігорем Шевченком. Перший раз вони нібито разом намагалися створити партію. Але доволі швидко розійшлися.

Вдруге після Революції гідності, наприкінці 2014-го, коли Шевченка призначили міністром екології та природних ресурсів в уряді Арсенія Яценюка, Олексій Гончарук пішов працювати його радником, призупинивши свою юридичну практику.

Ця співпраця знову не протривала довше за кілька місяців. Олексія Гончарука готували на заступника Шевченка. Втім, документи про його призначення застрягли в секретаріаті Кабміну.

І заступником, зрештою, він так і не став. Цікаво, що цей епізод не згадується в офіційній версії його біографії на сайті офісу президента.

Експерти тоді говорили, що в Яценюка та Шевченка склалися не найкращі стосунки. І це могло бути причиною того, чому цьому міністру не поспішали затверджувати заступників.

У той же час з'явилися журналістські розслідування, які вказували на можливий зв'язок Ігоря Шевченка з Олександром Онищенком, нардепом-ексрегіоналом, нафтогазовим трейдером, якому згодом висунули підозру в розкраданні державних коштів. І він спішно покинув Україну.

Олексій Гончарук, працюючи радником, обстоював відкриття доступу до інформації про користування надрами. Це потрібно для залучення інвесторів. У березні 2015-го міністерство, справді, відкрило інформацію про вартість спецдозволів на розробку українських надр. Відтоді можна було також відстежувати стан розгляду заявок потенційних інвесторів у цю галузь.

Прикметно, що новий прем'єр і напередодні свого нинішнього призначення привертав увагу до потреби залучати інвесторів у розробку нафтогазових надр. В інтерв'ю Bloomberg він назвав такі пріоритети: зміна підходу до приватизації держпідприємств, запуск ринку землі й залучення нових великих компаній до користування надрами.

Приватизація може торкнутися Укрпошти, Укрзалізниці, державних банків.

А ліберальна земельна реформа, за словами прем'єра, призвела б до зростання ВВП на 3 %. Її консервативна, тобто більш обмежена версія, збільшила б ВВП на 0,5 % на рік.

Image caption Зеленський часто брав Гончарука у поїздки регіонами влітку цього року. Експерти визнають, що економіка - це явно не сильна сторона ексактора й телепродюсера. Йому потрібен прем'єр, що заповнить цей пробіл

Олексій Гончарук також працював позаштатним радником першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

З вересня 2015-го Олексій Гончарук очолював експертно-аналітичний центр "Офіс ефективного регулювання" BRDO, проект Європейського Союзу. У ньому працюють понад 60 експертів з регулювання будівництва, енергетики, IT і телекому, інфраструктури, сільського господарства. У списку "Слуги народу" є п'ять людей з BRDO: Денис Малюська, Олександр Кубраков, Олена Шуляк, Олексій Оржель та Віталій Безгін.

Цей центр займається аналізом наявних і розробкою нових правил гри на різних ринках України. Ті, хто працював з Гончаруком у BRDO, розповідають, що він трудоголік, гарний командний гравець і організатор, "якщо щось вирішив, то йшов до кінця".

Ті, хто його знає, переконані, що він зуміє сподобатися МВФ, Світовому банку, США, ЄС. Він далекий від популізму, пропонує зрозумілі Заходу кроки в економіці, наголошує на тому, що співпраця з МВФ - це не лише гроші, а й довіра інвесторів до України.

Серед його недоліків називають брак міжнародної освіти та міжнародного досвіду загалом. Опановувати англійську він почав, уже активно працюючи. Пів року тому на публічному заході говорив нею.

Освіта в МАУП навряд чи могла дати йому сильну академічну базу. Кажуть, добирав знання на практиці й самотужки.

З його сильних чи привабливих рис відзначають вміння домовлятися, вести перемовини із західними партнерами, yuppie-стиль спілкування (young urban professional person - молода міська професійна людина).

Є у нового прем'єра і хобі - футбол, у який він грає у вихідні.

Саме якості командного гравця могли схилити шальки терезів на його користь під час відбору кандидатів.

Image caption В Офіс президента Гончарука привів Богдан, але до того вони принаймні офіційно ніколи разом не працювали

За інформацією BBC News Україна, програма нового уряду писалася й досі допрацьовується в Офісі президента. На столі в Гончарука лежать нібито десятки вже готових до ухвалення законопроєктів у сфері економічної політики.

Втілюватиме урядову програму на стратегічному рівні тріо Богдан-Разумков-Гончарук. Занадто автономний прем'єр не вписався би в таку конфігурацію з сильним впливом Офісу президента.

"Він не буде шукати своєї долі в схемах. Це зовсім інша генерація, в нього інші інтереси. Питання в тому, чи зможе оточити себе людьми, які допоможуть йому розпізнавати завуальовані схеми, які часто "прошвтохуються" в різних урядових документах", - каже Олег Рибачук про один з головних викликів прем'єр-міністра на перших порах.

Ще за місяць до походу в Зе!команду в інтерв'ю youtube-каналу "Krym - критичне мислення" Олексій Гончарук зізнався, що "не розуміє, хто такий Зеленський", а "хто такий Порошенко добре розуміє".

Про нового президента він відгукувався так: "… Дуже схожий на такий образ борця, сильного, рішучого, непередбачуваного, нетипового. В Україні, на жаль, немає сильних інститутів, спроможних його стримувати. Потрібне максимальне збільшення впливу здорових сил у наступному парламенті та уряді, потрібно не забувати помилку після 2014 року. Інститути ми не будували".

У цьому ж інтерв'ю він наголосив, що "за корупційні правопорушення має наступити найбільш жорстке покарання, і людину мають за корупцію брати під варту".

Головним викликом для влади він назвав страх. "Не боятися. Найбільшою проблемою є страх. Він робить скутим, нерішучим, в'язким", - сказав за місяць до того, як пішов сам у владу.

Отже, тепер у нього є шанс показати на практиці, наскільки це можливо "не боятися", реформуючи одну з найбільш корумпованих, бідних та економічно неефективних країн Європи.

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