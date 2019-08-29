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Нова Верховна Рада призначила керівником МЗС Вадима Пристайка, якого Володимир Зеленський просив затвердити міністром ще у перший місяць свого президентства.

Проте 11 липня депутати минулого скликання відмовились звільнити попереднього мінстра Павла Клімкіна і призначити на його місце Пристайка.

Ще тоді в офіційних коментарях більшість лідерів парламентських фракцій підтримували кандидатуру Пристайка, який вважається досвідченим та професійним прозахідним та пронатівським дипломатом. Але політичне протистояння парламенту та президента завадило призначенню.

За час роботи в офісі президента пан Пристайко вже встиг провести зустріч радників керівників держав "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

ЗеДипломат

Офіційно Вадим Пристайко увійшов до команди Володимира Зеленського 22 травня 2019 року - за кілька днів після інавгурації. Тоді президент призначив його заступником голови своєї адміністрації із зовнішньополітичних питань.

Неформально Пристайко опинився поруч із Зеленським ще задовго до інавгурації, а 20 травня навіть був під час прийняття президентом іноземних делегацій.

За даними ВВС, рішення щодо кандидатури пана Пристайка на МЗС могло бути ухвалене командою Зеленського ще до другого туру виборів президента.

Його пану Зеленському радили низка представників найповажніших українських експертів у сфері міжнародних відносин.

На той момент пан Пристайко обіймав посаду голови місії України при НАТО й саме його кандидатуру мав одразу представити парламенту президент.

Співрозмовники ВВС News Україна вказують, що спочатку передбачалось, що заступником ОП із зовнішньополітичних питань мала стати заступник голови МЗС Олена Зеркаль, а міністром - пан Пристайко.

Саме ці дипломати вже були присутні на зустрічах з іноземними делегаціями після інавгурації.

Проте після виходу указу про призначення в ОП (тоді ще - АП. - Ред.) Олена Зеркаль відмовилась від посади, і вже наступного дня президент змушений був переграти ситуацію та тимчасово призначити в свою адміністрацію саме Пристайка.

НАТО і ЄС - пріоритет

"Співпраця з альянсом і майбутній вступ України до НАТО не стануть розмінною монетою за будь-яких політичних розкладів", - заявляв Пристайко ще до другого туру президентських виборів у квітні 2019 року.

Два пріоритети дипломата - протистояння російській агресії та вступ до НАТО і ЄС.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Вадим Пристайко (по центру) та Володимир Зеленський

"На першому місці залишаються європейська та євроатлантична інтеграція. Але є ще "нульове" місце - виживання України як держави у протистоянні з російською агресією", - заявляв в інтерв'ю "Укрінформу" пан Пристайко.

Експерти, з якими спілкувалась ВВС News Україна, одностайно назвали його відданим вступу України в ЄС та НАТО і "запорукою вірності євроатлантичного курсу президента Зеленського".

Новий міністр

49-літній Вадим Пристайко є кар'єрним дипломатом, який здобув свій професійний досвід уже в часи незалежності.

Найвищими посадами Пристайка у вертикалі МЗС були посади першого заступника міністра закордонних справ, представника України в НАТО та посла в Канаді.

Вищу освіту він отримав у 1994 році в Київському політехнічному інституті за напрямком "інформаційні технології".

Ще в інституті він став співзасновником інформаційної компанії "Електронні вісті".

Після отримання вищої освіти Пристайко працював в управлінні торгово-економічних зв'язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону міністерства зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі.

Паралельно з роботою Вадим Пристайко здобув диплом магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі.

З часом він пройшов майже всі сходинки роботи на дипломатичній службі.

З 1997 року перейшов на роботу в МЗС у відділ країн Азії та Тихоокеанського регіону.

В 2000-2001 році працював консулом у генконсульстві України у австралійському Сіднеї.

Потім Пристайко на два роки перейшов на роботу в адміністрацію президента Леоніда Кучми і був головним консультантом в управління з питань зовнішньої політики.

З 2002 до 2006 років жив у Канаді й працював радником з політичних питань та тимчасовим повіреним у справах України.

У часи найтіснішої співпраці України та НАТО за президентства Віктора Ющенка Вадим Пристайко з 2007 до 2009 роки був заступником директора департаменту НАТО в МЗС.

Потім переїхав до США і до 2012 року був радником-посланником, а згодом - заступником керівника місії посольства України.

В 2012 році Вадим Пристайко нарешті став надзвичайним та повноважним послом України у Канаді, де пропрацював до Євромайдану.

В 2014 році він повернувся до Києва і став заступником міністра та керівником апарату МЗС.

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Вадим Пристайко три роки працював разом з Павлом Клімкіним, а у березні 2017 року навіть став першим заступником міністра.

"Я його знаю багато років і можу охарактеризувати як професіонала", - відгукнувся Клімкін про Пристайка в нещодавньому інтерв'ю The Бабель.

У липні 2017 Пристайка призначили головою місії України при НАТО.

Він давно чекав на це призначення і тоді, як вказують співрозмовники ВВС News Україна, його робота першого заступника міністра розглядалась як тимчасова.

На посаді посланця в Альянсі він пропрацював до призначення в адміністрацію Зеленського у травні 2019 року.

Жорсткий і прозахідний

"Вадим Пристайко є певним індикатором відданості президента євроатлантичному курсу: поки цей дипломат перебуває в його команді, Україна Зеленського залишається вірною євроатлантичному курсу", - оцінює кадрову пропозицію президента директор центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона вказує, що попри різні політичні кон'юнктури, Пристайко завжди був та лишається відданим курсу України до ЄС та НАТО.

Ще один співрозмовник ВВС News Україна вказує, що в альянсі досить позитивно ставляться до Пристайка і його роботи, хоча іноді й нарікають на жорсткість в певних питаннях.

Про жорсткість Пристайка згадували кілька співрозмовників ВВС, вказуючи, що це в певних моментах може бути як мінусом для роботи міністром, так і плюсом.

Деякі критики також нарікали, що, попри жорсткий стиль керівництва, "належну роботу" офісу України в НАТО пан Пристайко так і не зміг налагодити.

Натомість Альона Гетьманчук називає його професійним та одним з найталановитіших з нового покоління українських дипломатів.

"Дуже важливо, що він - кадровий дипломат, оскільки система МЗС досить консервативна і "чужих" не сприймає. Призначення когось не з системи вплинуло б на ефективність роботи міністра", - додала Альона Гетьманчук.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Експерти припускають, що заступники міністра закордонних справ, зокрема, Олена Зеркаль, після призначення Вадима Пристайка можуть лишитись на посадах

Експерт Тарас Качка також називає Пристайка фаховим дипломатом.

"Це той випадок, коли новий політик вибирає ефективну людину з системи", - вважає експерт-міжнародник, згадуючи його зв'язки на Заході, роботу в США і Канаді, а також у Мінській групі.

Він прогнозує, що в МЗС за умови призначення Пристайка не буде різкої зміни команди, а відбудеться еволюційна ротація на рівні послів та директорів департаментів.

Зміни зовнішньополітичного курсу країни пан Качка за Пристайка також не чекає.

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