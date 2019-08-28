Болтон про Мотор Січ: Китай "вкрав" F-35, тому застерігаю Україну

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Радник президента США Джон Болтон після зустрічі з керівництвом України заявив, що застеріг Київ від шкідливої економічної співпраці з Китаєм, яка може призвести до крадіжки військових технологій.

Напередодні візиту пана Болтона до Києва американське видання The Wall Street Journal написало, що США хочуть заблокувати придбання китайцями українського стратегічного підприємства "Мотор Січ".

У Білому домі нібито вважають, що Пекіну важлива купівля заводу, оскільки це суттєво підвищить оборонну міць країни. Щоб завадити цьому, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон і вирішив поговорити у Києві з керівниками України.

Левова частка питань українських журналістів у Києва за результатами візиту Болтона стосувалась саме ситуації з можливим продажем компанії "Мотор Січ".

Радник президента США напряму відмовився говорити про "Мотор Січ" на прес-конференції, але натякнув, про що йшлось.

"Я не буду торкатись конкретних компаній чи економічних угод, а краще розповім про картину загалом. У нас є розбіжності у торгівлі з Китаєм. Дисбаланс виник з ґрунтовної причини - ідеться про роки і десятиліття інтелектуальних крадіжок і порушення інших прав, зокрема, дискримінацію американських інвесторів", - почав свою відповідь пан Болтон на питання BBC News Україна щодо ситуацією з компанією "Мотор Січ".

Він продовжив, що США непокоїть політика і шкідлива дипломатія створення заборгованостей в інших країнах, коли укладається нібито вигідна угода з третіми державами щодо певних підприємств. Але потім ті, що погоджуються, опиняються з боргами.

"Нас непокоїть отримання Китаєм військових технологій. Ми бачимо, до прикладу, що п'яте покоління китайських винищувачів дуже схожі на американські літаки F-35. Це тому, що це і є винищувачі F-35. Вони їх просто вкрали", - відверто заявив Болтон.

Він вказав, що коли США дивляться на економіку України та її військову галузь, то вони занепокоєні тим, щоб така економічна політика Китаю не була успішною й тут.

"Мали серйозне обговорення з колегами з українського боку. США і Україна думають, що можна зробити для вирішення проблеми", - додав пан Болтон.

На питання, чи мав пан Болтон зустріч з представниками компанії "Мотор Січ", він відповів негативно.

Джон Болтон уточнив, що в Україні в нього були зустрічі з багатьма високопосадовцями - президентом, секретарем РНБО, міністром оборони, іншими.

Пан Болтон також обговорив майбутню зустріч президентів України та США у Варшаві під час відзначення початку Другої світової 1 вересня.

Що виробляє "Мотор Січ"

"Мотор Січ" - найбільше українська компанія з виробництва двигунів для літаків та гелікоптерів. Це підприємство і модернізує, і ремонтує двигуни. Окрім того, воно виробляє агротехніку та газотурбінні електростанції.

Ще у 2018 році компанія випустила багатоцільовий гелікоптер МСБ-2 "Надія".

Історія підприємства почалася 1907 року, ще за Російської імперії.

У 1994 році воно стало акціонерним товариством з приватним капіталом, й ним продовжив керувати В'ячеслав Богуслаєв, що був директором цього об'єднання заводів з 1988 року.

З 2006 року він є президентом акціонерного товариства.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вячеслав Богуслаєв

У 2014 році внаслідок війни на Донбасі на території сепаратистів опинилося підприємство у місті Сніжному, яке виробляло лопатки газотурбінних двигунів. У січні 2018 року пан Богуслаєв заявив, що підприємство досі належить "Мотор Січі", але управляється іноземною компанією.

У липні 2019 року СБУ повідомила, що компанія фінансувала діяльність озброєних бойовиків "ДНР" - Сніжнянський завод сплачував податки до "бюджету ДНР".

У 2018 році Служба безпеки провела низку обшуків на "Мотор Січі. У прес-службі відомства повідомили, що іноземна компанія будує завод, на якому хоче використати українські технології, окрім того, іноземці встановили опосередкований контроль над контрольним пакетом акцій "Мотор Січ".

Історія з китайською компанією

У травні 2017 року віцепрем'єр Степан Кубів оголосив, що "Мотор Січ" створить з китайською компанією Skyrizon спільне підприємство, яке запустить виробництво авіадвигунів, зібраних за українськими технологіями у китайському Чунцині.

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"Skyrizon і "Мотор Січ" створять в китайському Чунціні спільне підприємство з випуску авіаційних двигунів за українськими технологіями. Ми хочемо вже в 2017 році чітко показати перший двигун, який буде зібраний на цьому заводі", - сказав пан Кубів.

Окрім того, китайська компанія мала інвестувати 250 млн доларів у виробничі потужності "Мотор Січ".

10 липня 2019 року Антимонопольний комітет України відкрив справу щодо спроби набуття Skyrizon Aircraft Holdings Limited та державною компанією "Укроборонпром" спільного контролю над ПАТ "Мотор Січ".

В АМКУ зазначили, що це може вплинути на концентрацію на ринках авіаційних двигунів для літаків та вертольотів і комплектуючих до них, технічного обслуговування та ремонту авіаційних двигунів та промислових газотурбінних приводів.

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