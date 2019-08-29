Андрій Загороднюк: міністр оборони, який передавав пічки у ДАП

Копирайт изображения Facebook Андрія Загороднюка Image caption Андрій Загороднюк - бізнесмен, волонтер і радник президента

Новим міністром оборони України став керівник міжнародної компанії, яка виробляє бурові установки, та ексголова Офісу реформ міністерства оборони України Андрій Загороднюк.

А не так давно він увійшов до Наглядової ради "Укроборонпрому".

Під час спілкування з депутатам він заявив, що головним його пріоритетом буде реформування української армії та відхід від радянського спадку: "Ви ж знаєте, що маленька Червона армія ніколи не переможе велику Червону армію".

Що ще відомо про нового очільника одного з ключових для України міністерств?

Стартап з буровими установками

Копирайт изображения Facebook Андрія Загороднюка Image caption Андрій Загороднюк зміг започаткувати успішний міжнародний бізнеспроєкт з виробництва бурових установок

Андрію Загороднюку 42 роки, він має західну освіту - навчався у Британії.

"Андрій має диплом з відзнакою Оксфордського університету (фінанси) і диплом права Київського національного університету, а також ряд промислових кваліфікаційних атестатів", - йдеться у його біографії на сайті компанії Discovery Drilling Equipment, яку він очолює.

Сам походить з родини нафтовиків. У ЗМІ його батька називають одним з власників концерну "Nadra Group" та членом правління "Укрнафти".

У середині 2000-х він разом з бізнеспартнером Майком Фленнері став засновником і генеральним директором цього підприємства, зареєстрованого у Лондоні.

"Нам пощастило - це був 2005 рік, рік після Помаранчевої революції, у інвесторів був високий інтерес до України. Підігрівався цей інтерес тим, що Україна заявляла про євроінтеграційні наміри і багато хто думав, що членство або асоціація з ЄС буде швидким", - розповідав він в інтерв'ю проєкту Leadership Journey.

На сайті компанії вказано Discovery Drilling Equipment, що її керівництво базується у Великій Британії та Сполучених Штатах, тоді як два заводи - в Україні.

"У нас працює понад 60 компетентних інженерів і приблизно 200 постійних технічних фахівців з глибоким досвідом у промисловій галузі", - говориться в описі Discovery Drilling Equipment.

Компанія спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні бурових установок, які постачають у різні частини світу.

Копирайт изображения discoveryde.com Image caption Мапа з сайту Discovery Drilling Equipment, яка показує, де використовують обладнання компанії

Серед країн, де діють бурові установки Discovery Drilling Equipment значиться і Росія, утім, більше деталей про те, коли і які саме проєкти фірми були реалізовані у РФ, немає.

До речі, сайт компанії російської версії не має: лише англійська, українська і китайська.

Серед партнерів Discovery Drilling Equipment - світові гіганти Shell, Chevron, BP.

На своєму Facebook Андрій Загороднюк періодично публікує новини своєї компанії.

Зокрема, у березні писав про візит тодішнього президента Петра Порошенка: "Вчора Президент України був на нашому підприємстві. Ми як раз закінчили нову вишку для українського замовника, компанії Укрбурсервіс".

Пічки та металеві сітки для БТР

Копирайт изображения Facebook Андрія Загороднюка Image caption Такі пічки Андрій Загородню з іншими волонтерами передавали на передову. "За даними з більш ніж надійного джерела наша передача у вигляді партії пічок, 10 комплектів, благополучно дісталася до зони Донецького аеропорту. Уже розвозять по терміналах", - писав він у грудні 2014 року

Ширшій українській аудиторії Андрій Загороднюк відомий як один з представників "волонтерського десанту" в Міністерстві оборони.

Сам він, судячи з фото, підтримував Євромайдан, а пізніше як волонтер допомагав силам АТО на Донбасі.

Зокрема разом з іншими волонтерами передавав металеві груби на передову (одну партію доправили навіть у Донецький аеропорт у грудні 2014 роки, коли там вже йшли серйозні бої).

Копирайт изображения Facebook Андрія Загороднюка Image caption Інша волонтерська діяльність Загороднюка - металеві екрани на БТР, які допомагають машинам "вижити" при влучанні кумулятивних снарядів

Крім того, допомагав з протикомулятивними екранами (металевими сітками) для бронетранспортерів сил АТО.

Офіс реформ

Копирайт изображения Міноборони України

У 2015 році Андрій Загороднюк очолив Проєктний офіс реформ Міноборони України, що був створений для координації змін в оборонному відомстві з залученням бізнесу і волонтерів.

"Наше головне завдання - професіоналізувати реформаторський рух Міністерства оборони, залучити якомога більшу кількість професіоналів", - розповідав тоді Андрій Загороднюк.

"Обираємо найболючіші точки в оборонному відомстві і докладаємо зусиль, аби знайти якісні рішення проблем. Особливо нас цікавить досвід країн, які ведуть бойові дії, зокрема США та країн НАТО", - анонсував він.

У Міноборони Загороднюк пропрацював два роки - до кінця 2017 року. Однак державним службовцем при цьому не був.

Займався впровадженням електронних закупівель за системою систему ProZorro, нарікав на радянські підходи до будівництва житла для військових та проблеми з харчуванням в армії.

"Я впевнений, що дії однієї людини можуть поміняти неймовірно багато, наприклад, країну або навіть світ. Особливо в складні часи", - відзначав Андрій Загороднюк.

Водночас він зізнавався, що поєднувати роботу з буровими установками та в Офісі реформ Міноборони виявилося неможливо, тому на два роки йому довелося піти з бізнесу: "Нічого спільного між нафтогазовим машинобудуванням і військовим управлінням немає, це дві різні планети. Тобто два з половиною роки я практично не з'являвся на роботі. Дивним чином компанія залишалася на плаву і продовжувала працювати".

Радник Зеленського

Копирайт изображения ДК "Укроборонпром" Image caption В "Укроборонпромі"

Після перемоги Володимира Зеленського Андрій Загороднюк став його позаштатним радником.

Крім того, з червня він разом з Давидом Арахамією та Айварасом Абромавичусом є членом наглядової ради "Укроборонпрому" - органу, який покликаний контролювати державний концерн, що в останні роки став фігурантом гучних корупційних скандалів.

"Військова ієрархічна структура дуже стандартизована, бюрократизована, і там немає місця креативу. Це жорстка піраміда. Там критично потрібні були (і зараз потрібні) люди не з цієї системи. Якась третя сторона, яка могла втрутитися або побудувати якийсь процес. А оскільки я і мої колеги, які також пішли працювати в Міноборони, були цивільними, та ще й з приватного сектора, ми могли легко переходити з рівня на рівень, і зірки на погонах нас не лякали", - пригадував він роботу в Міноборони.

Копирайт изображения Twitter Джона Болтона Image caption За день до призначення нового міністра оборони радник президента США Джон Болтон опублікував фото "чудових зустрічей з кількома українськими посадовцями у Києві". Було серед них і фото Загороднюка, який на той момент був ще лише радником президента і членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Однак у тому ж інтерв'ю на початку 2019 року Андрій Загороднюк зізнавався, що довго вагався, чи йти на державну службу, але між кар'єрою чиновника та бізнесмена й все ж обрав бізнес.

Утім, вже за пів року він знову повертається в Міноборони - тепер уже як міністр.

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