Рада Зеленського стартує: за що проголосують у перший день?

Копирайт изображения Unian Image caption Дмитро Разумков на підготовчому засіданні Ради, 27 серпня 2019 року

У перший день нової Верховної Ради в "Слузі народу" пообіцяли працювати мало не до ночі.

BBC News Україна розглядає чотири основні блоки питань, які мають бути проголосовані.

Блок 1. Процедури, регламент

На засіданні мають обрати тимчасову президію першої сесії. До неї кожна фракція делегує по одній людині.

Після цього повинні зареєструвати депутатські фракції та групи й обрати лічильну комісію. Вона слідкуватиме за дотриманням процедури голосування не лише в цей день, але й далі.

Також оберуть голову парламенту та його двох заступників.

Парламентські фракції погодили, що спікером буде Дмитро Разумков, першим віцеспікером - ще один "слуга народу" Руслан Стефанчук. Третє місце має дістатися депутатці, до останнього моменту на нього претендують представниця "Батьківщини" Олена Кондратюк та депутатка-самовисуванка Ірина Констанкевич.

Парламент проголосує постанову про перелік, кількісний склад комітетів, їхніх голів, заступників і секретарів. У Раді ІХ скликання буде 23 комітети, що на чотири менше, ніж раніше. З'явиться новий комітет із цифрової трансформації.

Всі з них очолять "слуги народу", крім чотирьох: з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, євроінтеграції, молоді та спорту, а також свободи слова.

На засіданні виступить Володимир Зеленський з доповіддю про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Однопартійна більшість також має схвалити коаліційну угоду, фактично це буде документ про те, що президентська фракція в силу свого розміру прирівнюватиметься в правах до коаліції.

Блок 2. Внесення змін до Конституції

Монофракція "слуг" обіцяє вже на першому засіданні проголосувати за зняття з депутатів недоторканності.

Копирайт изображения Unian Image caption Засідання Ради VIII скликання. "Слуги народу" запевняють, що в новій Раді за прогули забиратимуть мандат.

Це рішення ухвалюється в кілька етапів. На першому достатньо звичайної більшості голосів. На наступній сесії для цього вже знадобиться 300 голосів.

Руслан Стефанчук повідомив, що до Основного закону будуть вносити нову норму про підстави втрати депутатського мандату. Нардепи його позбуватимуться за кнопкодавство. Ще однією підставою буде пропуск без поважної причини щонайменше третини засідань парламенту.

"Слуга народу" обіцяє запровадити сенсорну кнопку для ідентифікації нардепів. Будуть використовувати відбитки пальців. Вона в принципі мала б унеможливити кнопкодавство.

Для запуску сенсорної кнопки потрібно внести зміни в парламентський регламент.

Можуть також проголосувати і за зменшення кількості народних обранців до 300.

Блок 3. Призначення уряду

На першому засіданні складе прем'єрські повноваження Володимир Гройсман. Після цього ніщо не заважатиме більшості проголосувати за нового очільника уряду.

Підготовка пропозиції щодо його кандидатури від коаліції, подання від президента й власне голосування - все це можна провести за один день. Раніше, за коаліцій різних фракцій, на такі процедури йшли тижні.

Очікується, що керівником Кабміну стане перший заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

Image caption На першому засіданні можуть призначити нового прем'єра Олексія Гончарука.

Президенту Зеленському вигідно було б отримати і "власного" міністра закордонних справ. І саме цього тижня. 1 вересня він поїде до Варшави на заходи з 80-ї річниці початку Другої світової війни, де має відбутися його перша зустріч з Трампом.

На посаду очільника зовнішньополітичного відомства готують екскерівника апарату МЗС Вадима Пристайка.

Можна очікувати, що, крім прем'єра, на голосування поставлять і кандидатури президентської квоти в уряді: міністрів оборони, закордонних справ, голови СБУ.

Наступним очільником оборонного відомства має стати Андрій Загороднюк, голова проектного офісу реформ міноборони. Він буде цивільним керівником цього відомства, як того вимагає закон.

СБУ має очолити Іван Баканов. Досі він виконував обов'язки керівника служби.

Щодо генпрокурора, то малоймовірно, що Юрія Луценка вдасться звільнити за один день.

Його звільнятимуть за поданням президента і за згодою парламенту. У своєму поданні президент має спиратися на висновки Вищої ради правосуддя або ж Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. А їх наразі немає.

Інший варіант - висловити недовіру генпрокурору. Це можна зробити без участі згаданих органів, але за один день - ніяк. У рамках цієї процедури потрібно запросити Луценка для звіту в парламенті.

Попередня спроба Зеленського звільнити його через відсутність вищої юридичної освіти провалилася. У законі "Про прокуратуру" такої підстави немає.

Наступником Луценка має стати Руслан Рябошапка, в минулому член НАЗК та заступник міністра юстиції.

Також планують призначити членів нового уряду, які належать до квоти прем'єра.

Блок 4. Економічні законопроекти

Передбачається, що вже в перший день Верховна Рада проголосує пакет економічних законопроектів.

У ЗМІ фігурують цифри: від 70 до 20 таких документів.

За інформацією BBC News Україна, менше ніж за добу до відкриття Ради в членів фракції не було ще на руках списку таких документів на перший день роботи.

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