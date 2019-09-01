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Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко став чемпіоном світу за трьома версіями. До вже наявних поясів за титулів WBA та WBO він додав вакантний пояс WBC.

Об'єднати титули Василеві вдалося за підсумками бою, який відбувався на O2 Arena в Лондоні. Українець провів, можливо, найскладніший бій у своїй кар'єрі, перемігши 31-річного британця Люка Кемпбелла. Результат загалом прогнозований, але Кемпбелл своїми рішучими діями у протистоянні з найсильнішим боксером світу незалежно від вагової категорії здивував.

Два чемпіони

За рівнем конкурентності цей бій для Ломаченка можна порівняти лише з одним. Тим, у якому Василь у травні 2018 року нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса і став чемпіоном за версією WBA. Тоді українець єдиний раз за кар'єру потрапив у нокдаун, але піднявся і зумів виграти бій достроково.

Кемпбелл бився з Лінаресом на півроку раніше Василя і теж зумів скласти достойну конкуренцію, однак у рівному загалом поєдинку програв за рішенням суддів. Крім того, Люк у грудні 2015 року програв французові Івону Менді, проте цю сторінку закрив торік, коли здолав цього суперника у бої-реванші.

Британець навіть сам не приховував, що фаворитом його протистояння з Ломаченком є суперник. Більше того, причетні до Люка люди кажуть, що отримавши звістку про те, що його промоутер Едді Герн досяг домовленості з промоутером Василя Бобом Арумом, Кемпбелл був відверто приголомшений. Він обіцяв здивувати, проте ледь не у кожному інтерв'ю підкреслював, що вважає найкращим боксером світу саме українця і що навіть сама нагода вийти в ринг проти такого опонента - велика честь.

Зрештою, попри те, що цей бій був позбавлений скандальної зовнішньої оболонки, ажіотаж навколо нього панував неабиякий. Як-не-як, Ломаченко приїжджав до Лондона вперше відтоді, як він у 2012 році став там дворазовим олімпійським чемпіоном. Кемпбелл на тих Іграх теж здобув олімпійське золото, але зробив це не так переконливо, як Василь. Щонайменше два бої Люка сім років тому були доволі дискусійними. Якби судді винесли у них інший вердикт, ніхто б не здивувався.

Гідне протистояння

Обопільна взаємоповага учасників об'єднавчого бою в Лондоні відчувалася не лише у висловлюваннях напередодні, а й у поведінці, кожному русі й обраній стратегії суперників під час бою. Такого обережного, як у перших чотирьох раундах, Ломаченка на професійному рингу не доводилося бачити доволі давно. Розвідка вийшла вкрай довгою. В першу чергу тому, що Василеві ніяк не вдавалося скоротити ударну дистанцію до помітно вищого Люка.

Разом з тим, очевидним у стартовій третині поєдинку виглядало й інше: з кожним раундом Ломаченко збільшував темп. І якщо у перших двох раундах центр рингу належав Кемпбеллові, то з третього й особливо четвертого Люк вже пересувався, уникаючи атак українця, вздовж канатів рингу. Врешті, після пропущеного наприкінці п'ятого раунду прямого на зустріч, Кемпбелл відверто поплив. Але добити його Василеві завадив гонг.

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Безсумнівне домінування Ломаченка спостерігалося до дев'ятого раунду, але у двох наступних він почав трохи віддавати ініціативу. Десята трихвилинка - мабуть, перша, яку можна було б віддати Кемпбеллові. Вочевидь, відносна невдача сильно зачепила Ломаченка, і одинадцятий раунд у його виконанні був найкращим у цьому бою. Василь відправив суперника в нокдаун, і Люкові знадобилося чимало зусиль, щоб вгамувати наступ опонента чи, простіше кажучи, вижити. У заключному ж раунді британець взагалі зупинив одну з атак Василя, вхопивши того за ногу.

119:109, 119:109, 118:110 - усі троє суддів були одностайними. Ломаченко не залишив сумнівів у власній перевазі, лише вчетверте з 14-ти переможних боїв на професійному рингу пройшовши повний шлях. Кемпбелл повністю використав власну перевагу в антропометричних даних, але при цьому був достатньо швидким, витривалим і сміливим. Його дії стали для Ломаченка якщо не одкровенням, то гарним випробовуванням із вдалим фіналом. Втім, Кемпбелл не ставив перемоги українця під сумнів навіть словесно: "Сьогодні була ніч Ломаченка. Мій час ще прийде", - сказав Люк.

Поряд із великими

Тепер, коли він зібрав до купи пояси WBA, WBO та WBC, українському бійцеві для титулу абсолютного чемпіона світу бракує лише трофею IBF. Це звання наразі має Річард Коммі із Гани, який вочевидь 14 грудня захищатиме його в бою з обов'язковим претендентом, молодим, але вельми говірким американцем Теофімо Лопесом. Теофімо провокує Ломаченка вже досить давно, але нагоду зустрітися з українцем здатен отримати лише в разі перемоги над Коммі. У випадку ж поразки Лопеса бій за титул чемпіона світу буде ще реальнішим. Команда Коммі ніколи не уникала контактів зі стороною Ломаченка і вочевидь зможе домовитися.

"Тепер ми дивимося у бік бою за четвертий пояс, - сказав після поєдинку Ломаченко - Кемпбелл промоутер українця Боб Арум. - Ломаченко - суперзірка. Василь знаходиться в одному ряду з найкращими: Шуґар Рей Леонард, Мугаммед Алі, Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо, Оскар Де ла Гойя. Після абсолютного чемпіонства ми будемо проводити поєдинки з найкращими бійцями в напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вагах".

Зауважимо, що наразі абсолютних чемпіонів світу в сучасному боксі немає в жодній із вагових категорій. Останнім таким боксером був інший українець Олександр Усик, але він частину своїх титулів у легкій вазі розгубив, оскільки збирається переходити в супертяжі.

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