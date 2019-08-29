Копирайт изображения Facebook/Anna Novosad

Верховна Рада призначила Ганну Новосад міністром освіти. Саме у цьому відомстві вона працювала останні п'ять років. Спочатку радником міністра освіти Сергія Квіта, потім, за міністра Лілії Гриневич, керівником директорату стратегічного планування і євроінтеграції.

У міністерстві пані Новосад опікувалась проблемами вищої освіти та науки і курувала приєднання України до програм ЄС фінансування науки та отриманням грантів для науковців.

Вона закінчила Києво-Могилянську академію, навчалась на магістерській програмі у Маастрихтському університеті у Нідерландах, працювала у парламенті Канади. До Верховної Ради пройшла під номером 50 списку "Слуги народу".

У своїх заявах у статусі кандидатки пані Новосад підтримувала реформу освіти і виступала за якнайшвидше її продовження.

"Нова українська школа лише у 2029 році побачить першого випускника. До того часу не один уряд і не одна Рада мають об'єднати зусилля, аби цю реформу втілювати", - писала вона у Facebook, відповідаючи на питання користувачів про її бачення освітньої реформи.

На її думку, вже дуже скоро "парламент повинен довести свою відданість реформі", коли затверджуватиметься бюджет на наступний рік і буде видно, скільки коштів піде на Нову українську школу.

Також пані Новосад пропонувала змінити підходи у фінансуванні вищої освіти і продовжити реформування профтехосвіти.

"Компетентна людина"

Позитивно оцінює призначення пані Новосад у МОН ексміністр освіти Сергій Квіт, який працював разом з нею у міністерстві з 2014 року.

Професор Києво-Могилянської академії і голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти - пан Квіт називає нового міністра освіти компетентною людиною з діловими якостями і хорошою освітою.

"Важливо, щоб всі розпочаті реформи продовжувалися, це стосується як вищої освіти та науки, так і середньої освіти, програми нової української школи. Я думаю, що Аня є компетентною особою і тою людиною, яка є здатна це робити", - розповів пан Квіт у коментарі ВВС News Україна.

Копирайт изображения МОН Image caption На фото - школа НУШ у селі Путрівка Київської області

"Дає надію"

"Це призначення дає надію, що пріоритетна реформа "Нова українська школа" буде продовжена. Анна Новосад сама підкреслювала, ще будучи кандидатом в депутати, що критично важливо продовжити реформу шкільної освіти", - говорить про нового міністра освіти Іванна Коберник, співзасновниця ГО "Смарт освіта" і радниця попереднього міністра освіти Лілії Гриневич.

За словами експертки, такі наміри нового міністра можна лише вітати, як і пріоритети, озвучені нею раніше: продовження розпочатих змін у професійній освіті, зміну підходів у фінансуванні вищої освіти.

"Якщо такий план дій збережеться, можемо говорити про справжню наступність реформ", - зазначила пані Коберник у коментарі ВВС News Україна.

Призначення пані Новосад вже привітала ексміністр освіти Лілія Гриневич: "В цій країні не буде людини, яка вболіватиме за успіх Ані більше, ніж я. Вона - це здоровий глузд і надзвичайно професійний підхід до питань".

Новий міністр Ганна Новосад любить плавати і кататися на велосипеді.

У її декларації за 2019 рік зазначено дві квартири у Києві, але вона ними не володіє. Їй належить автомобіль Toyota Yaris 2016 року.

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