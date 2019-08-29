Руслан Рябошапка: новий генпрокурор з "вогнем і мечем"
Юрист Руслан Рябошапка замінив Юрія Луценка на посаді генерального прокурора України. Пізно ввечері 29 серпня за його призначення проголосували 312 депутатів.
Пан Рябошапка вже анонсував радикальні зміни "батогом і пряником" і в самій прокуратурі, і в системі судів.
Перезавантаження і оновлення системи пообіцяв пан Рябошапка зробити в ГПУ, виступаючи у Верховній Раді перед своїм призначенням. "Генпрокуратура не повинна сваритися з іншими правоохоронними органами", - зазначив він.
Перед призначенням вже колишній генпрокурор Юрій Луценко дуже позитивно відгукнувся про професійні та особисті якості пана Рябьошапки, запропонувавши йому будь-яку консультаційну допомогу, якщо він такої потребуватиме.
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Юрист-антикорупціонер
Новому генпрокурору 42 роки, він народився на Одещині.
Вивчав право у Міжнародному Соломоновому університеті. Ще під час навчання у 1998 році почав працювати у міністерстві юстиції.
Більше десяти років займав там різні посади, пов'язані в основному з питаннями боротьби з корупцією.
У 2010 році, вже за президента Януковича, перейшов до секретаріату Кабміну, де очолив новостворене Бюро з питань антикорупційної політики. Потім був заступником директора Департаменту юрзабезпечення.
В тому ж році отримав звання заслуженого юриста.
Від 2013 року займався аналізом антикорупційної політики в громадській організації "Transparency International Україна".
У 2014 році займав посаду заступника міністра юстиції України.
У 2016-2017 роках був членом Нацагентства з запобігання корупції, однак зі скандалом пішов звідти.
"Протягом року своєї роботи я намагався говорити про проблеми Агентства, у тому числі публічно. Однак відсутність вчасної і належної реакції як в самому Національному агентстві, так і зовні, призвели до необхідності вжиття кардинальних заходів із "реанімації" НАЗК", - пояснив він своє рішення.
У команді Зеленського і Богдана
Руслан Рябошапка - один з перших членів команди Володимира Зеленського, майбутній президент представив його як свого експерта з правоохоронної та антикорупційної політики у квітні 2019 році.
Після перемоги Зеленського на виборах Рябошапка став заступником голови Адміністрації (а згодом - Офісу) президента Андрія Богдана.
Саме з Богданом пов'язують появу Руслана Рябошапки у команді Зеленського.
З нинішнім керівником Офісу президента вони познайомилися ще у 2007 році, коли Богдан був заступником міністра юстиції.
"У нас склалися професійні стосунки. У 2010 році Богдан пішов в Кабмін, а через якийсь час запропонував мені очолити Бюро з питань антикорупційної політики секретаріату Кабміну", - розповідав про роботу з Богданом Руслан Рябошапка в інтерв'ю LB.ua.
Він вважає, що саме Андрій Богдан може протидіяти впливу бізнесмена Коломойського (хоча Богдан був його адвокатом): "Він сам може про це розказати, але, думаю, якщо Ігор Валерійович спробує мати якийсь приватний зиск від держави, - Богдан скаже йому "ні".
Руслан Рябошапка від початку президентства Зеленського називався головним кандидатом на посаду генпрокурора.
Сам він твердить, що почуватиметься цілком комфортно у "кріслі Луценка".
"Не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться", - казав Рябошапка в інтерв'ю 24 каналу на початку серпня.
Він озвучив багато планів щодо змін у системі прокуратури, зокрема захід "якомога більше людей, які раніше не мали прокурорського досвіду".
Рябошапка не вважає необхідною військову прокуратуру, у чому він принципово розходиться з нинішнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.
Рябошапка також висловлював невдоволення тим, як пройшла реформа судів та поліції, тож, цілком можливо, на посаді генпрокурора намагатиметься впливати і на це.
Загалом обіцяє діяти "огнем і мечем": "Зміни будемо нав'язувати і впроваджувати. Десь - вогнем і мечем, а десь - м'якою силою переконання. Але ці зміни будуть, і я би дуже не радив нікому опиратися цим змінам".
Руслан Рябошапка одружений. Має трьох дітей, які, за повідомленнями ЗМІ, є громадянами Франції.
Якийсь час там жила його сім'я, а дружина працювала і працює в Європейському суді з прав людини, штаб-квартира якого розташована у Старсбурзі.
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