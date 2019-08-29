Руслан Рябошапка: новий генпрокурор з "вогнем і мечем"

Копирайт изображения Офіс президента

Юрист Руслан Рябошапка замінив Юрія Луценка на посаді генерального прокурора України. Пізно ввечері 29 серпня за його призначення проголосували 312 депутатів.

Пан Рябошапка вже анонсував радикальні зміни "батогом і пряником" і в самій прокуратурі, і в системі судів.

Перезавантаження і оновлення системи пообіцяв пан Рябошапка зробити в ГПУ, виступаючи у Верховній Раді перед своїм призначенням. "Генпрокуратура не повинна сваритися з іншими правоохоронними органами", - зазначив він.

Перед призначенням вже колишній генпрокурор Юрій Луценко дуже позитивно відгукнувся про професійні та особисті якості пана Рябьошапки, запропонувавши йому будь-яку консультаційну допомогу, якщо він такої потребуватиме.

Юрист-антикорупціонер

Новому генпрокурору 42 роки, він народився на Одещині.

Вивчав право у Міжнародному Соломоновому університеті. Ще під час навчання у 1998 році почав працювати у міністерстві юстиції.

Більше десяти років займав там різні посади, пов'язані в основному з питаннями боротьби з корупцією.

У 2010 році, вже за президента Януковича, перейшов до секретаріату Кабміну, де очолив новостворене Бюро з питань антикорупційної політики. Потім був заступником директора Департаменту юрзабезпечення.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Руслан Рябошапка довго працював у Мін'юсті та секретаріаті Кабміну

В тому ж році отримав звання заслуженого юриста.

Від 2013 року займався аналізом антикорупційної політики в громадській організації "Transparency International Україна".

У 2014 році займав посаду заступника міністра юстиції України.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Рябошапка зі скандалом пішов з НАЗК. Як пояснив тоді, через те, що його тодішня керівниця Наталія Корчак "вичерпала свій потенціал на посаді".

У 2016-2017 роках був членом Нацагентства з запобігання корупції, однак зі скандалом пішов звідти.

"Протягом року своєї роботи я намагався говорити про проблеми Агентства, у тому числі публічно. Однак відсутність вчасної і належної реакції як в самому Національному агентстві, так і зовні, призвели до необхідності вжиття кардинальних заходів із "реанімації" НАЗК", - пояснив він своє рішення.

У команді Зеленського і Богдана

Копирайт изображения Facebook "Слуги народу"

Руслан Рябошапка - один з перших членів команди Володимира Зеленського, майбутній президент представив його як свого експерта з правоохоронної та антикорупційної політики у квітні 2019 році.

Після перемоги Зеленського на виборах Рябошапка став заступником голови Адміністрації (а згодом - Офісу) президента Андрія Богдана.

Саме з Богданом пов'язують появу Руслана Рябошапки у команді Зеленського.

З нинішнім керівником Офісу президента вони познайомилися ще у 2007 році, коли Богдан був заступником міністра юстиції.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Руслана Рябошапку пов'язують з Андрієм Богданом, з яким він працював у міністерстві юстиції

"У нас склалися професійні стосунки. У 2010 році Богдан пішов в Кабмін, а через якийсь час запропонував мені очолити Бюро з питань антикорупційної політики секретаріату Кабміну", - розповідав про роботу з Богданом Руслан Рябошапка в інтерв'ю LB.ua.

Він вважає, що саме Андрій Богдан може протидіяти впливу бізнесмена Коломойського (хоча Богдан був його адвокатом): "Він сам може про це розказати, але, думаю, якщо Ігор Валерійович спробує мати якийсь приватний зиск від держави, - Богдан скаже йому "ні".

Руслан Рябошапка від початку президентства Зеленського називався головним кандидатом на посаду генпрокурора.

Сам він твердить, що почуватиметься цілком комфортно у "кріслі Луценка".

"Не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться", - казав Рябошапка в інтерв'ю 24 каналу на початку серпня.

Він озвучив багато планів щодо змін у системі прокуратури, зокрема захід "якомога більше людей, які раніше не мали прокурорського досвіду".

Рябошапка не вважає необхідною військову прокуратуру, у чому він принципово розходиться з нинішнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Копирайт изображения Facebook "Слуги народу"

Рябошапка також висловлював невдоволення тим, як пройшла реформа судів та поліції, тож, цілком можливо, на посаді генпрокурора намагатиметься впливати і на це.

Загалом обіцяє діяти "огнем і мечем": "Зміни будемо нав'язувати і впроваджувати. Десь - вогнем і мечем, а десь - м'якою силою переконання. Але ці зміни будуть, і я би дуже не радив нікому опиратися цим змінам".

Руслан Рябошапка одружений. Має трьох дітей, які, за повідомленнями ЗМІ, є громадянами Франції.

Якийсь час там жила його сім'я, а дружина працювала і працює в Європейському суді з прав людини, штаб-квартира якого розташована у Старсбурзі.

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