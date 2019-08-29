Гончарук і його міністри: хто вони?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вже прем'єр-міністр Олексій Гончарук відсьогодні - одна з найвпливовіших постатей в Україні. Хто входить у його команду?

Хто увійшов до нового Кабінету міністрів, що буде працювати з президентом Зеленським і найбільшою в історії пропрезидентською фракцією в парламенті.

Від цих людей тепер багато в чому безпосередньо залежатиме, як розвиватиметься Україна.

Копирайт изображения Офіс президента

Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук

До того, як очолити уряд, був заступником голови Офісу президента Зеленського, утім для широкого загалу його ім'я було маловідомим.

Це наймолодший очільник уряду в історії України - йому 35 років.

На парламентських виборах 2014 року Гончарук був першим номером списку "Сила людей", однак до парламенту політсила не пройшла - лише 0,11% голосів.

Довгий час він працював юристом у різних компаніях, також фігурував як позаштатний радник міністра екології Ігоря Шевченка (утім, в офіційній біографії ця посада відсутня) та радник першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

З вересня 2015-го Олексій Гончарук очолював експертно-аналітичний центр "Офіс ефективного регулювання" BRDO, проект Європейського Союзу.

Image caption Зеленський часто брав Гончарука у поїздки регіонами влітку цього року

Ті, хто його знає, переконані, що він зуміє сподобатися МВФ, Світовому банку, США, ЄС. Вони кажуть, що він далекий від популізму і пропонує зрозумілі Заходу кроки в економіці.

А серед його недоліків називають брак міжнародної освіти та досвіду загалом.

Після перемоги Зеленського Гончарук нерідко супроводжував його у різноманітних робочих поїздках і поступово став головним претендентом на прем'єрство.

Копирайт изображения Міністерство фінансів

Міністр фінансів - Оксана Маркарова

Міністр уряду Гройсмана, якій вдалося утриматися на посаді після його відставки.

У команді Зеленського кажуть, що змогли налагодити з нею ефективну співпрацю.

Оксана Маркарова працювала у міністерстві фінансів ще з 2015 року - була заступницею міністра та урядовою уповноваженою з питань інвестицій.

Працювала з нинішнім секретарем РНБО Олександром Данилюком, який очолював Мінфін.

Після відставки стала виконувачем обов'язків міністра, а у листопаді 2018 року - повноцінним міністром.

До уряду працювала у приватний Інвестиційній групі ІТТ, а також була радницею з економіки та менеджером з зовнішніх та корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.

У 2000 році проходила практику в Світовому банку у США.

Копирайт изображения МВС

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

"Ветеран" української політики - ще у 2002 році він увійшов у виконкому Харківської міськради, а за президентства Ющенка очолював Харківську ОДА.

Пізніше приєднався до команди Юлії Тимошенко і очолив "Батьківщину" на Харківщині, був депутатом Верховної Ради від цієї партії.

"З вересня 2011 по грудень 2012 року перебував в політичній еміграції в Італії у зв'язку з кримінальним переслідуванням режимом Януковича за опозиційну діяльність", - говориться у його офіційній біографії.

У 2013-2014 році був одним з комендантів Майдану, а після його перемоги очолив міністерство внутрішніх справ.

Зміг зберегти своє крісло міністра протягом всього президентства Порошенка завдяки сильним позиціям партії "Народний фронт", одним з лідерів якої він був і яка увійшла в коаліцію з БПП.

Попри це Авакову, приписували конфлікт з Порошенком та негласну підтримку Володимира Зеленського на президентських виборах.

Під час кампанії команда Зеленського позитивно висловлювалася про роботу поліції, яка, за їхніми словами, змогла забезпечити чесні вибори.

Водночас кандидатура Авакова стала однією з найбільш дискусійних у новому уряді і, за словами деяких депутатів "Слуги народу", розглядається як "тимчасова". За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков ймовірно залишиться на посаді на певний перехідний період - шість місяців.

Копирайт изображения UNIAN

Міністр закордонних справ - Вадим Пристайко

Офіційно Вадим Пристайко увійшов до команди Володимира Зеленського 22 травня 2019 року - за кілька днів після інавгурації. Тоді президент призначив його заступником голови своєї адміністрації із зовнішньополітичних питань.

Неформально Пристайко опинився поруч із Зеленським ще задовго до інавгурації, а 20 травня навіть був під час прийняття президентом іноземних делегацій.

"Співпраця з альянсом і майбутній вступ України до НАТО не стануть розмінною монетою за будь-яких політичних розкладів", - заявляв Пристайко ще до другого туру президентських виборів у квітні 2019 року.

49-літній Вадим Пристайко є кар'єрним дипломатом, який здобув свій професійний досвід уже в часи незалежності і пройшов майже всі сходинки роботи на дипломатичній службі.

Був надзвичайним та повноважним послом України у Канаді, з 2014 року - заступником міністра та керівником апарату МЗС.

Три роки працював з ексміністром Клімкіним, а у липні 2017 Пристайка призначили головою місії України при НАТО, де працював до призначення в адміністрацію Зеленського у травні 2019 року.

Копирайт изображения Міноборони України

Міністр оборони - Андрій Загороднюк

Керівник міжнародної компанії, яка виробляє бурові установки.

Крім того, радник президента Зеленського і член наглядової ради "Укроборонпрому".

У 2015 році Андрій Загороднюк очолив Проєктний офіс реформ Міноборони, звідки пішов за два роки і повернувся у бізнес.

А у 2014 році підтримував Майдан та як волонтер допомагав силам АТО - передавав на фронт пічки та протикомулятивні ексрани для БТР.

За півроку до призначення заявляв, що між кар'єрою чиновника і бізнесмена все ж обрав другу.

Копирайт изображения Фейсбук Зорачни Черненко

Міністр охорони здоров'я - Зоряна Скалецька

Уляну Супрун замінить Зоряна Скалецька, яка є головним експертом медичної групи Реанімаційного пакету реформ та експертом Центру підтримки реформ при Кабміні.

Навчалась у Києво-Могилянській Академії, де і працювала заступником декана факультету правничих наук, а також в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

Також Скалецька очолювала комісію з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при міністерстві охорони здоров'я України.

Медреформу, зміни в системі медичної освіти Скалецька в цілому підтримує, називаючи це рухом у правильному напрямку, але при цьому критикує те, як ці зміни впроваджуються.

Копирайт изображения Фейсбук Ганни Новосад

Міністр освіти і науки - Ганна Новосад

Саме у цьому відомстві Ганна Новосад працювала останні п'ять років.

Спочатку була радником міністра освіти Сергія Квіта, потім, за Лілії Гриневич, керівником директорату стратегічного планування і євроінтеграції.

Ганна Новосад опікувалась проблемами вищої освіти та науки і курувала приєднання України до програм ЄС з фінансування науки та отриманням грантів для науковців.

Вона закінчила "Києво-Могилянську академію", навчалась у Маастрихтському університеті у Нідерландах, працювала у парламенті Канади.

Крім того, нещодавно стала депутаткою. До Верховної Ради пройшла під номером 50 списку "Слуги народу".

У своїх заявах пані Новосад підтримувала реформу освіти і виступала за якнайшвидше її продовження.

Також вона пропонувала змінити підходи у фінансуванні вищої освіти і продовжити реформування профтехосвіти.

Копирайт изображения УНІАН

Міністр культури, молоді і спорту - Володимир Бородянський

Володимир Бородянський є новачком в українській політиці.

До цього він понад 15 років очолював один з найвідоміших українських каналів СТБ і понад шість років - медіагрупу StarLightMedia, що належить бізнесмену Віктору Пінчуку.

У липні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його своїм радником з гуманітарних питань.

"Зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їхньої роботи", - говорив тоді про свої плани пан Бородянський.

При цьому зазначав, що не є фахівцем у всіх сферах, тому оголосив про формування так званого мозкового центру, команди фахівців і експертів.

Закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету.

"Досвідчений менеджер у сфері медіа. Сподіваємось, що ваш досвід стане нам у нагоді", - сказав про пана Бородянського прем'єр.

Копирайт изображения Фейсбук Тимофія Милованова

Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства - Тимофій Милованов

Почесний президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету та заступник голови Ради НБУ.

Саме Милованов був керівником "Школи депутата" у Трускавці.

"У 2014 і 2015 роках Forbes Ukraine включав Тимофія Милованова до рейтингу найкращих українських економістів", - говориться у його біографії.

Копирайт изображения Фейсбук Олексія Оржеля

Міністр енергетики та захисту довкілля - Олексій Оржель

Експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу, очолює сектор "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Відомо, що тривалий час працював у Національному регуляторі у сфері енергетики, пізніше - в приватному секторі.

Крім того, він голова Української асоціації відновлюваної енергетики.

Був 16 номером партії "Слуга народу" та став депутатом Верховної Ради.

Копирайт изображения Фейсбук Владислава Криклія

Міністр інфраструктури - Владислав Криклій

Начальник Головного сервісного центру МВС України, який займався його реформуванням.

До цього працював у бізнесі та був радником міністра Авакова, за даними ЗМІ, займався ліквідацією ДАІ.

12-й номер у списку "Слуги народу".

Копирайт изображения Фейсбук Дениса Малюськи

Міністр юстиції - Денис Малюська

Юрист та бізнесмен, фахівець з розвитку приватного сектору групи Світового банку.

Був засновником кількох юридичних об'єднань.

Денис Малюська - ще один депутат від "Слуги народу", був 21-м номером у списку партії.

"Досвідчений юрист, експерт групи Світового банку", - сказав про пана Малюську прем'єр Гончарук, представляючи його кандидатуру у Раді.

Копирайт изображения УНІАН

Міністр розвитку громад і територій (ЖКГ) - Альона Бабак

Депутатка попереднього скликання, куди обралася за списками партії "Самопоміч".

У Раді була заступницею голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Після ухвалення минулою Верховною Радою закону про житлово-комунальні послуги написала заяву про складання депутатських повноважень. Однак депутати відхилили цю заяву.

Ще раніше очолювала ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

Копирайт изображения Фейсбук Юлії Соколовської

Міністр соцполітики - Юлія Соколовська

Радниця у міністерстві фінансів України. Раніше Юлія Соколовська очолювала Департамент витрат бюджету соціальної сфери у міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Копирайт изображения Фейсбук Оксани Коляди

Міністр ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - Оксана Коляда

Заступниця попереднього міністра у справах ветеранів.

У 2015-2017 роках була начальницею Управління комунікації та преси міністерства оборони, а до цього працювала в МВС.

Оксана Коляда - розробниця спеціалізованих курсів для журналістів, що працюють у зоні проведення АТО (ООС).

"Працюючи у зоні АТО/ООС Оксана Коляда розпочала процес створення регіональних військових прес-центрів (Авдіївка, Сєвєродрнецьк ). Під час загострення бойових дій в Авдіївці у січні 2017 року Коляда створює повноцінний прес-центр, координує роботу українських та іноземних журналістів, організовує прямі включення та працює безпосередньо на передовій (Промка, Зеніт, Бутівка)", - йдеться у її офіційній біографії.

Копирайт изображения Фейсбук Дмитра Дубілета

Міністр Кабінету міністрів - Дмитро Дубілет

Бізнесмен та колишній IT-директор Приватбанку.

Дмитро Дубілет відомий і як співзасновник мобільного банку Monobank.

Син Олександра Дубілета, колишнього керівника правління ПриватБанку.

Дмитро Дубілет також розвивав портал державних послуг iGov.

У новому Кабміні буде два віцепрем'єри:

Віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції - Дмитро Кулеба

"Досвідчений дипломат, людина, яка не один день захищає інтереси України на міжнародній арені", - завявив про нього прем'єр Гончарук у Раді, представляючи його кандидатуру.

Дипломат, постійний представник україни у ПАРЄ.

Дипломатичну кар'єру почав ще у 2003 році.

З жовтня 2013 року по червень 2014 року Дмитро Кулеба працював за межами дипслужби - був головою правління Фонду культурної дипломатії "UART".

Пізніше повернувся у МЗС, де став послом з особливих доручень для запуску стратегічних комунікацій та публічної дипломатії в МЗС України. З 2016 року - у ПАРЄ.

Відомий також як автор книги "Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот" про інформаційні війни.

Віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації: Михайло Федоров

Голова діджитал-команди Зеленського, радник у його Офісі.

Один з авторів концепції "Держава у смартфоні".

"Україна входить у топ-3 країн за кількістю IT-спеціалістів та реалізованих ІТ-рішень: наші "айтішники" точно вже півсвіту відцифрували. Тобто готові рішення є, і проблема не в них. Проблема в інших процесах, які треба зрозуміти і впровадити рішення туди", - пояснював Михайло Федоров BBC News Україна.

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