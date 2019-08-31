Зеленський і Дуда домовились долати історичні проблеми. Що це значить

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський та Анджей Дуда домовились вирішувати історичні суперечності

Президенти України та Польщі домовились усунути історичні суперечності між країнами, а Володимир Зеленський навіть запропонував побудувати на кордоні спільний меморіал примирення.

Про це вони говорили на спільному брифінгу після зустрічі у Варшаві.

"Дякую за цей теплий діалог, навіть не за діалог, а теплу розмову", - завершив свій виступ Володимир Зеленський.

Історичні суперечності в останні роки були серйозною проблемою у відносинах двох країн.

Найгострішою практичною проблемою була зупинка пошуку, облаштування та узаконення польських місць пам'яті в Україні у відповідь на демонтаж низки пам'ятників загиблим українцям у Польщі, зокрема і воїнам УПА.

Історія важлива

На брифінгу після зустрічі президент Польщі Анджей Дуда привітав пана Зеленського з "прекрасним" результатом на парламентських виборах, який дозволить йому повністю реалізовувати свою політику.

Польський президент розповів, що вони обговорили цілу низку і економічних, і історичних питань.

Судячи з виступів обох лідерів, подолання історичних суперечностей між країнами було однією з найважливіших тем.

"Ми б хотіли обидва, щоб на цьому тлі відбулась нормалізація міжлюдських відносин. Дорога до цього - щоб кожна людина, яка загинула чи яку вбили, була вшанована та отримала своє ім'я та прізвище, мала надмогильний пам'ятник, щоб на таблиці було прізвище, щоб на братських могилах це було реалізоване. Для цього потрібні ексгумаційні роботи", - заявив пан Дуда.

Пан Дуда попросив Зеленського скасувати мораторій, "запроваджений попередньою владою".

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За словами президента Дуди, Зеленський пообіцяв зробити це після завершення формування виконавчої влади.

"Пан президент заявив, що новий уряд на етапі формування, і це питання буде реалізоване", - заявив Дуда.

Президенти не уточнювали, про які саме кадрові зміни йдеться, але в останні роки польська сторона критикувала Інститут національної пам'яті та його керівника Володимира В'ятровича, який займав жорстку позицію паритету у питанні впорядкування місць пам'яті в Україні та Польщі.

Президент Польщі наголосив, що питання місць пам'яті має фундаментальне значення для поляків.

"Це фундаментальне питання, яке покращить наші спільні дії у майбутньому", - резюмував Анджей Дуда.

У свою чергу він пообіцяв робити те ж саме у Польщі.

"Я зобов'язуюсь виконувати відповідні дії в Польщі, розмовляти з різними спільнотами та місцевою владою, щоб ми могли з паном президентом співпрацювати і дії мали двосторонній характер . Це важливо для обох країн", - наголосив президент Польщі.

Обіцянка Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що на перемовинах були не тільки слова, а й "конкретні терміни та кроки".

На початку він нагадав про тисячі українців, які воювали у польській армії у перші тижні Другої світової війни, а далі перейшов до сучасних історичних проблем.

Він розповів, що президенти відверто поговорили про історичні питання й не знайшли жодного питання, яке б не можна було вирішити у діалозі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Польська влада критикує позицію керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича

"Домовились оновити та перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів. Щоб плями минулого не завадили будувати спільне світле майбутнє", - заявив Зеленський журналістам.

Володимир Зеленський пообіцяв, що готовий розблокувати надання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона упорядкує українські місця пам'яті в Польщі.

"Запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", - завершив Зеленський. Щоправда, не уточнив, чи домовились вони з цього приводу.

У чому проблема

В останні кілька років Україна зупинила роботи з пошуку, впорядкування та узаконення польських місць пам'яті.

Це було відповіддю на знищення чи демонтаж десятків українських пам'ятників у Польщі.

Через відсутність належної реакції польської влади на нищення українських пам'ятників Інститут національної пам'яті призупинив процес легалізації польських меморіальних об'єктів на території України.

Копирайт изображения UKR EMBASSY POLAND Image caption Президент Петро Порошенко ставав на коліна перед пам'ятником жертвам "Волинської трагедії" у Варшаві

Робота спільної українсько-польської робочої групи з цього питання фактично була заблокована.

До прикладу, 26 квітня 2017 року на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам'ятник воїнам УПА.

Тоді Україна назвала такі дії відвертою провокацією в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції "Вісла".

Погіршило ситуацію ухвалення у Польщі змін до законодавства, зокрема, і щодо "злочинів українських націоналістів".

Польська сторона послідовно звинувачує вояків УПА у знищенні поляків під час "Волинської трагедії".

Натомість з українського боку лунають аргументи про те, що під час Другої світової війни атаки на цивільне населення відбувались як з боку українських загонів, так і польських.

Президент Петро Порошенко під час попередніх візитів до Варшави просив вибачення і просив про взаємне прощення українців та поляків.

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