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"Я більше не актор", - переконував в інтерв'ю, присвяченому ста дням на посаді президента, Володимир Зеленський, яке він дав своєму колишньому "прем'єр-міністру" з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану. Показали це на каналі "1+1" Ігоря Коломойського.

Хоча цей жанр коротких діалогів навряд чи можна назвати інтерв'ю, швидше короткі розмови зі старим другом на зручні теми.

Левову частку відповідей за Зеленського давали його соратники з Офісу президента, навіть хвалили троє попередніх президентів - Кучма, Ющенко та Кравчук.

Під час всього цього видовища були жарти, кадри з серіалу, та навіть розмови про перебір з алкоголем.

Але було й кілька серйозних моментів - критика Віктора Медведчука, про розмови з Путіним, мовне законодавство і відмову від планів переїзду з Банкової.

Про соцмережі

"Сам особисто все роблю", - стверджував Володимир Зеленський на питання, чи сам він коментує та відповідає у соціальних мережах.

Першу частину "шоу-інтерв'ю" знімали вдома у Зеленського, в кадрі з'являлась дружина і донька.

Про дружину

"Я раджусь з нею по дуже складних питаннях. У неї дуже твереза думка. Потрібні люди, які кажуть правду. Не потрібно бути в теплій ванні, особливо, коли ти президент України".

Копирайт изображения ПРЕС-СЛУЖБА "КВАРТАЛ 95" Image caption Олена і Володимир Зеленські

Про маму і батька

"Мама як дзвонила три рази на день, так і продовжується".

"З батьком більше говоримо, стали ближчими. Каже речі, які від нього не чув багато років… Телефоном він мені радить багато всього на серйозні теми".

Про велосипед

Після закриття родинної теми Володимир Зеленський та Станіслав Боклан сіли в автомобіль і поїхали на Банкову.

"Чому не на велосипеді?" - питає Боклан, тут же показують кадри з серіалу "Слуга народу". Велосипедом на роботу - фішка героя серіалу.

"Складне питання. Я з цим боровся. Мені не дозволяють. Поки є реальна… не буду казати прізвища, від кого є реальна небезпека. Було декілька прикладів, коли, образно кажучи, зовсім було небезпечно".

Про перекриття доріг

"Ми обіцяли нічого не перекривати. Ми не перекриваємо".

Тут же представники державної охорони розповіли, що перекриття доріг, яке було під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю, було вимогою їхньої охорони.

Про літаки

"Не літають в зону АТО рейсові літаки", - сказав Зеленський, пояснюючи, чому не продає два президентські борти. Зону ООС президент все ще називає АТО.

Літаки потрібні для виконання обов'язків президента. Відмовитись від них не можна з об'єктивних причин, каже він.

Про Богдана

Копирайт изображения FACEBOOK/ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ Image caption Володимир Зеленський і Андрій Богдан на пляжі

Станіслав Боклан і Володимир Зеленський обіграли тему скандалів навколо голови Офісу президента Андрія Богдана - з приводу сварок з журналістами та святкування весілля у Франції на День незалежності.

"Він така нетерпляча людина. Він не може угомонитись. Кажу йому, що ти постійно в Facebook і Instagram виставляєш, чого сваришся з журналістами… Він повинен заспокоїтись… А впливати на мене дуже складно. Правда, що він іноді дає дуже креативні думки… Я йому кажу - Андрію, заспокойся".

Про відпочинок на День Незалежності в Сен-Тропе Зеленський Богдана критикує, але досить м'яко.

"Чув і навіть бачив. Богдан пішов у відпустку. Я не знав, куди поїхав. Це було не 24 серпня, він поїхав за 5 днів до цього. Я йому підписав (відпустку - Ред.). Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації… Чи порушив закон - ні. Але спеціально не їхав до Сен-Тропе, хоча і не правий".

Про переїзд з Банкової

За сто днів при владі Володимир Зеленський передумав переїздити з Банкової в інше приміщення. Цю інформації в інтерв'ю озвучив сам Андрій Богдан.

Дивно, що тему Сен-Тропе, яка напряму стосується Богдана, голова Офісу у шоу не коментував.

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"Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду", - сказав Богдан.

Пропозиції переїзду до "Українського дому", за його словами, вимагають часу на підготовку, також є питання секретності, зв'язку та безпеки.

Ще сто днів тому про переїзд з Банкової у Зеленського казали вже майже як про вирішену справу.

Про Путіна

"У нас немає ніяких відносин з Путіним", - коротко відповів Зеленський на питання про два дзвінки президенту Росії.

Перший раз він подзвонив, бо бачив рішення трибуналу щодо українських моряків, час ішов, а хлопців не повертали.

Зеленський скаржився, що багато хто відмовляв його дзвонити Путіну, включно з МЗС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Третя розмова з Володимиром Путіним у Зеленського має відбутись під час зустрічі у "Нормандському форматі"

"Для них не дай Боже повернуться моряки - через розмову Зеленського з Путіним".

"Ми познайомились, була розмова 30 хвилин. Говорили про повернення наших хлопців, наступні кроки, ситуацію і війну на Донбасі. Він казав інформацію, якою володіє. Я казав, яку знаю я. В нас різні інформації про те, що відбувається на Донбасі", - поскаржився президент.

Під час першої розмови нібито було домовлено, яким чином і в який термін повинні повернути моряків. Чому не повернули і коли мали - Зеленський не сказав, а Боклан не спитав.

Другий раз Зеленський подзвонив Путіну після загибелі чотирьох українських морпіхів під час перемир'я.

"Говорю - домовились про припинення, а там таке відбувається... Говорили і про більш уточнені кроки з приводу повернення хлопців, і не тільки моряків".

І знову - ніяких деталей, коли мав бути обмін.

"Продовжимо розмову третій раз - у "Нормандському форматі" буде особиста зустріч", - анонсував Зеленський.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський натякнув, що у партії Віктора Медведчука можуть бути проблеми

Про антиросійську риторику і Медведчука

"Я нічого не боюсь. Не цікавить політичний рейтинг", - парирував Зеленський, коли його спитали, чи не боїться, що через недружні до Росії заяви в нього в деяких регіонах впаде рейтинг.

І тут він плавно перейшов на критику кума Путіна Віктора Медведчука і його партію, яка пройшла до парламенту на проросійських гаслах.

"Партія пана Медведчука - ще велике питання, чи це його партія, чи це тимчасове об'єднання, і хто за цим стоїть - є велике питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів? У нас є відповіді, об'єми, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - анонсував Зеленський.

ВВП і контрабанда

Станіслав Боклан у ролі журналіста і старого друга іноді починав надзвичайно кумедні діалоги.

Особливо, коли заявив, що у Facebook пишуть про ріст ВВП через те, що перестали красти.

"Вони дуже бояться. Дійсно, на "таможні" і кордоні в рази зменшилась контрабанда. Стоять і не знають, куди нести", - похвалився Зеленський.

"Закінчимо контрабанду, коли буде реформована митниця і податкова. Це буде до кінця 2019 року, приб'ємо контрабас".

"Інтерв'ю-шоу" гарно приправили не тільки працівниками Офісу президента, а похвальними розповідями колишніх керівників держави - Леоніда Кучми, Леоніда Кравчука та Віктора Ющенка. Всі вони так чи інакше хвалили стиль правління Зеленського.

Петро Порошенко у цій компанії не з'явився.

Про посадки

"Я думаю, що восени все почнеться", - спрогнозував Зеленський початок посадок корупціонерів, одну зі своїх виборчих обіцянок.

Головні передумови для цього - новий генпрокурор і початок роботи антикорупційного суду вже 5 вересня.

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Про мову

Поміж жартів в діалогах з Бокланом, Зеленський зробив серйозну заяву про мовне законодавство.

Фактично, він пообіцяв появу закону, який має посилити позиції національних меншин. Хоча напряму і не сказав, що він захищатиме російську мову.

"Має бути законопроєкт про захист прав меншин, все має бути виписане. Їхня мова та віра…Треба захищати права меншин, знайти модель".

Про алкоголь

І в самому кінці, оцінюючи перші сто днів, Володимир Зеленський заявив Боклану, що вже почуває себе президентом і не хотів би все переграти.

"Я більше не актор", - заявив президент.

І найвеселіше питання в інтерв'ю було про алкоголь.

Боклан напряму запитав, чи за перші 100 днів Зеленський напивався.

"Було, - визнав він, - але я на ногах". "Стєлька - це не наш план", - закріпив успіх Зеленський. Таке людям має подобатись.

Як шоу інтерв'ю було на високому рівні. Як інтерв'ю з чіткими відповідями на складні питання - це не про сьогоднішній вечір.

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