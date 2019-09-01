Чому в Індії майже 2 млн людей викреслили зі списку громадян?

Image caption З першої версії Національного реєстру громадян від липня 2018 року викреслили відразу чотири мільйони людей

Влада Індії опублікувала остаточну версію Національного реєстру громадян. У неї не включили близько 1,9 мільйона жителів штату Ассам на північному сході країни, що фактично позбавляє цих людей громадянства.

Національний реєстр громадян — це список людей, які можуть довести, що вони проживали в цьому штаті до 24 березня 1971 року, коли сусідня держава Бангладеш оголосила про свою незалежність від Пакистану.

У тих, хто не потрапив до реєстру, є 120 днів на апеляцію, проте поки незрозуміло, як буде проходити ця процедура.

Влада Індії говорить, що процес перереєстрації необхідний для виявлення незаконних мігрантів з Бангладеш. Вони вже затримали тисячі людей і помістили їх у тимчасові табори, розміщені на території місцевих в'язниць, проте про депортацію поки мова не йде.

Цей процес уже викликав звинувачення в "полюванні на відьом" проти етнічних меншин, які проживають в Ассамі.

У початковій версії реєстру, опублікованій у 2018 році, були відсутні імена чотирьох мільйонів людей.

Що таке Національний реєстр громадян?

Національний реєстр створили в 1951 році, щоб встановити, хто народився в Ассамі й таким чином має право на громадянство Індії. Влада вважає, що в цьому штаті багато нелегальних іммігрантів з території нинішньої Бангладеш.

Але після цього багато років реєстр не оновлювали.

Копирайт изображения EPA Image caption Національний реєстр зараз комп'ютеризований

Сім'ї, які проживають в штаті, повинні пред'явити документи, що підтверджують їх походження, а тих, хто не може цього зробити, вважають незаконними мігрантами.

Розв'язання проблеми нелегальної міграції завжди було наріжним каменем політики правлячої індуїстської націоналістичної партії Бхаратія Джаната (BJP) на чолі з прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Під час нещодавньої передвиборної кампанії він обіцяв боротися з припливом в країну мусульман.

Чому цей перепис проводять саме в штаті Ассам?

Ассам — один з найбільш багатонаціональних штатів Індії. Питання національної ідентичності й громадянства тут безперестанку обговорюються і стосуються дуже багатьох.

Серед людей, які проживають в Ассамі — бенгальці й індуси, які говорять на місцевому, ассамському, діалекті, а також представники багатьох племінних народностей.

Третина з 32 мільйонів жителів Ассаму — мусульмани, це найвищий відсоток в Індії після індійської частини Кашміру. Багато з них — нащадки іммігрантів, які осіли в цих краях за часів британського правління.

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В останні кілька десятків років проблемою стала нелегальна імміграція з Бангладеш, який має спільний з Індією кордон довжиною в чотири тисячі кілометрів. У 2016 році індійський уряд заявив, що, за його оцінками, в Індії проживають 20 мільйонів нелегалів.

Чи означає новий реєстр, що 1,9 мільйона людей залишилися без громадянства?

Не зовсім.

Люди, які не увійшли до реєстру можуть подати апеляцію в спеціально створені суди, які називаються Трибунали для іноземців, а також у вищі інстанції аж до Верховного суду.

Однак, як правило, апеляції подібного роду віднімають багато часу і сил, а суди в Індії й без того перевантажені. До того ж, у незаможних людей просто не буде коштів на те, щоб відстоювати в суді свій позов.

Якщо ж людина програє свою апеляцію в одній з вищих інстанцій, то її можуть утримувати в ув'язненні як завгодно довго.

Близько 1000 осіб, яких раніше цього року влада оголосила "іноземцями", вже розміщені в шести тимчасових таборах, розташованих на території в'язниць. Зараз уряд Нарендри Моді споруджує ще один табір для тимчасового проживання на три тисячі людей.

"Ті люди, чиї імена не вказані в реєстрі, сильно переживають з приводу того, що на них чекає. Одна з причин полягає в тому, що у Трибуналу для іноземців не дуже хороша репутація, і багато хто боїться через цей процес проходити", - пояснила BBC Санджіта Баруа Пішароті, автор книги "Ассам: Гармонія, дисгармонія" (Assam: The Accord, The Discord).

Копирайт изображения AFP Image caption 55-річний Сагіб Алі з села Гутамарі не потрапив до реєстру

Чому суди мають неоднозначну репутацію?

Спеціальні суди створили в 1964 році й з того моменту вони оголосили понад 100 тисяч людей "іноземцями", які підлягають депортації.

Що стосується Трибуналів для іноземців, то їх зараз в Ассамі понад 200, а до жовтня їх число, як очікують, збільшиться до 1000. Велика їх частина створена після того, як у 2014 році до влади прийшла партія націоналістів Бхаратія Джаната.

Правозахисники звинувачують ці трибунали в упередженому і непрозорому підході та непослідовності в розгляді справ.

Головна ж складність полягає в тому, що на того, кого влада визнала іноземцем, лягає тягар доведення, що він таким не є.

Багато сімей не мають можливості надати документи через втрату, неправильно зроблені записи в метриці, неграмотність або ж відсутність коштів на те, щоб подати судовий позов.

Відомі випадки, коли суди оголошували людей іноземцями через розбіжності в написанні їх імені в різних документах або через складність в отриманні завіреного владою посвідчення особи.

Правозахисна організація Amnesty International назвала роботу цих спеціальних судів недобросовісною.

У червні цього року ветеран індійської армії відзначений бойовими нагородами Мохаммед Санауллах провів 11 днів у тимчасовому таборі після того, як влада оголосила його іноземцем, що викликало загальнонаціональне обурення.

Чи справді влада націлилася саме на представників меншин?

На офіційному рівні робляться заяви про те, що релігійні симпатії при складанні Національного реєстру не враховувалися, проте активісти кажуть, що особливо часто від перегляду списків страждають бенгальці, які живуть в Ассамі, а вони в більшості своїй мусульмани.

Правозахисники також звертають увагу на складне становище мусульман рохінджа в Бангладеш.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільш активна частина населення в Ассамі вийшла на вулиці

Однак до списку не потрапило й багато індусів, які говорять на бенгальському діалекті.

"Найгірше довелося бенгальцям-індусам, в таборах їх не менше, ніж мусульман. Саме тому всього за кілька днів до публікації Національного реєстру громадян правляча Бхаратія Джаната раптом змінила свою риторику. До цього вона ставила його оновлення собі в заслугу, а тепер заявила, що в ньому безліч помилок. Все тому, що бенгальські індуси — це електорат BJP", - говорить Санджіта Баруа Пішароті.

Людська трагедія

Активісти зазначають, що з 2015 року, коли запустили процес оновлення Національного реєстру в Ассамі, багато бенгальців-індусів і мусульмани наклали на себе руки, побоюючись втрати громадянства і відправлення в табір.

В Ассамі у батьків, які не мають документів, нерідко вилучають дітей, що нагадує аналогічну практику адміністрації Трампа в США.

Інтерновані жителі Ассама скаржаться на погані умови й перенаселеність центрів теоретично тимчасового утримання.

Копирайт изображения Citizens for Justice and Peace Image caption В Ассамі інколи навіть практикують відділення дітей від батьків

Один колишній в'язень подібного табору розповів після виходу правозахисникам, що приміщення, в якому його тримали, розраховане на 40 осіб, а в ньому було 120 затриманих. Дітей також відправляють у табір в разі, якщо затримують їх батьків.

Що трапиться з тими, кого запишуть в "іноземці"?

Правляча партія BJP раніше заявляла, що всіх нелегальних іммігрантів-мусульман депортують. Однак Бангладеш точно не погодиться їх прийняти.

Багато спостерігачів вважають, що Індія просто створить нову категорію людей без громадянства, породивши тим самим ще одну кризу, яку можна порівняти з долею мусульман-рохінджа, які втекли з М'янми у Бангладеш.

Поки незрозуміло, чи зможуть люди, позбавлені індійського громадянства, отримувати соціальні пільги або володіти нерухомістю.

Є ймовірність, що їх в кінцевому підсумку звільнять і видадуть дозволи на роботу, які дають певні базові права, але не право на участь у виборах.

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