За лаштунками: відомі актори за хвилини до виходу на сцену

Копирайт изображения Simon Annand Image caption Фотограф Саймон Аннанд отримав унікальну можливість сфотографувати зірок за хвилини до того, як вони вийдуть на сцену

Останні півгодини перед тим, як актор вийде на сцену, де сподівається зіграти свою зіркову роль - дорогоцінний час.

Це час для того, щоб опанувати себе, зібратися з думками - або нанести фінальні штрихи гриму. Особливий шарм цього часового проміжку здавна заворожує фотографа Саймона Аннанда.

Понад 30 років він увіковічував його крізь свій об'ктив, отримавши ексклюзивний доступ до зіркових гримерних. Результат - серія знімків із простою назвою "Половина".

Відвідувачі його виставки матимуть нагоду побічити 74 фотографії, які ніколи раніше не демонструвалися. Серед героїв Аннанда - Ентоні Гопкінс, Джуд Лоу, Том Харді, Джилліан Андерсон та Колін Ферт.

Фотограф каже, що на відміну від роботи на знімальному майданчику, де актор може чекати годинами, доки опиниться перед камерою, театр вимагає, щоб він був готовий у конкретний час, і так повторюється щодня. Від цього нікуди не втечеш, а тому потрібна дуже жорстка дисципліна.

Пан Аннанд розповів BBC News, що під час фотосесій намагався якомога менше говорити, аби не порушувати звичний ритм акторів: "Об'єктивне зображення може показати набагато більше, адже дозволяє глядачеві побачити на знімках те, що вони хочуть. Замість того, аби намагатись якось вплинути на їхні враження".

Саймон Аннанд розповів нам про деякі кадри із цієї серії.

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Джилліан Андерсон перед виставою "Трамвай "Бажання" Теннессі Вільямса, Театр Янг Вік

Вона зіграла тендітну південну красуню Бланш Дюбуа.

Саймон Аннанд: "За цю роль вона отримала нагороду Evening Standard як найкраща акторка і "присвоїла" собі Бланш. Я фотографував її лише чотири хвилини, але цього виявилось достатньо.

Джилліан має таку харизму, що виходять чудові фотографії, що б вона не робила. У цьому випадку, коли вона повернулась у момент, коли входила в образ своєї героїні, я побачив, чому вона зацікавилась цією роллю.

Я завжди намагаюся робити знімки з напруженою атмосферою, але водночас такі, де є місце для власних інтерпретацій глядачів".

Копирайт изображения Simon Annand

Кейт Бланшетт перед виставою "Безліч" Девіда Гера, Театр Олбері, 1999 рік

Бланшетт зіграла Сьюзан Трагерн у післявоєнній драмі, що охоплює період у 20 років.

Саймон Аннанд: "Це була моя перша фотографія Кейт. Вона увійшла до гримерної, скрутила сигарету і замислилась про майбутню виставу. Фото зроблено у дзеркалі.

Це не постановка, як дехто у мене запитував, а поєднання кількох чинників - усіх її викликів за цілий день, виходу на сцену за 30 хвилин і присутності фотографа у гримерці.

Я завжди дуже любив фотографувати Кейт, особливо враховуючи, що вона не виганяла мене у ці цінні хвилини, коли могла б натомість хотіти побути на самоті. Її відкритість та готовність не закриватися - на мій погляд, одна з її найсильніших рис як акторки".

Копирайт изображения Simon Annand

Джуд Лоу перед виставою "Гамлет", Театр Віндгема, 2009 рік

Лоу зіграв трагічного данського принца у сучасній постановці шекспірівської класики.

Саймонд Аннанд: "Джуд був дуже популярним лідером компанії. Фото Фреда Астера стало антидотом до труднощів перевтілення у буремного данця.

Актори часто зауважують, що чим напруженіша історія - а Гамлет є однією з найскладніших - тим більш легкий і розслаблений настрій необхідно створити за лаштунками. Атмосфера того вечора була дуже грайливою, і це фото показує, як актор починає входити у роль, за хвилини до виходу з гримерки".

Копирайт изображения Simon Annand

Фібі Воллер-Брідж перед виставою "Мотузка" Патріка Гамільтона, Театр Алмейда, 2010 рік

Воллер-Брідж зіграла Лейлу Арден у трилері про вбивство, дія якого відбувається у 1920-ті роки - так звану "епоху джазу".

Саймон Аннанд: "Вперше мені пощастило фотографувати Фібі за два-три роки до цього у театрі Буш.

"Вона була відверто яскравою, це було дуже помітно і живодайно. Не дивно, що багато хто з тих, хто знайомий із її творчістю, її обожнює".

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Дама Джуді Денч перед виставою "Пітер і Еліс" Джона Логана, Театр Ноела Коварда, 2013 рік

Дама Джуді зіграла разом із Беном Вішоу в історії про втрату і скорботу.

Саймон Аннанд: "Це фото великої акторки оразу після розмови про її покійного коханого чоловіка Майкла Вільямса.

Джуді завжди підтримувала "Половину", за що я їй буду довіку вдячний. Це честь - спостерігати за нею, зануреною у власні думки, коли її витягнута рука, задається, прагне обійняти того, кого більше немає".

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Том Гарді перед виставою "Святкування" Девіда Елдріджа, Театр Алмейда, 2004 рік

Харді зіграв Майкла у постановці за мотивами першого фільму "Догми", який торкається питання довготривалих наслідків жорстокого поводження з дітьми.

Саймон Аннанд: "Він читає сценарій фільму "Місія неможлива"... Люди іноді дивуються тому, як тоді виглядав Том.

Він був надзвичайно впевненим і ніби планував своє таке успішне майбутнє. Таку харизму неможливо не помітити".

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Шейла Атім перед виставою "Дівчина з північної країни" Конора Макферсона, Театр Ноела Коварда, 2018 рік

Атім зіграла Маріанну Лайн у мюзиклі за мотивами твору Боба Ділана, дія якого відбувається зимою під час Великої депресії у США.

Саймон Аннанд: "Шейла незабаром стане всесвітньо відомою після ролі у в приквелі до "Гри престолів".

"Усі в кінобізнесі стежили за її шляхом до популярності протягом останніх чотирьох-п'яти років. У неї янгольський голос, з нею дуже приємно працювати і вона заслуговує на визнання, яке безсумнівно отримає".

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Стівен Фрай перед виставою "Дванадцята ніч", театр Глобус, 2012 рік

Фрай зіграв зануду Мальволіо у комедії Шекспіра.

Саймон Аннанд: "Роль Мальволіо стала для Стівена першою у театрі після того, як він передчасно покинув постановку "Сусідів по камері" у театрі Вест-Енд 1995 року після нападу страху перед сценою.

"Вибір ролі непопулярного бунтаря для повернення до театру здавався гарним і надзвичайн сміливим. Ще один тріумф у довгому переліку англійських типажів, які він відтворив для своїх вдячних глядачів".

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Колін Ферт перед виставою "Самотній шлях" Крістофера Феттса, Театр Олд Вік, 1985 рік

Ферт зіграв Фелікса в історії про про сімейні зради, дія якої відбувається у Відні на початку 20 століття.

Саймон Аннанд: "Колін Ферт грав у театрі до того, як почалася його кінокар'єра.

"Є деякі виконавці, при першій же появі яких на сцені стає зрозуміло, що вони ніби створені для передачі певних аспектів людської природи. Колін Фірт є одним з них. Велика втрата театру, що цей чудовий актор не з'являється на сцені частіше".

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Ентоні Гопкінс перед виставою "Правда" Девіда Гера та Говарда Брентона, Національний театр, 1986 рік

Гопкінс зіграв медіамагната Ламберта Ле Ру в сатиричній комедії про Фліт-стрит.

Саймон Аннанд: "Щойно повернувшись після довгого життя в Америці, він готується вийти на сцену Національного театру в п'єсі "Правда". Як і у багатьох інших кінозірок, які добре виглядають в кадрі, його голова здається завеликою відносно плечей.

Спочатку він відмовлявся від зйомки. Але я нагадав йому про його високе становище і про мій намір просувати ідею театру як живого виступу. Йому сподобалася моя рішучість не здаватися, і він з ентузіазмом погодився на двогодинний сеанс.

У ті роки фотосесія супроводжувалася інтерв'ю, і на нижньому правому знімку видно маленький диктофон".

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Міра Саял перед виставою "Енні", Театр Пікаділі, 2017 рік

У класичному мюзиклі Саал грізну директорку дитячого будинку міс Ганніган.

Саймон Аннанд: "Я завжди хотів зрозуміти, чому актори обирають ту чи іншу роль, і потім спостерігати, як саме вони її оживляють.

Макіяж для Міри у ролі міс Ганніган, жорстокої алкоголічки, що ненавидить дітей, - ідеальна комбінація, щоб передати її жахливий характер, але він також додає певну привабливість. Зрештою, сатана був ангелом, якого вигнали з небес, і який потім спробував потягти усіх інших ангелів з собою до пекла".

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Девід Теннант перед виставою "Суперники" Річарда Брінслі Шерідана, Королівська Шекспірівська трупа, 2001 рік

Теннант зіграв Джека Абсолюта в цій класичній комедії помилок 1775 року в п'яти діях, що розповідає історію романтичних труднощів Лідії Ленгвіш.

"Акторка Розалінда Найт, мати директора театру Маріанни Еліот, якось сказала, що у надрах шекспірівської трупи відкрився новий яскравий талант. Її рекомендації мали авторитет, і ціною чималих зусиль йому організували проби. Камера любить швидкий і химерний розум".

Виставка "Половина" відкривається 7 вересня 2019 року в театрі Лоренса Батлі і триватиме до лютого.

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