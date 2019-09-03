Чи існує екологічна пальмова олія та де її шукати

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Пальмову олію використовують скрізь - від косметики і мила до їжі. Попит на неї величезний. Однак для створення плантацій пальмової олії вирубують тропічні ліси, а це призводить до втрати біорізноманіття та середовища існування тварин, що знаходяться під загрозою - наприклад, орангутанів.

Але, як повідомляє кореспондент BBC з питань довкілля Клер Маршалл, деякі компанії зобов'язуються відповідати так званому "екологічному" (sustainable) стандарту виробництва пальмової олії.

Існує загально узгоджений світовий стандарт, встановлений Круглим столом з питань екологічної пальмової олії (RSPO), до якого входять підприємці, що вирощують олійні пальми, виробники та продавці пальмової олії, а також громадські організації.

Щоб стати офіційно "екологічною", компанія зобов'язується не вирубувати первинні ліси, мати прозорі ланцюги поставок, перевіряти рівень викидів вуглецю, обмежувати посадки на торфовищах, справедливо ставитися до працівників та створювати зони дикої природи.

Хто відповідає стандарту?

У 2016 році 75% загального імпорту пальмової олії до Великої Британії було екологічним.

Багато великих роздрібних продавців та провідні бренди використовують таку олію.

Чому я не чув про це раніше?

За словами представників Sime Darby Plantation, найбільшого гравця у галузі екологічного виробництва пальмової олії, компанії, які її купують, не позначають цього на етикетках своїх продуктів.

Однією з причин цього може бути те, що пальмова олія - настільки суперечливий продукт, що мало хто хоче бути із нею пов'язаним - навіть якщо вона екологічна.

Які існують проблеми?

Кілька провідних екологічних благодійних організацій кажуть, що правила недостатньо жорсткі, а санкції - недостатньо суворі.

Нещодавній звіт Міжнародного союзу охорони природи говорить про наявність "обмежених доказів ефективності охорони природи".

То чому б не заборонити пальмову олію взагалі?

Навряд чи ми погодимось відмовитися від морозива, мила або готових страв. Для виробництва переважної більшості таких речей необхідна рослинна олія, а олійні пальми - найбільш врожайна рослина для виробництва олії на планеті.

Альтернативою є соняшникова, ріпакова або кокосова олія. Але олійні пальми набагато більш врожайні - вони дають до десяти разів більше олії з тієї ж кількості землі. Тобто для вирощування інших культур, які б дали таку саму кількість олії, знадобилося б удесятеро більше землі.

Більшість провідних екологічних благодійних організацій не закликають до бойкоту, стверджуючи, що це просто перенесе проблеми у інші частини світу - і, можливо, навіть погіршить ситуацію.

Як знайти стійку пальмову олію?

Це непросто, бо відповідне маркування часто просто не використовують. Але воно є.

Також є безкоштовний додаток під назвою Giki, рекомендований WWF, який можна завантажити у смартфон і сканувати штрих-код продуктів.

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