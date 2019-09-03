Копирайт изображения Chris McGrath/Getty Image caption Протести у Гонконгу тривають вже кілька місяців

"Дякую людям в Україні, що ви об'єдналися заради революції. Значить, і ми будемо мати мужність продовжувати". Зої з Гонконгу щойно подивилась фільм про Євромайдан "Зима у вогні". Вона розчулена і плаче.

Для Гонконгу, де вже два місяці не вщухають багатотисячні протести, революція в далекій Україні стала надією. Як Євромайдан надихає протестувальників Гонконгу, дізнавалась ВВС.

"Не протестувати, це те ж саме, що не дихати"

Копирайт изображения Billy H.C. Kwok/Getty Image caption Глядачі у Гонконгу дивляться фільм про події в Україні

Близько ста людей сидять просто на землі на причалі для поромів, куди хтось приніс проектор, щоб транслювати фільм.

Глядачі напружено стежать за перебігом подій на екрані - там "Беркут" б'є людей, летить бруківка, палають шини, українців з барикад титрують китайською.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Майдан надихає протести у Гонконзі

Хтось із глядачів плаче, всі аплодують після фільму. Так наприкінці минулого тижня у Гонконгу проходив кінопоказ українського фільму про Євромайдан.

"Стрічка мене дуже зачепила. Тому що ці протести дуже подібні до того, що відбувається у нас. Особливо, коли влада не чує своїх людей і коли влада застосовує насильство, щоб змусити мовчати. Методи дуже схожі", - говорить після показу пан Тунг з Гонконга.

Протести в Гонконзі, які почалися з невдоволення законопроєктом про дозвіл екстрадувати підозрюваних до материкового Китаю, переросли у щось більше. Проєкт давно зняли з розгляду, але акції не вщухають. Хтось називає це боротьбою за демократію.

"Казати нам "не протестуйте" - це те ж саме, що сказати "не дихайте". Я це сприймаю як свій обов'язок — боротися за демократію. Можливо, ми переможемо, можливо, програємо, але ми боремося", - розповів Ерік, 22-річний студент з Гонконгу після суботнього маршу. 1 вересня на вулиці Гонконгу знову вийшли тисячі людей.

Копирайт изображения SOPA Images Getty Images Image caption Дехто бачить схожість між подіями в Гонконгу і проетстами в Україні: акції, які починалися, як мирні, потонули у насильстві

У протестах, які починалися як мирні акції, стає дедалі більше насильства - поліцейські застосовують проти людей на вулицях сльозогінний газ, гумові кулі, поливають протестувальників з водометів і б'ють дубинками.

Мітингувальники закидають офіційні будівлі фаєрами і пляшками із запалювальною сумішшю.

На минулих вихідних протестувальники заблокували аеропорт, а з початком навчального року тисячі школярів і студентів не пішли до школи на знак протесту проти дій влади.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники у Гонконгу кажуть, що надихаються Євромайданом

Гонконг входить до складу Китайської Народної Республіки, але до 2047 року має особливий статус і його мешканці мають більше свобод, ніж жителі материкового Китаю; багато-хто з них не хоче, щоб Гонконг став "ще одним китайським містом".

Пекін неодноразово засуджував дії демонстрантів і заявляв, що вони "межують з тероризмом".

"Український сценарій"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники кажуть, що борються за демократію. Офіційний Пекін заявляв, що їхні дії "межують з тероризмом".

Причал, де дивилась фільм Зої, був однією зі ста локацій у Гонконзі, де показували український фільм.

В контексті протестів у Гонконзі про Україну згадували мало, але поступово почала з'являтися інформація про фільм "Зима у вогні", люди почали розповідати один одному про цю стрічку і наприкінці минулого тижня були організовані перші публічні покази.

Перед акціями 1 вересня трьох лідерів протестів Гонконгу затримали.

Півторагодинну стрічку про український Майдан, повна назва якої "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" створили ще у 2015 році. У фільмі зібрали розповіді активістів, хроніки Майдану. Події розгортаються від початку студентських протестів до силового протистояння та зміни влади в Україні.

Копирайт изображения NETFLIX Image caption Фрагмент постеру фільму

"Цей фільм — про людські долі, про тих, хто вийшов туди (На Майдан. - Ред.), попри холод, попри безумну зиму, коли "Беркут" поливав холодною водою, попри те, що викрадали людей, були кулі, багато загинули — попри жертви, ці неймовірні хлопчики та дівчатка вистояли", - говорив про свій фільм два роки тому режисер стрічки Євген Афінеєвський.

Копирайт изображения Chris McGrath Getty Images Image caption Під час деяких акцій на вулиці Гонконгу виходили близько мільйона людей

Стрічку транслював американський відеосервіс Netflix, її показували в конгресі США і ще у понад сотні країн по всьому світу, вона змагалась від України за Оскар. Зараз автори фільму пишаються тим, що його показували у Гонконзі.

"Коли ми бачимо ці протести, наше серце болить. Ми підтримуємо людей у Гонконгу і переживаємо за них", - говорить одна з продюсерок фільму Галина Садомцева.

Творці стрічки слідкують за новинами з Гонконгу і вважають, що ситуація там дуже співзвучна з тим, що було в Україні.

"Ми розуміємо, чому вони протестують, ми розуміємо їхні причини. Можливо, цей фільм їх надихне і у них з'являться надії і сили боротись далі", - каже пані Садомцева.

Світові ЗМІ і раніше порівнювали протести в Україні і в Гонконзі, говорячи про те, що у Гонконгу наслідують сценарій українського Євромайдану.

Видання Quartz цитувало активіста Лі Нгао, який каже, що досвід України надихає протестувальників.

"Це як Давид проти Голіафа. Протестувальники у Гонконзі дійсно захоплюються українцями та їхньою стратегією (протесту. - Ред.) та непохитним духом опору", - каже Нгао.

"В Україні ви можете бачити, як люди об'єдналися, щоб протистояти ситуації. У Гонконгу ми теж об'єднуємо наші зусилля. Це дає надію, що і в нас все може закінчитися так само добре, як і в Україні", - каже Зої після показу.

Але не всі розділяють такі сподівання. Дівчина, яка теж прийшла на фільм про українські протести, і просить не називати її ім'я каже, що люди у Гонконгу зазнають величезних утисків.

"Моє бачення майбутнього не оптимістичне, але, принаймні, ми тут сьогодні, щоб сказати майбутнім поколінням Гонконгу, що ми стали на захист їхньої свободи", - каже вона.

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