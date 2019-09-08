Як додатки для відстеження менструації допомагають жінкам у спорті

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У липні 2019 року жіноча збірна США з футболу виграла Чемпіонат світу. Частково їхній успіх пояснювали тим, що вони відслідковували менструальний цикл кожної гравчині і відповідно адаптували індивідуальні навантаження та дієту.

Такий підхід, на думку багатьох, треба було почати застосовувати вже давно.

Провідні спортсменки розповідали про вплив менструального циклу на їхні тренування та продуктивність.

Британська тенісистка Гезер Вотсон пов'язала свою поразку в першому турі Відкритого чемпіонату Австралії 2015 року з симптомами місячних, зокрема запамороченням та нудотою, в той час як британська олімпійська спортсменка Ейліш Макколган вважає, що менструація сприяла її травмі суглоба минулого року.

Дослідження 2016 року показує, більше половини провідних спортсменок стверджують, що гормональні коливання під час менструального циклу гальмують їхні тренування та виступи.

Копирайт изображения Reuters Image caption Гезер Вотсон каже, що місячні були однією з причин її програшу на Australian Open у 2015 році

Водночас багато жінок - як професійні спортсменки, так і аматори - не звикли розповідати про менструацію тренерам та команді, бо соромляться цієї теми.

Тепер із цим допомагають мобільні додатки.

Минулого року FitBit запустив функцію "стеження за жіночим здоров'ям", яка дозволяє користувачкам вносити дані про свої місячні та фіксувати симптоми.

"Маючи усю інформацію про стан здоров'я та фізичну форму в одному місці та спостерігаючи за даними та тенденціями циклу протягом певного часу, ви можете краще зрозуміти зв'язок між вашою активністю, сном та симптомами циклу", - каже Дженніфер Меллор, технічна директорка компанії Fitbit.

"Коли йдеться про тренування - ми усі різні. Рівень енергії може змінюватися в різні періоди циклу одних жінок, а інші можуть почуватися сильними протягом усього місяця. Використовуючи функцію відстеження жіночого здоров'я, користувачки можуть бачити чіткі, персоналізовані поради, коли варто послабити навантаження, а коли посилити", - додає вона.

Копирайт изображения CLue

Додаток для жіночого здоров'я Clue також дозволяє користувачкам відстежувати фізичні вправи та рівень енергії протягом усього циклу.

"Послідовно вносячи ці дані у додаток, користувачки можуть краще зрозуміти, як їхні тренування можуть відрізнятися у різні періоди циклу, і відповідно їх коригувати", - каже керівниця компанії Clue Іда Тін.

"Наприклад, вони можуть виявити, що деякі дні кращі для силових тренувань, оскільки рівень енергії у ці дні вищий, тоді як у інші енергії менше, ніж зазвичай, і тоді краще робити легкі вправи чи розтяжку", - додає вона.

Ще один додаток іде на крок далі, використовуючи дані професійних спортсменок та відкриваючи доступ до них іншим жінкам. FitrWoman належить компанії спортивних технологій Orecco, її співзасновницею є ​​професійна бігунка та науковий співробітник д-р Джорджі Бруйнвелс та менеджер з розробки продуктів Грейн Конфрі.

Додаток для тренувань дозволяє користувачкам стежити за місячними, повідомляти про симптоми, вести журнал тренувань, а також отримувати інформацію щодо харчування та фізіології протягом кожної фази циклу.

Додаток використовують багато провідних спортсменок, і д-р Бруйнвелс працювала з багатьма спортсменками, зокрема з американськими футболістками та плавчинями.

Користувачки вносять інформацію про свій останній цикл та його тривалість, а додаток дає їм персоналізовані рекомендації щодо тренувань та харчування, пояснюючи зміни в організмі у певний час.

Копирайт изображения Fitr Woman Image caption FitrWoman використовує дані професійних спортсменок

"Менструальний цикл давно розглядають як перешкоду для тренувань та працездатності", - каже д-р Річард Берден, технічний керівник з фізіології в Англійському інституті спорту (EIS), який зараз проводить кампанію SmartHER, спрямовану на підвищення обізнаності про здоров'я спортсменок.

"Але якщо поглянути на це з іншого боку, існує реальний потенціал у використанні коливання рівня гормонів для оптимізації тренувань, замість того, аби зовсім від них відмовитися", - додає він.

Щомісячні коливання жіночих гормонів можуть впливати на цілий спектр фізіологічних та психологічних функцій - від того, як жінки рухаються та адаптуються до тренувань, до того, що вони думають і відчувають. Тож розуміння, коли ці фази відбуваються у окремих жінок, дозволяє тренерам оптимізувати тренування.

Джеймі Мейн, головний тренер команди плавчинь із Дербішира, почав використовувати тренерський додаток Orecco п'ять місяців тому. У ньому відображаються профілі спортсменок (з їхнього дозволу), щоб він міг стежити за ними у режимі реального часу та планувати тренування заздалегідь.

"Це одразу дозволило спростити наше спілкування зі спортсменками, - каже пан Мейн. - І знищило помилкове табу на цю тему".

"Ми можемо наперед адаптувати інтенсивні тренування з урахуванням фази їхніх циклів. Також є періоди, коли більше шансів отримати травму - інформація про це дозволила нам приділяти більше уваги відновленню та розминкам".

Копирайт изображения Jamie Main Image caption Міа Слевін та її тренер кажуть, що додатки допомагають оптимізувати тренування

З іншого боку, додаток також показує пану Мейну, у які періоди циклу інтенсивність тренувань можна збільшити.

Британська плавчиня Міа Слевін (медалістка європейських юнацьких змагань та чотириразова чемпіонка Британії) каже, що додаток підказує їй, які продукти важливо їсти у певний час циклу, і якби вона його не використовувала, то й не здогадувалася б про це.

Наприклад, у моменти, коли рівень цукру в крові користувачок може бути більш нестабільним, додаток FitrWoman порадить споживати білок під час кожного прийому їжі та обирати закуски зі складними вуглеводами.

Британська бігунка на середні та довгі дистанції Емелія Горецька каже, що додаток допоміг їй стежити за симптомами - зокрема сильною менструальною кровотечею - та адаптувати режим тренувань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емелія Горецька стверджує, що додаток дає поради, як покращити сон у певні фази циклу

"Через кілька місяців я почала помічати закономірності і змогла пов'язати свої симптоми з різними аспектами тренувань. Додаток також дає поради та інформацію про чотири фази мого циклу, - розповіла спортсменка. - Наприклад, порушення сну в четвертій фазі циклу дуже важливі для мене, тому я намагаюся за цим стежити - особливо під час важких тренувань та забігів".

У цьому допомагає споживання перед сном продуктів, багатих на мелатонін - наприклад, бананів.

І хоча ще потрібно провести додаткові дослідження та отримати більше даних, такі додатки можуть допомогти жінкам, які займаються фізичними вправами та змаганнями на будь-якому рівні - і мати революційне значення для професіональних спортсменок.

"Технології будуть відігравати величезну роль, - каже д-р Берден, - дозволяючи нам адаптувати тренування під кожну людину і вплинути на ті 0,5-1% продуктивності, від яких може залежати, виграєте ви золоту медаль чи ні".

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