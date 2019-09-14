Інстаграмне весілля: чому люди платять шалені гроші за красиву картинку

Копирайт изображения Shannon Casey Image caption Стилістка Ханна Мюллер оголосила про свої заручини ось цим фото у соцмережах

Восени у Британії традиційно закінчується весільний сезон, проте нинішньому поколінню молодят планувати весілля, мабуть, стало складніше, ніж попереднім. Щонайменше з однієї причини.

Згідно з даними Національного весільного опитування, соцмережі чинять на наречених тиск, а також спричиняють додаткові витрати - середня вартість весілля у Британії в 2019 році склала 31 974 фунтів стерлінгів.

Багато пар відмовляються від послуг організаторів весіль і вирішують планувати свято самотужки, звертаючись по допомогу та ідеї до соцмереж на кшталт Pinterest.

Враховуючи, що вартість весіль продовжує рости, виникає питання - чи не криється причина здорожчання зокрема в тому, що молодята прагнуть мати таке весілля, яке б ідеально виглядало в Instagram?

20-річна Ханна Мюллер з Південної Африки планує весілля у Лондоні і каже, що Pinterest їй у цьому дуже допоміг.

"Я побачила там кілька дивовижних залів, які намагалася знайти, - розповіла вона. - Pinterest був моїм найкращим другом під час планування. У мене є дошка Pinterest для весілля, а там - різні розділи для всього, що лише можна уявити".

Згідно з опитуванням, 42% пар сказали, що відчувають тиск влаштувати таке весілля, яке не соромно буде показати у соцмережах, а чверть зізналися, що готові вийти за межі бюджету, щоб створити гідне "інстаграмне" весілля.

Ханна оголосила про заручини фотографією, на якій демонструє обручку, і такі фотографії - популярний інтернет-тренд серед пар, які хочуть повідомити друзям та фоловерам про свої великі новини. Середня вартість такої фотосесії - 200 фунтів.

Прагнення до "інстаграмного" весілля спричинило бум серед компаній, які допоможуть створити з вашого свята красиву картинку в соцмережах.

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Сенді Чагал керує компанією аксесуарів для вечірок, яка спеціалізується на конфетті.

"Усі, з ким я розмовляю, кажуть, що хочуть мати "інстаграмне" весілля, - каже вона. - Я думаю, що все це - через тиск соцмереж, якого ще 20 років тому не було".

"Наші клієнти хочуть конфетті та гірлянди, які будуть добре виглядати на фото. Вони надсилають зображення, які знайшли на Pinterest, щоб показати, що саме вони хочуть", - розповідає пані Чагал.

"Саме тоді ми помітили тренд яскравих відтінків та екстравагантного декору для весіль", - додає вона.

Однак пані Чагал каже, що витрачати купу грошей на весілля молодят спонукає не лише бажання мати красиві фото.

"Я думаю, що також є бажання проявити через урочистості свою особистість, - каже вона. - Соцмережі пропагують ідею, що весілля може бути веселою подією, яку не слід сприймати занадто серйозно".

Копирайт изображения James Gourley Photography Image caption Лорен (праворуч) одружилась три роки тому

29-річна Лорен Рейнольдс з Гартфордширу визнає свою цілковиту залежність від Pinterest під час планування весілля у 2016 році.

"У мене були дошки Pinterest для всього, - розповідає вона. - Я навіть дивилась, у яких саме позах наречені та подружки наречених позують для фотографій".

Копирайт изображения James Gourley Photography Image caption Лорен вирішила зекономити, багато речей робила власноруч

"Я намагалася зробити більшість речей сама, - каже Лорен. - Я шукала на багатьох місцевих сайтах елементи декору для фотозони, яку ми облаштували у дворі, і вийшло дуже гарно".

"Я дивилась на оформлення залів на багатьох сторінках Pinterest, тому я могла точно їх імітувати - від розміщення квітів до оформлення кімнати".

24-річна фотографка Джорджія Рейчел з Норфолка вважає, що сучасні весільні тенденції заохочують пари більше веселитися, хоча вона погоджується, що усі вони думають і про те, як сприймуть їхні фотографії у соцмережах.

"Я знімаю значно більше, ніж просто наречених, що стоять у застиглій позі і дивляться у далечінь, - каже вона. - Такий стиль сьогодні дуже застарів - пари хочуть, щоб з їхніх фотографій було видно, як весело вони проводять час".

Стиль весільних фото, безперечно, змінювався з роками, але є дещо, що суттєво відрізняє сучасних молодят від попередніх поколінь - це публічний характер їхніх весіль.

Хоча запрошення отримує невелика кількість гостей, фотографій у соцмережах стає все більше, і тому наречені більше думають про те, як показати свій визначний день фоловерам.

Копирайт изображения Georgia Rachel Image caption Фотограф Джорджія Рейчел розповіла BBC, що один з останніх трендів соцмереж - кольорові димові шашки

"Пари хочуть мати фотографії, які будуть у тренді, або принаймні отримують ті лайки, яких вони чекають, - розповідає вона. - Витрати, пов'язані з Instagram-трендами, - б'ють по кишені багатьох молодят. Бути стильним і у тренді зараз дуже дорого".

"З мого досвіду, Instagram змушує пари витрачати на весілля набагато більше, ніж вони б витратили до появи соцмереж. Проте найвеселішими все ж виходять весілля, які роблять не заради красивої картинки у Instagram".

Копирайт изображения Rhys Shea Image caption Джоанна з нареченим

Попри тиск з боку соцмереж, не всі молодята переймаються тим, скільки лайків отримає їхній святковий день.

"Я думала про фотографії протягом усього планування, - розповіла наречена Джоанна Мей з Лондона. - Хоча я думаю, що таким чином ви у будь-якому разі закарбовуєте моменти свого визначного дня".

"Ми прагнули уникати "трендів" на кшталт кольорових димових шашок. Хоча це може виглядати круто, я думаю, що вони не переживуть випробування часом, а я хочу, щоб наші фотографії були елегантними та поза часом", - додає вона.

Копирайт изображения Joanna May Image caption Джоанна також оголосила про заручини в Instagram

"Загалом, думаю, соцмережі безумовно допомагають шукати ідеї та ділитися ними з іншими, але я б не сказав, що я взагалі переймаюсь тим, як моє весілля буде виглядати в інтернеті, - каже Джоанна. - Нам достатньо того, що ми матимемо гарні фото".

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