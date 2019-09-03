"Конституційний принтер": які зміни проголосувала Рада

Копирайт изображения UNIAN Image caption Парламент без проблем проголосував за направлення до КС сімох нових проєктів змін Конституції

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада проголосувала вісім проєктів змін до Конституції. Ми розібрались, що з цього почне діяти вже скоро, а що і як може запрацювати наступного року.

Перший день осінньої сесії нова Рада присвятила змінам до Конституції. Опозиція охрестила таку масовану законотворчість "конституційним принтером".

Депутатську недоторканність скасували остаточно, а от інші документи мають схвалити не раніше лютого. Й не всі вони можуть зібрати 300 голосів.

Опозиція критикувала всі документи, вказуючи, що більшість з них голосувались поспіхом та без належного опрацювання і обґрунтування.

"Доторканні"

Після десятків років розмов і розглядів Верховна Рада зняла недоторканність з депутатів.

За це рішення в другому читанні проголосували 373 парламентарі.

Документ виключив зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентарям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Ради.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент був присутній під час зняття недоторканності

Зміни почнуть діяти з 1 січня 2020 року. З цього дня правоохоронці матимуть змогу затримувати, арештовувати та судити депутатів без згоди Ради.

Опозиція критикувала процедуру схвалення змін і вказувала на низку порушень, які дадуть змогу у майбутньому оскаржити його в Конституційному суді й навіть скасувати.

Монополія адвокатів

Окрім недоторканності, депутати почали розгляд і направили на висновок до Конституційного суду ще сім президентських проєктів.

Щодо них - це тільки перший крок. Далі Конституційний суд має дати висновок.

Після цього депутати мають схвалити проєкт у першому читанні 226 голосами. А фінальне ухвалення закону має відбутись вже 300 голосами на наступній черговій сесії. Ці зміни можуть ухвалити в цілому й вони почнуть діяти не раніше лютого 2020 року.

Перший проєкт змін до Конституції - "щодо скасування адвокатської монополії". За нього проголосували 337 депутатів.

Президент запропонував депутатам скасувати конституційну вимогу, що виключно людина з адвокатською ліцензією може захищати людину в суді.

Цю "монополію" запровадили кілька років тому. Вона викликала критику в юридичних колах.

ДБР і НАБУ

Наступний проєкт - конституційне закріплення повноважень президента призначати керівників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідування.

Також у Конституції прописують право президента утворювати незалежні органи, які здійснюють державне регулювання у різних сферах.

У профільних законах передбачене право президента після відкритих конкурсів призначати керівників новостворених НАБУ та ДБР. Тепер це право хочуть продублювати в Конституції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Право президента звільняти голову НАБУ хочуть записати в Конституцію

Проте у проєкті конституційних змін немає згадки, що призначення відбувається після відкритих конкурсів.

Тому опозиція остерігалась, що президент розширює свої повноваження і підпорядковує незалежні й впливові правоохоронні органи.

Через ці застереження всього 282 депутати підтримали проєкт, що ставить під сумнів його схвалення 300 голосами взимку.

Народні закони

Іншим документом Володимир Зеленський запропонував дати право "народу" подавати законопроєкти на розгляд Верховної Ради.

У 93 статті Конституції доповнюють перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи новим суб'єктом - "народ".

Щоправда, жодним чином не уточнено, як це все відбуватиметься і як народ подаватиме документи. Для цього у президента обіцяють розробити і подати окремий закон.

За такі зміни до Конституції проголосували 338 депутатів.

Уповноважені Ради

Окрім розширення конституційних повноважень президента, депутати почали розширювати і власні можливості.

За поданням президента Верховна Рада додала до своїх повноважень право призначати парламентських уповноважених в окремих сферах.

Ці уповноважені, як вказали у президентській фракції, будуть схожі на уповноважених Ради з прав людини.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Раді хочуть дати більше уповноважених, на зразок омбудсмена Людмили Денісової

Вже відомо, що такими уповноваженими можуть бути з прав дитини, військовослужбовців та персональних даних.

За направлення проєкту до КС проголосували 298 депутатів.

Прогули і кнопкодавство

Президент пропонує додати до Конституції дві додаткові підстави для звільнення депутата.

Перше - мандат можуть забрати, якщо суд встановить факт неособистого голосування у Верховній Раді. Це може бути як голосування за іншого, так і передача комусь власної картки.

Друге - мандат зможуть забрати, якщо депутат без поважних причин пропустив третину пленарних засідань або ж засідань свого комітету протягом однієї сесії.

Остаточний вердикт для позбавлення мандату через прогули ухвалюватиме Верховний суд.

Документ розкритикувала опозиція і його підтримали тільки 279 депутатів.

Менше депутатів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вже у наступній Раді може стати на третину вільніше - 150 депутатів зникнуть

Ще одним документом президент запропонував, що конституційний склад парламенту мають зменшити з 450 депутатів до 300.

Окрім того, у Конституцію пропонують вписати чітку вимогу володіти державною мовою для кандидата в депутати.

Скорочену кількість депутатів мають обрати вже на наступних виборах Ради.

Цим же проєктом президент пропонує закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему депутатів. Мають назавжди зникнути депутати, які обираються в мажоритарних округах.

Він не надто сподобався колегам фракції "Слуга Народу" і його підтримали тільки 258 депутатів.

Радники ради

Президент вважає, що парламенту наразі не вистачає консультативних та дорадчих органів.

Тому запропонував внести до Конституції поправки і дати Раді право створювати собі консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Це нібито має дати можливість парламенту працювати ефективніше.

Опозиція сумнівалась у необхідності ухвалення таких змін, тож проєкт підтримали 264 депутати.

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