"Ми тут в ролі батьків". Як на Галичині реабілітують хижих птахів

Хто не бачив фотографів з величними птахами на руках у курортних містечках чи на київському Хрещатику? Ці хижі птахи, народжені ширяти в небі, є іграшками для милих світлин на пам'ять.
Після такої неволі багато з них більше не літають і важко хворіють.
У Галицькому національному природному парку реабілітують хижих птахів, які постраждали від людей, а також пташенят, що загубили батьків.
Найщасливішим моментом у цій справі є випуск птахів на волю.
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Там настійливо рекомендують не підтримувати "бізнес" фотографів з птахами. Адже ті знущатимуться над тваринами доти, доки буде попит.
Крім того, просять усіх, хто знайде будь-яке пташеня, насамперед спробувати його повернути в гніздо.
Відео Жанни Безп'ятчук, Олександра Попенка.