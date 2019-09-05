Копирайт изображения unian Image caption Зоряна Скалецька розповідає, що тільки входить у курс справ

Новий міністр здоров'я Зоряна Скалецька провела першу зустріч з пресою, під час якої розповіла, що їй залишило у спадок попереднє керівництво МОЗ. Вона також окреслила вже свої плани і розказала про стосунки з депутатом Михайлом Радуцьким.

Пані Скалецька спочатку звучала дещо розгублено. Проте згодом в процесі спілкування з журналістами в її голосі з'явилися жорсткі нотки.

А після завершення зустрічі, коли новий міністр залишала залу, її охорона відтіснила журналістів. Це декому нагадало про часи керування МОЗ "регіоналкою" Раїсою Богатирьовою, яка, за спогадами очевидців, навіть по приміщенню міністерства інколи ходила з охороною.

Згодом у команді пані Скалецької назвали інцидент ганебним, запевнили, що пані міністр не має особистої охорони, працює до першої ночі і за кермом їздить сама.

Про себе пані міністр розповіла, що вже 20 років досліджує врегулювання відносин в охороні здоров'я, майже не користується соцмережами, але пообіцяла продовжити традицію своєї попередниці Уляни Супрун - вести окремий блог з порадами.

Надвечір після прес-конференції на сторінці МОЗ у Facebook з'явився пост до Світового дня сексуального здоров'я, про те, як українцям мати приємне і здорове сексуальне життя.

Про попередників

За словами самої пані Скалецької, попередній склад МОЗ і уряд добре пропрацював питання вакцин. Але сьогодні потрібно вже вирішувати проблему вакцинування дорослих

Колишнє керівництво вона і хвалила, говорячи про те, як багато було зроблено в різних сферах медреформи, так і критикувала, заявивши, що у спадок їй залишили низку гострих ситуацій, які потребують відповіді вже зараз.

Копирайт изображения facebook.com/pg/ulanasuprun Image caption 4 вересня Кабмін звільнив Супрун та її заступників

Так, вона заявила про відсутність єдиної процедури реагування на спалахи інфекцій в країні, яку ще треба розробити. Про проблеми з вакцинацією дорослих, яку потрібно вирішувати, незавершеність реформи первинної медицини і неготовність до початку реформи вторинної.

За її словами, не все населення було покрите "первинкою". Дані про 28 мільйонів українців, які знайшли лікарів, чим так пишалось попереднє керівництво, новий міністр назвала недостатніми. Вона заявила, що треба відпрацювати механізми, щоб все населення, "а не лише 28 мільйонів", мало доступ до лікаря.

Також Скалецька зазначила, ще багато не зроблено для того, щоб запустити в наступному році реформу "вторинки", і назвала слабкою роботу з оптимізації закладів охорони здоров'я. Вона зазначила, що запуск реформи на вторинному рівні відбудеться у квітні 2020 року.

Копирайт изображения unian Image caption Зоряна Скалецька хвалить медреформу, але каже, що багато чого не було зроблено

Тезу про те, що "багато чого не зроблено" вона повторила і щодо інформаційної системи eHealth. Йдеться про безпеку даних пацієнтів.

Новий міністр поскаржилась і на те, що у спадок дісталося невирішене питання з медичними вишами. За часів Уляни Супрун виник ряд скандалів з медзакладами в Києві і Одесі, керівництво яких вона звинувачувала у корупції.

Зоряна Скалецька зазначила, що через затягування конфліктів викладачі в Одесі мають затримку з зарплатою.

"Ситуація мала бути зразу вирішена, а на сьогодні вона до мене прийшла, й я повинна з цим щось робити", - зазначила пані Скалецька.

Копирайт изображения facebook.com/pg/moz.ukr Image caption Наприкінці минулого тижня у МОЗ відбулась зустріч старого і нового керівництва

Зоряна - не Уляна

У деяких питаннях, де її попередниця Уляна Супрун займала жорстку позицію, пані Скалецька була досить м'якою.

Наприклад, Уляна Супрун звинувачувала заклади Національної академії медичних наук (НАМНУ) у витраті коштів на фейкові пілотні проєкти в рамках медреформи і пропонувала зробити ці заклади відкритими для всіх, а не тільки своїх.

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Зоряна Скалецька, коментуючи ситуацію у НАМНУ, заявила, що у них є своє бачення реформи, їхні пропозиції треба вислухати.

Уляна Супрун закликала самих лікарів краще захищати свої права. Говорила, що у питанні формуванні зарплат багато чого залежить саме від них.

Зоряна Скалецька вважає, що лікарі потребують захисту. Необхідно встановити певний захищений відсоток щодо зарплат, адже несправедливо, коли одні лікарі отримують високі зарплати, а інші - низькі.

На питання журналістів про те, чи підтримує вона легалізацію медичного канабісу, як її попередниця, Зоряна Скалецька заявила, що потрібно опрацювати це питання більш детально і не виключила, що може з'явитися новий законопроєкт про легалізацію. Щодо питання канабісу вона вже говорила з міністром МВС Арсеном Аваковим.

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Люди навколо міністра

Одним з питань, яке найгарячіше обговорювали журналісти, була кадрова політика МОЗ і те, хто її формуватиме.

Пані Скалецька заявила, хоч заступників їй призначає уряд, при цьому вони будуть працювати тільки за дорученнями міністра.

"Якщо хтось з них (заступників) робитиме щось поза дорученням міністра, то це буде питанням про те, що відбувається саботаж", - заявила пані Скалецька.

Вона запевнила, що не бачить жодного конфлікту інтересів у тому, що її радником буде співвласник фармкомпанії "ІнтерХім" Олександр Чумак, який у МОЗ буде розробляти фармацевтичну політику.

"Сьогодні мене цікавить, чи він (Олександр Чумак - Ред.) готовий написати фармполітику… Він готовий до роботи та не матиме повноважень, які дозволять діяти йому у власних інтересах", - сказала міністр.

Ще однією радницею міністра стала професорка Ольга Голубовська, відома своєю гучною критикою, як медреформи, так і екс-очільниці МОЗ Уляни Супрун.

У свою чергу пані Супрун вважала пані Голубовську близькою до Раїси Богатирьової, очільниці МОЗ часів Януковича. Команду Богатирьової пані Супрун звинувачувала у корупції і саботажі медреформи.

Ольга Голубовська за часів Богатирьової займала посаду головного експерта-інфекціоніста МОЗ.

На запитання ВВС News Україна про Ольгу Голубовську Зоряна Скалецька відповіла емоційно: "Якщо особа має іншу думку, то хіба вона не фахівець? Я за те, щоб ми рухались вперед, а не визначали, хто свій і хто кого критикував".

Ще одним радником міністра буде Андрій Гук, заступник директора "Інституту нейрохірургії ", який виступив за реформу медицини без Уляни Супрун. Скалецька про нього заявила, що "він є представником медичної спільноти, асоціації, котрі дуже активно працюють".

За комунікації в офісі пані Скалецької відповідатиме політтехнолог Дмитро Раїмов. Він став її радником.

Пан Раїмов, засновник агенцій кризових ситуацій, відомий також публікацією фото оголених жінок і провокативних фраз в Instagram Київської перепічки. В інтерв'ю ЗМІ він відверто розповідав, як платив за підстрахування свого вступу до університету Шевченка, як після конфлікту з блогерами запустив онлайн-курси з куннілінгуса, на яких заробив кілька тисяч доларів.

А ще Дмитро Раїмов у квітні 2019 року намагався орендувати НСК "Олімпійський" перед дебатами там кандидатів у президенти, щоб, як він зазначив, "увійти в історію".

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Що з Радуцьким?

Після оприлюднення скандальної переписки депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, якого самого пророкували на посаду міністра, в якій він назвав пані Черненко (Скалецьку) "своєю людиною", новий міністр заявила, що зустрічалась з ним лише на ефірах.

Копирайт изображения unian Image caption Михайло Радуцький сам бути міністром здоров'я поки що не хоче

"На котромусь із них (ефірів- Ред.) я сказала, що, я як писала законопроєкти, так і далі буду їх писати, і якщо потрібна буде допомога, звертайтеся. Ми спілкувалися лише на цю тематику", - сказала Скалецька.

За її версією, вона просто подала своє резюме на посаду, й поза цим нічого більше нічого не відбувалося.

Також вона розповіла, що запровадження страхової медицини, за яку виступав пан Радуцький, для неї поки що тільки розмови.

Все залежить від того, який саме у Раді запропонують законопроєкт щодо такої медицини.

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