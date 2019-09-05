Цемах і MH17: що відомо про ключового свідка, якого випустив суд

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"Зенітника ДНР" Володимира Цемаха, якого Апеляційний суд Києва випустив під особисте зобов'язання, вважають однією з причин затягування обміну в'язнями і полоненими між Україною та Росією.

Зараз він - єдиний причетний до справи MH17, до якого теоретично може отримати доступ офіційне міжнародне слідство.

Російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що начебто саме через Цемаха так і не відбувся обмін у минулу п'ятницю. Мовляв, на його включенні до списків на обмін категорично наполягав Кремль.

Офіційний Київ про Цемаха майже не згадує.

Нещодавно в інформаційному полі навколо нього з'явився ще і "західний фронт".

Хто такий Цемах?

Копирайт изображения vk Image caption Під фото, які поширили у соцмережах, вказувалося, що так Володимир Цемах виглядав після затримання

Володимира Цемаха, як вважається, затримали українські спецслужби у кінці червня у Сніжному, що під контролем так званої "ДНР". На День Конституції його доправили до Києва.

Цемах - колишній "командир протиповітряної оборони Сніжного", який воював за "ДНР" у 2014-2015 роках.

4 липня йому виповнилося 58 років.

Ні в СБУ, ні в Силах спецоперацій BBC News Україна, що першими повідомили про цю історію, одразу після затримання її ніяк не прокоментували. Але київський адвокат Цемаха тоді підтвердив, що Шевченківський суд Києва справді арештував його підзахисного.

"Боїнг тепер спробують повісити на нього", - припустила тоді дочка Цемаха Марія, яка наполягала, що "командиром ППО" він був у жовтні 2014 року, а тому стосунку до збитого MH17 не має.

Копирайт изображения OK.RU Image caption Святкування 9 травня у "ДНР" на Саур-Могилі, Цемах - в темних окулярах

За кілька днів видання "Настоящее время" знайшло відео 2015 року з каналу Раменського відділення російської партії "Родіна", на якому Володимир Цемах все ж згадує про малайзійський "Боїнг", а також розповідає, як витягував якогось "пацана" та щось ховав (що саме - автори оригінального відео перекрили звуковим сигналом).

Журналісти зробили висновок, що насправді Цемах розповідав про "Бук", з якого, за версією міжнародного слідства, збили "Боїнг", та евакуацію принаймні одного з членів його екіпажу ("пацана").

Копирайт изображения Раменське відділення "Родіна" / Currenttime.tv Image caption Скріншот з видаленого інтерв'ю Цемаха YouTube-каналу одному з відділень російської партії "Родіна"

Згодом до таких самих думок дійшли і розслідувачі з міжнародної групи Bellingcat.

Зрештою, першою офіційною особою, яка щось повідомила про "зенітника ДНР", став секретар РНБО Олександр Данилюк. Він до річниці загибелі MH17 написав у Facebook, що свідчення Цемаха будуть "доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків".

30 липня вже сам Володимир Цемах через відеозв'язок розказав у суді: "Я був у безсвідомому стані. Дуже довго. Затримання проводили дві незнайомі мені людини. Вони зайшли до мене додому. А провозили мене уже потім через Мар'їнку".

Запевнив, що "захищав свою землю від тих, хто її розстрілював, російських військовослужбовців там не бачив".

Що писали про Цемаха у Росії та Україні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цемаха вважають людиною, яка може багато розповісти щодо збитого MH17

Після розголосу Раменське відділення партії "Родіна" прибрало своє інтерв'ю з Цемахом зі свого YouTube-каналу, а заразом і видалило весь канал.

Однак з російського медіапростору його ім'я не зникло.

Почали з'являтися повідомлення, які мали на меті довести непричетність Цемаха до загибелі MH17, - наприклад, заява колишнього "глави ДНР" Олександра Бородая російському "Інтерфаксу", що влітку 2014 у Сніжному "ні про якого начальника ППО району мови бути не може".

Далі Цемаха почали більше згадувати у контексті можливого обміну полоненими і ув'язненими між Росією та Україною.

На початку серпня "РИА Новости" з посиланням на "омбудсмена самопроголошеної ДНР" Дар'ю Морозову повідомляли, що "республіка" включила Цемаха до своїх списків на обмін з Києвом.

Пізніше сайти, підконтрольні "ДНР", передавали слова тієї ж Морозової, ніби Київ підтвердив його включення у списки.

Копирайт изображения "Новости донецкой республики" Image caption Сепаратистські сайти кажуть, що Київ "підтвердив" їм наявність Цемаха у списках на обмін

Офіційно українська влада жодних заяв про включення Цемаха до списків не робила.

30 серпня (день, коли нібито мав відбутися обмін між Києвом і Москвою, а інформпростір заполонили фейки про "літак , який вже сів у Києві") російський ресурс розслідувачів The Insider з посиланням на свої джерела, "знайомі з ходом переговорів", повідомляв, що Кремль справді додав Цемаха у список на обмін.

"Російська сторона поставила умову: без Цемаха обмін не відбудеться взагалі. За даними джерел, Володимир Зеленський поки що схиляється до того, щоб погодитися на цю умову, щоб повернути українських моряків і Олега Сенцова (вже узгоджених у списку на обмін), однак це може викликати сильне невдоволення з боку Голландії", - писали The Insider.

Схожі повідомлення про затягування обміну саме через Цемаха тоді ж написала і низка українських журналістів, зокрема Юрій Бутусов, Мустафа Найєм.

"Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування (щодо MH17 - Ред.) змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених. Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес по "Боїнгу", який почнеться у Нідерландах в 2020-му році", - вважає Юрій Бутусов.

"Західний фронт"

Паралельно повідомлення про можливий обмін Цемаха з'явилися і у західних ЗМІ.

29 серпня, за день до "обміну", який не відбувся, один з розслідувачів Bellingcat Хрісто Грозєв написав у Twitter: "Україна відпускає єдиного причетного до збиття MH17, якого наразі затримали".

На питання від української моніторингової групи "UA Черговий" про джерело такої інформації, Хрісто Грозєв відповів, що не може його назвати.

Але інформація, за словами Грозєва, надійшла "напряму від переговорної групи", причому з українського боку.

Копирайт изображения Twitter Image caption Хрісто Грозєв наполягає, що інформацію про Цемаха йому повідомило джерело з української переговорної групи

Пізніше це ж повторив і засновник Bellingcat Еліот Хіггінс, який ці дані, втім, назвав чутками.

"Досить безхребетна домовленість українського уряду, яка вплине на справу MH17", - додав він.

3 вересня Міжнародна слідча група, яка проводить офіційне розслідування щодо MH17 (Joint investigation team, JIT) висловила бажання поговорити з Цемахом - "як особою, що становить інтерес" для слідства.

"Голландський прокурор хотів би, щоб пан Цемах перебував в Україні й був доступний для слідства, й ми могли поставити йому додаткові запитання", - розповіла речниця JIT Брехтьє ван де Мосдейк у телефонному інтерв'ю Associated Press.

"Але якщо його обміняють, то, звичайно, важко припустити, що ми зможемо поговорити з ним у Росії", - відзначила вона.

Видання theБабель також опублікувало текст листа головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке до української Генпрокуратури, у якому йдеться, що голландці вважають Цемаха "підозрюваним" у справі MH17, а тому його допит має "першочергове значення".

Значення Цемаха

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Пост секретаря РНБО Данилюка був чи не єдиною згадкою про нього від офіційної особи України.

В Офісі президента на запит BBC News Україна щодо ситуації навколо Володимира Цемаха і про те, хто з українських переговорників міг нібито "злити" інформацію щодо цього, відповіли: "У міжнародній практиці офіційні джерела не коментують надзвичайно складний процес звільнення заручників та полонених, аби не нашкодити йому. Будь-які коментарі можливі лише після його завершення".

Водночас член парламентського комітету з нацбезпеки від "Слуги народу" Ірина Верещук (яка, щоправда, не залучена до переговорного процесу) у недавньому інтерв'ю "Главкому" висловила сумніви щодо важливості Цемаха для обміну.

"Чому він ключовий свідок, чому важлива персона? Ви про неї знали ще рік тому? Бо Путін так сказав, що нам це потрібно? Та навіть він цього не сказав, це ЗМІ оголосили за нього", - розповіла вона у інтерв'ю виданню "Главком".

"Сподіваюся, що політичне рішення буде на користь України, нашим людям, які нині там, на користь процесу, що відбувається на Донбасі. Насамперед йдеться про відведення сил та засобів, про встановлення стійкого режиму припинення вогню. Я не думаю, що прізвище Цемаха має в цьому величезне і визначальне значення", - додала пані Верещук, яка представляє пропрезидентську більшість у Раді.

Тим часом російський "Інтерфакс" з посиланням на власні "дипломатичні джерела" назвав нову можливу дату початку обміну - субота, 7 вересня.

Копирайт изображения katipiri.nl Image caption Зверення євродепутатів до Володимира Зеленського щодо Цемаха

Депутатка Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі оприлюднила офіційне звернення сорока своїх колег з різних країн до президента Зеленського, у якому ті фактично закликають Україну не передавати Цемаха Росії.

3 вересня український суд продовжив арешт Володимира Цемаха, але вже 5-го, у четвер, Київський апеляційний суд звільнив Володимира Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання.

"Як я розумію, тепер пан Цемах буде достатньо складно доступний для міжнародної спільної слідчої групи", - розповів український прокурор Олег Пересада після рішення суду.

"Не можу коментувати питання обміну - до мене, як до керівника групи прокурорів, жодної офіційної інформації про обмін не надходило", - додав він.

У четвер заяву про обмін зробив і Володимир Путін. Він відзначив, що обмін буде достатньо масштабним, а всі переговори перебувають на стадії фіналізації.

Утім дати обміну російський президент не назвав.

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