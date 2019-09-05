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Мер Києва і поки ще голова Київської міської державної адміністрації розповів ВВС про стосунки із Володимиром Зеленським, протистояння з Андрієм Богданом та можливість того, що в нього заберуть виконавчу владу в столиці.

4 вересня новий уряд погодив подання президента Володимира Зеленського на звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Указу про що чекають з години на годину.

КМДА є виконавчою владою в Києві, і без неї обраний мер фактично лишається без влади у місті.

Останні п'ять років Кличко поєднував ці посади, проте закон про столицю чітко не зобов'язує президента призначати керівником КМДА саме мера. Однак рішення Конституційного суду від 2003 року говорить саме про це.

Але голова Офісу президента Андрій Богдан, який публічно звинувачує мера у зловживаннях, вважає, що те рішення КС вже застаріло.

Кличко каже, що боротиметься до останнього, а у випадку свого звільнення з посади голови КМДА пророкує Києву серйозні проблеми.

"Цим питанням займається Богдан"

ВВС: Чи зіпсувався у вас настрій після того, як Кабмін погодив ваше звільнення з посади голови КМДА?

Віталій Кличко: У мене завжди настрій добрий. На жаль, ті речі, які сталися вчора, є деструктивними. Переконаний, що у боротьбі за владу люди, які це роблять, ставлять свої приватні та партійні інтереси вище за інтереси міста і країни.

ВВС: Люди, які це роблять - це хто, на вашу думку? Особисто президент Зеленський, голова його Офісу Андрій Богдан, Андрій Вавриш (член команди Зеленського, який працював у будівельному бізнесі)?

В.К.: Переконаний, що цим питанням займається Богдан. Я знаю, що він партнер Вавриша у багатьох будівельних проектах у місті Києві. Ну, і група людей, які це підтримують. Переконаний, що це командна гра.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Богдан неодноразово заявляв, що Кличка треба звільнити з посади голови КМДА

ВВС: А яка в ній роль Зеленського?

В.К.: Я зустрічався з паном Зеленським, ми проговорили багато питань. Розумію, що йому потрібен час для того, щоб вникнути, опуститись в матерію і зрозуміти те, що відбувається. У нього часу для цього ще не було, тому він відпустив ситуацію (в Києві) і доручив її Богдану.

Коли я звертався до Богдана, ще до парламентських виборів, то він сказав: "У мене зараз теж немає часу, я прошу тебе координувати всі дії по місту Києву з паном Вавришем і паном Ткаченком (ексгенпродюсер каналу "1+1")".

Я запитав, які у них посади, і чому мер Києва має координувати свої дії з людьми, які не мають ніяких посад. Вони радники, мають офіційний статус, вони спецпредставники голови Офісу президента? Відповіді я не отримав.

Тим не менше, я зустрівся з Вавришем, з Ткаченком зустрічі не було.

ВВС: Як думаєте, Зеленський видасть указ про ваше звільнення з посади?

В.К.: Переконаний, що це командна гра. Зеленський до цього прямого відношення не має, але ці дії з ним узгоджені.

ВВС: Тобто він видасть указ про ваше звільнення?

В.К.: Думаю, що з великою імовірністю, так.

ВВС: Ви знаєте, хто буде замість вас?

В.К.: Ніхто зі мною не консультується з цього питання. Але дуалізму влади на сьогодні немає в жодному місті України. Такого немає в жодному європейському місті.

Я переконаний, що людина, якій доручили відстоювати їхні права кияни на виборах, повинна нести відповідальність. В іншому випадку - Кличко несе відповідальність, а бюджетом та комунальними підприємствами керує інша людина. Це взагалі несистемна робота.

Просто так вони мене не можуть звільнити, потрібна причина. Пан Богдан каже: корупція і так далі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Ткаченко - один з імовірних претендентів на посаду голови КМДА

Але я кажу їм: будь ласка, покажіть. Більше ста чиновників ми звільнили в минулому році, віддали купу документів до правоохоронних органів. Якщо корупція є, то боротьба з нею - це спільне завдання.

Отож я кажу їм: покажіть конкретні приклади. Пан Богдан почав розповідати про пішохідний міст, але він інформацією не володіє... Будь ласка, дайте мені конкретні приклади, і я готовий буду про це говорити. У пана Богдана чітких і конкретних речей не було.

Тільки після цього він заявив, що хтось приходив до нього і пропонував йому космічну суму у 20 мільйонів доларів за те, щоб він Кличка не чіпав. Мені було дуже цікаво це почути, адже я нікому не делегував права спілкуватись від мого імені.

Тоді я звернувся до НАБУ. Пан Богдан як юрист знає: якщо хтось пропонує йому хабаря, він повинен піти у правоохоронні органи і дати свідчення. Для мене і для всіх це цікава інформація: хай назве прізвище, хто, коли і у присутності кого це йому пропонував.

Якщо не зможе сказати, хай публічно вибачається.

ВВС: Не знаєте, як ця справа просувається в НАБУ?

В.К.: Я інформації не маю. Написав заяву до НАБУ, хай перевіряють.

"Давайте проведемо вибори мера"

ВВС: Якщо зараз призначать голову Київської міської державної адміністрації, а ви залишаєтесь мером, ви будете чимось схожим на англійську королеву. Як це виглядатиме?

В.К.: Це буде дуалізм. Неначе ви сіли в автівку, а там виявилося два водія, у кожного з яких є своє кермо. Така автівка або взагалі не рушить з місця, або доїде хіба до першого перехрестя.

ВВС: Як ви думаєте, чому це зараз відбувається? Чому вам не вдалося знайти спільну мову з новою владою?

В.К.: Банальна річ - боротьба за владу. Є завдання перезавантажити всю владу (У команди Зеленського - Ред.).

Для цього є законні засоби. Захотілося перезавантажити Верховну Раду - провели вибори.

Але якщо Кличко як мер когось не влаштовує, не потрібно когось спускати зверху. Давайте проведемо вибори мера, хай кияни доручають керувати людині, яка буде відповідальна перед ними, а не спускати згори людину, яка буде відповідальною виключно перед президентом.

ВВС: Перед президентськими виборами ви підтримували Порошенка, а не Зеленського. Можливо, через це у вас зараз не складаються стосунки?

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В.К.: (пауза) Відверто, я не знаю причини. Може бути і це. Я не вхожий у ті групи, які там ухвалюють рішення в Офісі президента.

ВВС: Якби ви знали, що Зеленський виграє спочатку президентські вибори, а потім парламентські, ви б підтримали його, а не Порошенка?

В.К.: Я ніколи не змінював свою точку зору. Багато речей були зроблені добре, багато речей були поганими.

У зовнішній політиці Порошенко зміг зробити дуже багато, об'єднати і консолідувати навколо України західні країни, тобто він зробив досить непогані кроки.

Що стосується внутрішньої політики - навпаки. Тому і отримав результат і програв.

ВВС: Вам пропонували приєднатися до команди Зеленського?

В.К.: Пропозицій увійти до команди Зеленського мені не надходило. Знаю, що ця робота зараз іде з депутатами Київради.

Недарма пан Богдан заявив, що Кличко не керує Київрадою і там є центри впливу. Так, там є центри впливу на депутатів - керівники фракцій, яких обрали кияни. Вони впливають на депутатів своїх фракцій.

"Зустрічаємося із Зеленським як старі друзі"

ВВС: Як би ви охарактеризували свої стосунки із Зеленським?

В.К.: Добрі. Жодного разу ніяких претензій з боку Зеленського у свій бік я не чув. Персональні стосунки - нормальні. Зустрічаємося (із Зеленським - Ред.) як старі друзі, можна сказати.

ВВС: Ви дуже часто ставали об'єктом жартів "95 кварталу", таких, на "межі фолу"…

В.К.: Нижче пояса було багато жартів. Зараз я вже розумію, для чого це робилося.

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Був час, що було багато жартів, а влітку минулого року пан Ткаченко прийшов і спитав: "Ти справді не йдеш на президентські вибори?" Я сказав, що не йду. Раз - і канал "1+1" став лояльним.

Я спочатку не зрозумів, що це. А коли Зеленський заявив, що балотуватиметься на президентську посаду, всі пазли зійшлися.

ВВС: Його жарти про вас якось впливають на ваші стосунки? Чи стосунки окремо, робота окремо?

В.К.: Є гумор, є сатира, а є жарти нижче пояса. Вважаю, що багато з них були умисними, щоб представити Кличка в не дуже гарному світлі. Я кілька разів про це казав пану Зеленському, коли ми зустрічались і він вів чиїсь дні народження чи на інших заходах.

Я казав йому, що, на мою думку, це не мистецтво. А він відповідав: "Віталій, ти ж коли боксував, це ж не була бійка". А я відповідав: "Іноді це була дійсно бійка в ринзі".

ВВС: Ви зараз в опозиції до Зеленського?

В.К.: Ні.

ВВС: У лютому цього року ви порівнювали Зеленського з пасажиром літака, який потрапив до кабіни і питає, як злетіти. У липні ви казали, що цей літак ніби летить, але є турбулентність, трясе сильно. А як ви зараз оціните політ у цьому літаку?

В.К.: Турбулентність досі є.

Але зараз дуже важливо не робити помилки, які матимуть ефект трохи пізніше. Боротьба без правил за владу у місті Києві може мати свої наслідки.

Так само, один в один, пан Янукович, не маючи свого представника, - бо кияни не підтримували представника Партії регіонів, - усунули мера та поставили зверху Олександра Попова.

Люди його не обирали, і місто Київ майже три роки було без мера. Чим це закінчились, ми знаємо.

"Здаватися я не буду"

ВВС: З Черновецьким було простіше, він самоусунувся. Ви самоусуватися не збираєтесь?

В.К.: Не він самоусунувся, а йому сказали: "Пане Черновецький, отут є кримінальні справи за ті незаконні речі, які ви робили, і, будь ласка, або ви самоусунетеся або ми вас усунемо".

Думаю, у нього великого вибору не було.

Щодо цього я можу сказати одне: я - класичний політик, я бізнесом не займаюсь, я займаюся виключно містом. Я абсолютно відкритий.

Здаватися я не буду, і цим я, можливо, відрізняюсь від інших чиновників, яких зараз звільняють.

Мене можуть звільнити виключно кияни на наступних виборах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Леонід Черновецький

ВВС: Отож якими будуть ваші подальші дії, якщо вас звільнять з посади голови КМДА?

В.К.: Я буду рухатися виключно в правовому полі. Є багато кроків, які ми зараз готуємо, щоб захистити не мене, не крісло, не посаду, вони мені не потрібні, а щоб захистити можливість киян обирати владу.

ВВС: А що конкретно ви будете робити? От все, видається указ, на ваше місце призначають іншу людину…

В.К.: У нас є план. Але я переконаний, що кого б не призначили, це буде неефективна робота і велика загроза.

ВВС: Неефективна робота цієї людини?

В.К.: Неефективна робота взагалі міста.

Ви можете собі уявити, коли мер говорить одне, інша людина (голова КМДА) - інше, а чиновники не розуміють, що їм робити.

Одна людина - я з депутатами Київради - формує бюджет, а інша людина визначає напрямки, куди ці гроші інвестувати.

ВВС: Ви сказали, що звільнити вас можуть тільки кияни. Але ви впевнені, що кияни вас підтримують? Якби вибори мера були завтра, скільки процентів ви взяли б? Ви ж напевно проводите якісь заміри.

В.К.: Заміри проводимо. Я одне можу сказати: Кличко на сьогодні має підтримку киян. На сьогодні Кличко б виграв. Це не моя думка, це соціологія.

"З Рудольфом Джуліані ми знайомі вже майже 15 років"

ВВС: Під час одного з раундів вашого протистояння з Офісом президента ви несподівано злітали до Нью-Йорка, де зустрілися з тамтешнім колишнім мером, а ще другом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Багато хто сприйняв це як натяк на те, що у вас є впливові могутні захисники у США. Чи плануєте ви зараз використати цей свій ресурс, цей свій суперудар для того, щоб посилити свої позиції у протистоянні, яке ми зараз спостерігаємо?

В.К.: Що таке політика? Політика - це в першу чергу відносини між людьми: що сімейна політика, що політика в місті, що в країні, що міжнародна політика. Я не приховую, що я дуже добре знайомий з багатьма впливовими політиками в світі.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/VITALIY.KLYCHKO Image caption В розпал суперечки Кличко задіяв "важку артилерію" - зустрівся з адвокатом Трампа Руді Джуліані і виставив фото в соцмережах

З Рудольфом Джуліані ми знайомі вже майже 15 років, він багато разів приїжджав до Києва. Він також був мером, успішним мером Нью-Йорка, і ми часто обговорюємо з ним різні питання, я раджуся з ним, як вчинити у тому чи іншому випадку, тому що він - людина достатньо досвідчена.

Але більше я вам не зможу розповісти… Допоможе чи не допоможе - час покаже.

ВВС: Вчора прем'єр Гончарук, коментуючи погодження вашого звільнення з посади КМДА, сказав, що з радістю звільнив би київського бізнесмена Вадима Столара, якого команда Зеленського називає "смотрящим над Києвом". Але оскільки він не займає жодної посади в КМДА, його звільнити неможливо, тому прем'єр підписав подання на звільнення вас…

В.К.: А чому він не сказав, що він хоче звільнити Іванова? Петрова чи когось іншого?

Це знаєте що? Їм потрібно знайти причину (для мого звільнення .- Ред.). Хто такий Столар?

ВВС: Так от ви мені розкажіть, хто такий Столар, і чому його прізвище так часто називають саме в контексті вашого протистояння з Офісом президента?

В.К.: Одну річ хочу сказати: потрібна причина, і її знаходять.

Знаходять будь-кого. Микитася (Максим Микитась, ексдепутат із інтересами в будівельній сфері. - Ред.) знайшли, Столара, різних персонажів. Кличко з ними нібито пов'язаний. Починається така конспірологія: що хтось, не Кличко, керує Києвом.

Я хочу ще раз підтвердити: всі рішення стосовно мерії і міста приймаються виключно у цьому кабінеті, у кабінеті мера, і ці рішення приймаю я. Все інше - від лукавого.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Столар, якого команда Зеленського називає "смотрящим над Києвом", став депутатом Ради від ОПЗЖ

А ситуація з вчорашньою відповіддю прем'єра - це, знаєте: "Ми звільняємо Кличка, тому що Іванов".

Добре, а що Іванов?

Це мені нагадує жарт про пілотів: "Петро, що прилади?" "50" "Що 50?" "А що прилади?"

"У 2014 році це було правильне рішення"

ВВС: На початку 2014 року у вас був найвищий рейтинг серед усіх потенційних кандидатів у президенти і, відповідно, реальний шанс очолити країну. Якби ви тоді знали, що буде далі: п'ять років президентства Порошенка, які ви нам вичерпно охарактеризували, а потім прихід до влади Зеленського, - ви б все одно відмовилися балотуватися в президенти?

В.К.: Скажу вам одну річ. Скільки президентів у світі? Скільки мерів у світі? А скільки чемпіонів світу у надважкій вазі?

У мене немає питання зайняти посаду чи посісти крісло. Я маю можливість жити у будь-якій країні, і я хочу жити у себе на батьківщині за нормальними стандартами життя. Тому я взяв завдання - змінити Київ і змінити країну, і я це роблю. І я знаю, що я - той політик, який не говорить, а робить, і мені є чим звітувати.

А по-друге, для мене головне - не персональні амбіції, а інтереси країни. Я переконаний у тому, що в той час (у 2014 році. - Ред.) дуже дивно виглядало б, якби люди, які кілька тижнів тому стояли по один бік барикад, почали б воювати один з одним у той момент, коли захоплюють Крим, Донецьк, Луганськ, там перебувають російські війська.

Просто уявити собі, що в цей момент ми починаємо сваритися і боротися між собою!

Нам потрібна була єдина людина, яка взяла б на себе відповідальність за це. І в цей момент головними були інтереси країни, а не політичні інтереси, інтереси партій чи персональні амбіції… Я - молода людина. У мене ще попереду багато речей, які я можу зробити.

І зараз можна багато спекулювати: а якби було так, а якби інакше… Не будемо цього робити.

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Сьогодні я переконаний: тоді, у 2014 році, це було правильне рішення.

ВВС: Де ви себе бачите через п'ять років?

В.К.: Я себе бачу в сучасному європейському місті. За п'ять років Україна має всі можливості бути в європейській родині.

Це ілюзія - що нас чекають в Європі, що нас тягнуть туди за руку. У європейців багато своїх проблем, а ми автоматично станемо європейцями, коли зможемо втілити європейські стандарти життя для кожного українця, і я цим займаюсь. Роблю все для того, щоб жити у європейському місті, у європейській країні.

ВВС: Через п'ять років ви мер Києва?

В.К.: (пауза) Не каждый может заглянуть в завтрашний день. Но я могу (сміється).

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