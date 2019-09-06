Ким може бути Лох-Несське чудовисько? У вчених є версія
Лох-Несське чудовисько, швидше за все, було гігантським вугром, заявили вчені з Нової Зеландії, які вирішили скласти каталог флори і фауни озера Лох-Несс.
Для цього вони взяли 250 проб води в різних частинах озера і вивчили склад виявленої в ній ДНК. З'ясувалося, що ніяких великих тварин в озері немає і, швидше за все, не було.
Не знайшли також слідів плезіозаврів (деякі вважали, що Нессі міг бути динозавром) і навіть великої риби типу лосося. Єдиною твариною в озері, яка могла досягати великих розмірів, був вугор.
Виключили вчені і версії про те, що міф про чудовисько народився через величезних сомів або іншу велику рибу, наприклад, гренландську полярну акулу.
Вчені не шукали слідів Лох-Несського чудовиська, їхньою метою було докладне вивчення флори і фауни озера.
Генетик Ніл Геммелл, який брав участь у дослідженні, поділився з ВВС своїми думками про "Нессі".
"Ми не знайшли в аналізах ДНК ніяких слідів істоти, навіть віддалено схожої [на динозавра]. Тому, вибачте, але мені здається, що версія з плезіозавром не склалася", - говорить він.
"Але у воді дуже багато ДНК вугра. У Лох-Несс водиться багато цієї риби, ми знайшли ДНК в зразках з усіх частин озера", - каже дослідник.
"Сама кількість генетичного матеріалу дозволяє припустити, що вугри в озері досягають величезних розмірів, - додав Нік Геммелл.- Ми не можемо виключати, що істота, яку люди тут бачили, і яку вважають Лох-Неським чудовиськом - це вугор".
Основна маса вугрів з'являється в озерах і річках Шотландії з Саргасового моря, де нереститься ця риба. В процесі міграції вони долають близько п'яти тисяч кілометрів.
Мисливець на Нессі не вражений
Стів Фелтхем - один з мисливців на Нессі, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найдовше чергування на узбережжі озера. На його сайті говориться, що в очікуванні Нессі він проводить на березі озера кожен день з 1991 року.
Фелтхема припущення про вугрів зовсім не вразило. "12-річна дитина вам розповість, що в озері водяться вугрі. Я сам їх там ловив, коли мені було 12", - говорить він.
Гарі Кемпбелл, ще один ентузіаст цього міфу, реєструє кожне повідомлення про появу Нессі на поверхні озера. Щороку близько десяти чоловік розповідають йому, що вони бачили щось таємниче в водах Лох-Несса.
Він каже, що радий появі нових досліджень, але вважає, що знахідки вчених не вплинуть на популярність озера у туристів. "Лох-Несське чудовисько перетворилося на світову знаменитість", - констатує Кемпбелл.
Перша згадка про Лох-Несське чудовисько відноситься ще до 565 року, коли, згідно з апокрифом, ірландський чернець та місіонер Крімтан побачив дивне водне чудовисько.
Інтерес до Нессі почав набирати обертів в 30-ті роки ХХ століття, коли газети опублікували кілька фотографій таємничої істоти. Одна з них навіть написала, що є очевидці, які нібито бачили, як воно переходило дорогу.
У 1933 році редактор газети Inverness Courier придумав назвати цю істоту Лох-Несським чудовиськом. Так і народився цей міф.
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