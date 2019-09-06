Ким може бути Лох-Несське чудовисько? У вчених є версія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фотографію, що викликала величезний інтерес до Нессі (так називють Лох-Несське чудовисько), зробили в 1934 році. Пізніше з'ясувалося, що це фейк

Лох-Несське чудовисько, швидше за все, було гігантським вугром, заявили вчені з Нової Зеландії, які вирішили скласти каталог флори і фауни озера Лох-Несс.

Для цього вони взяли 250 проб води в різних частинах озера і вивчили склад виявленої в ній ДНК. З'ясувалося, що ніяких великих тварин в озері немає і, швидше за все, не було.

Не знайшли також слідів плезіозаврів (деякі вважали, що Нессі міг бути динозавром) і навіть великої риби типу лосося. Єдиною твариною в озері, яка могла досягати великих розмірів, був вугор.

Виключили вчені і версії про те, що міф про чудовисько народився через величезних сомів або іншу велику рибу, наприклад, гренландську полярну акулу.

Вчені не шукали слідів Лох-Несського чудовиська, їхньою метою було докладне вивчення флори і фауни озера.

Генетик Ніл Геммелл, який брав участь у дослідженні, поділився з ВВС своїми думками про "Нессі".

"Ми не знайшли в аналізах ДНК ніяких слідів істоти, навіть віддалено схожої [на динозавра]. Тому, вибачте, але мені здається, що версія з плезіозавром не склалася", - говорить він.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Плезіозавром Нессі теж бути не може, кажуть вчені

"Але у воді дуже багато ДНК вугра. У Лох-Несс водиться багато цієї риби, ми знайшли ДНК в зразках з усіх частин озера", - каже дослідник.

"Сама кількість генетичного матеріалу дозволяє припустити, що вугри в озері досягають величезних розмірів, - додав Нік Геммелл.- Ми не можемо виключати, що істота, яку люди тут бачили, і яку вважають Лох-Неським чудовиськом - це вугор".

Основна маса вугрів з'являється в озерах і річках Шотландії з Саргасового моря, де нереститься ця риба. В процесі міграції вони долають близько п'яти тисяч кілометрів.

Мисливець на Нессі не вражений

Стів Фелтхем - один з мисливців на Нессі, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найдовше чергування на узбережжі озера. На його сайті говориться, що в очікуванні Нессі він проводить на березі озера кожен день з 1991 року.

Копирайт изображения Ness District Salmon Fishery Board Image caption В озері знайшли багато ДНК вугра

Фелтхема припущення про вугрів зовсім не вразило. "12-річна дитина вам розповість, що в озері водяться вугрі. Я сам їх там ловив, коли мені було 12", - говорить він.

Гарі Кемпбелл, ще один ентузіаст цього міфу, реєструє кожне повідомлення про появу Нессі на поверхні озера. Щороку близько десяти чоловік розповідають йому, що вони бачили щось таємниче в водах Лох-Несса.

Він каже, що радий появі нових досліджень, але вважає, що знахідки вчених не вплинуть на популярність озера у туристів. "Лох-Несське чудовисько перетворилося на світову знаменитість", - констатує Кемпбелл.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені дослідили зразки з різних частин цього озера

Перша згадка про Лох-Несське чудовисько відноситься ще до 565 року, коли, згідно з апокрифом, ірландський чернець та місіонер Крімтан побачив дивне водне чудовисько.

Інтерес до Нессі почав набирати обертів в 30-ті роки ХХ століття, коли газети опублікували кілька фотографій таємничої істоти. Одна з них навіть написала, що є очевидці, які нібито бачили, як воно переходило дорогу.

У 1933 році редактор газети Inverness Courier придумав назвати цю істоту Лох-Несським чудовиськом. Так і народився цей міф.

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