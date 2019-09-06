Цемах на свободі: зрада чи перемога?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можна чи не можна обмінювати фігуранта розслідування по MH17? На фото - Володимир Цемах (ліворуч) та його адвокат після рішення апеляційного суду відпустити "зенітника ДНР" під особисті зобов'язання

Рішення суду відпустити фігуранта розслідування по MH17 Володимира Цемаха з його можливим обміном у Росію викликало кардинально різні оцінки.

Прихильники такого рішення кажуть, що Цемах не є таким вже важливим свідком для міжнародного розслідування, яке і без нього має достатньо доказів про причетність російських військових до збитого "Боїнга".

Крім того, у медіа з'явилася інформація, що слідчі з Нідерландів вже якийсь час перебувають у Києві і могли допитати його. У Генпрокуратурі України не підтвердили і не спростували це у розмові з BBC News Україна.

А відтак Володимир Цемах становить більшу цінність як важливий "аргумент" для обміну з Росією.

Противники ж виходу "зенітника ДНР" з-під варти кажуть, що він у будь-якому разі воював проти української армії - українська прокуратура звинувачує його у "створенні терористичної групи чи терористичної організації". У своєму інтерв'ю Цемах сам розповідав про участь у боях з силами АТО.

Крім того, кажуть опоненти звільнення Цемаха, такий крок українського суду вкрай негативно вплине на імідж України на Заході й у Нідерландах зокрема - аж до непродовження економічних санкцій проти Росії взимку. Прикметно, що голландська прокуратура надала йому статус підозрюваного у справі MH17.

Якими ж можуть бути причини і наслідки виходу Володимира Цемаха з-під варти, BBC News Україна розповіли політичні аналітики.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Учасники акції "Червона лінія" проти звільнення фігуранта справи про збиття MH17Володимира Цемаха на Майдані Незалежності в Києві, 5 вересня 2019

"Обмін - не рівноцінний"

Анатолій Октисюк, політичний експерт центру "Дім демократії":

Звільнення Цемаха йде в контексті великого обміну, але питання у тому, наскільки рівноцінним буде цей обмін.

Росіяни у списки на обмін включили багато шпигунів і таких потрібних для них людей, як Цемах.

Україна ж буде обмінювати моряків, які й так мають бути звільненими за рішенням міжнародного трибуналу, а також політичних в'язнів.

Тож сам по собі обмін не рівноцінний.

Копирайт изображения Getty Images

З іншого боку, треба говорити і про поведінкову лінію та аргументи української влади. А тут - непослідовність і відсутність продуманої стратегії дій.

Коли затримували Цемаха, то говорили: дивіться, є ключовий свідок.

А пізніше стали казати: у принципі, Цемах і не ключовий свідок і його можна обміняти, адже західні країни повернули Росію у ПАРЄ.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Можливий обмін Цемаха - відповідь на рішення західних країни повернути Росію до ПАРЄ?

Така послідовність кидає тінь на дії української влади і дипломатії.

Утім, загалом, тут не можна говорити про "зраду" чи "перемогу", а треба дивитися з точки зору "обмінного фонду".

Що ж до відносин з Нідерландами, то зі своїх джерел мені відомо, що позиція української влади така - Нідерланди самі нічого не робили і затягували.

До України, мовляв, у них специфічне ставлення ще з часів референдуму про ратифікацію асоціації з ЄС. І є нюанси навіть зі "скіфським золотом", про яке Нідерланди ніяк не ухвалять рішення, куди повертати: у Крим чи в Україну.

Тому, вважають в українській владі, треба вирішувати питання зараз і повертати наших громадян.

Треба говорити про прагматизацію звонішньої політики - Захід повернув Росію до ПАРЄ і не вирішував українське питання, тому в України є моральне право вирішувати свої питання самостійно.

А на економічні санкції це не вплине, це зовсім інше питання.

Глобально ж великі гравці будуть зацікавлені у обміні "всіх на всіх", адже це перший крок до якогось політичного врегулювання.

Копирайт изображения УНІАН

"Наскільки доцільно обмінювати Цемаха?"

Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента":

Ключове питання - статус Цемаха. Якщо він цінний свідок по MH17, то його не можна обмінювати, адже від цього залежить правосуддя у цій трагедії.

Але ми не маємо всієї інформації про те, наскільки він цінний свідок.

Якщо він вже офіційно дав свідчення, або якщо його свідчення не мають великої цінності, тоді його можна обміняти. Адже повернути українських моряків і в'язнів дуже важливо.

У будь-якому випадку, тут є моральна дилема… і все це вже призвело до різкої критики на адресу влади.

Копирайт изображения nationalcorps.org Image caption Акція біля Апеляційного суду Києва проти його рішення щодо Володимира Цемаха

Тому вже після обміну президенту або, краще, слідчим СБУ потрібно буде пояснити, наскільки доцільно було обмінювати Цемаха.

А до санкцій Цемах немає жодного стосунку - ця тема зараз розганяється абсолютно неадекватно.

Тема з можливим обміном Цемаха відома вже тиждень, але країни, причетні до переговорного процесу, такі як Німеччина і Франція, не робили якихось серйозних зауважень.

Заяви робили представники Bellingcat та голландські слідчі - й українській владі потрібно було б відреагувати на це хоча б у закритому режимі Можливо, вона так і зробила.

Але причетні до переговорного процесу - ні Меркель, ні Макрон, ні Трамп - до таких заяв не вдавалися.

Тому тема з Цемахом і непродовженням економічних санкцій проти Росії є надуманою і маніпулятивною.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram!