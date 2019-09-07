Ті, що повернулися додому. Фото

  • 7 вересня 2019
Полонені Копирайт изображения Getty Images
Image caption Денис Гриценко з сином

У суботу нарешті відбувся довгоочікуваний обмін полоненими і бранцями між Україною та Росією. Як це було?

Моряки Копирайт изображения УНІАН
Image caption Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрій Без'язичний та інші звільнені

До останнього не було відомо, хто саме буде у списку 35 українців, які повертаються додому.

Моряки Копирайт изображения УНІАН
Image caption На першому плані - Богдан Небилиця

Зрештою, близько 13:30 український літак сів у "Борисполі" під аплодисменти і крики "Слава Україні".

Повернення Копирайт изображения Прес-служба "Слуги народу"
Image caption Олексій Сизонович

Рідні не стримували сліз.

Сенцов
Image caption Роман Сущенко та Олег Сенцов

Олег Сенцов.

Сенцов Копирайт изображения Getty Images
Image caption Олег Сенцов

Український режисер вперше показав жест "вікторі" вже не за ґратами, а на свободі.

Сенцов Копирайт изображения УНІАН

Олександр Кольченко.

Кольченко Копирайт изображения УНІАН
Image caption Олександр Кольченко

Павло Гриб.

Гриб Копирайт изображения УНІАН
Image caption Павло Гриб

Богдан Небилиця.

Небелиця
Image caption Богдан Небилиця

Після зустрічі з рідними всіх 35 звільнених з Росії українців доправили до лікарні на медобстеження.

Ейдер Копирайт изображения УНІАН

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