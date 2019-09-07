Ті, що повернулися додому. Фото

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денис Гриценко з сином

У суботу нарешті відбувся довгоочікуваний обмін полоненими і бранцями між Україною та Росією. Як це було?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрій Без'язичний та інші звільнені

До останнього не було відомо, хто саме буде у списку 35 українців, які повертаються додому.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На першому плані - Богдан Небилиця

Зрештою, близько 13:30 український літак сів у "Борисполі" під аплодисменти і крики "Слава Україні".

Копирайт изображения Прес-служба "Слуги народу" Image caption Олексій Сизонович

Рідні не стримували сліз.

Image caption Роман Сущенко та Олег Сенцов

Олег Сенцов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов

Український режисер вперше показав жест "вікторі" вже не за ґратами, а на свободі.

Копирайт изображения УНІАН

Олександр Кольченко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Кольченко

Павло Гриб.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Павло Гриб

Богдан Небилиця.

Image caption Богдан Небилиця

Після зустрічі з рідними всіх 35 звільнених з Росії українців доправили до лікарні на медобстеження.

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