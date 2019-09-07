Ті, що повернулися додому. Фото
У суботу нарешті відбувся довгоочікуваний обмін полоненими і бранцями між Україною та Росією. Як це було?
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До останнього не було відомо, хто саме буде у списку 35 українців, які повертаються додому.
Зрештою, близько 13:30 український літак сів у "Борисполі" під аплодисменти і крики "Слава Україні".
Рідні не стримували сліз.
Олег Сенцов.
Український режисер вперше показав жест "вікторі" вже не за ґратами, а на свободі.
Олександр Кольченко.
Павло Гриб.
Богдан Небилиця.
Після зустрічі з рідними всіх 35 звільнених з Росії українців доправили до лікарні на медобстеження.
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