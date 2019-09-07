Кого Україна передала Росії? Список

Копирайт изображения Посольство Росії в Україні Image caption Посольство Росії в Україні опублікувало фото російської частини списку на обмін. Але на цьому фото 24 людини

BBC News Україна з власних джерел отримала повний список 35 людей, яких Україна 7 вересня обміняла на 35 українців, які утримувалися в Росії.

Серед них: головред "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський, "зенітник ДНР" і фігурант справи по MH17 Володимир Цемах, учасники подій 2 травня 2014 року в Одесі та люди, які воювали на Донбасі.

До Росії з України полетіли як громадяни РФ, так і люди з українськими паспортами.

Зокрема: 12 росіян, 22 українці та один громадянин Молдови.

Серед 35 людей, які відправилися до Росії, - четверо жінок.

Копирайт изображения СБУ

Повний список:

1. Віктор Агєєв (громадянин РФ) - колишній військовослужбовець, який проживав в Алтайському краї. Воював в "армії" самопроголошеної "Луганської народної республіки". У червні 2017 року потрапив в полон у районі села Жолобок - українські силовики тоді повідомляли про взяття в полон кадрового російського військового.

Матір Агєєва зверталася до Володимира Путіна, Дональда Трампа, лідерів країн "нормандської четвірки" з проханням посприяти звільненню її сина. Український суд засудив Агєєва до десяти років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

2. Олександр Баранов (громадянин РФ) - колишній український військовий, служив у Криму, після анексії півострова змінив громадянство і прийняв присягу на вірність Росії.

Восени 2016 року разом з товаришем по службі Максимом Одінцовим був затриманий на адміністративній межі між Херсонською областю та Кримом. Пізніше - засуджений до 13 років позбавлення волі за дезертирство і державну зраду.

3. Аслан Басханов (громадянин України) - точної інформації немає. За даними ЗМІ - луганчанин, засуджений у Лисичанську за замах.

4. Олена Бобова (громадянка України) - одеситка, учасниця подій 2 травня. Затримана у 2017 році за звинуваченням у шпигунстві та вербуванні військовослужбовців на користь Росії.

5. Олександр Валехідіс (громадянин РФ) - народився у Львові, довго жив в Мурманську, де отримав російське громадянство, працював в структурах МВС. Після виходу на пенсію переїхав до Севастополя, але займався бізнесом і в рідному Львові.

Влітку 2014 року був затриманий у Львові за звинуваченням в шпигунстві - Валехідіс нібито намагався з'ясувати, скільки співробітників СБУ і хто саме буде відправлений у зону бойових дій на сході України.

Валехідіс засуджений українським судом до 10 років позбавлення волі. У 2016 році губернатор Севастополя Сергій Меняйло заявляв, що особисто попросить Володимира Путіна сприяти звільненню Валехідіса.

6. Андрій Васьковський (громадянин України) - киянин, експрацівник СБУ, якого затримали у 2018 році за шпигунство на користь Росії. За даними медіа - його зловили, коли він фотографував таємні документи.

7. Кирило Вишинський (громадянин України, однак має і російський паспорт) - головний редактор РИА "Новости-Украина". Затриманий у травні в Києві за звинуваченнями у державній зраді. На засіданні пан Вишинський визнав, що має два паспорти - російський та український. СБУ стверджує, що весною 2014 року Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, пізніше - на Донбасі. За свою діяльність отримав державну російську нагороду "За повернення Криму".

Вишинський заявляв, що не хоче, аби його обмінювали, оскільки планує довести свою невинуватість у суді.

8. Володимир Галичий (громадянин України) - севастополець, ексдепутат міськради, яка у березні 2014 року проголосувала за проведення референдуму і входження до складу Росії.

9. Сергій Гнатьєв (громадянин України) - севастополець, засуджений за замах на добровольця ОУН та участь в незаконних збройних формуваннях "народної міліції ЛНР".

10. Сергій Єгоров (громадянин РФ) - засуджений за участь в незаконних збройних формуваннях. Потрапив у полон у квітні 2017 року на Донбасі.

За даними слідства, воювати проти української армії почав у лютому того ж року, охороняв територію військової частини у "ДНР". Був засуджений до 10 років позбавлення волі.

11. Станіслав Єжов (громадянин України) - колишній особистий перекладач Володимира Гройсмана. Працював на зустрічах експрем'єра з провідними світовими лідерами.

За інформацією СБУ, він був завербований російськими спецслужбами під час роботи в одному із посольств України. Єжова звинувачують у передачі російським спецслужбам матеріалів про зустрічі прем'єр-міністра.

12. Микола Єрьомін (громадянин України) - точної інформації немає. У мережі є лише згадки про працівника київського військкомату з таким же іменем та по батькові. Чи справді йдеться про цю людину - невідомо.

13. Аркадій Жидких (громадянин РФ) - воював на боці "ДНР" на Донбасі у складі батальйону "Восток". Потрапив у полон в 2015 році.

14. Ігор Кімаковський (громадянин РФ) - уродженець Підмосков'я, за повідомленнями ЗМІ - колишній директор Центру інформаційних технологій Санкт-Петербурзького державного аграрного університету, в минулому нібито організовував "військово-патріотичні кроси".

Після приїзду в Донбас був радником "мера" Дебальцевого. За деякими даними, в червні 2015 року, прямуючи на відпочинок на Азовське море, помилково виїхав на український блокпост і пред'явив посвідчення снайпера ДНР.

СБУ називає Кімаковського "агентом ФСБ". За час перебування в ув'язненні двічі оголошував голодування.

15. Ольга Коваліс (громадянка РФ) - за версією СБУ, шпигунка, "яка збирала військову інформацію для ДНР".

Вона, за даними СБУ, формувала мережу інформаторів і корегувальників на українській території. У квітні 2015 року була затримана на блокпосту Збройних сил України поблизу Маріуполя разом з чоловіком Павлом Черних.

16. Дмитро Кореновський (громадянин України) - житель Миколаєва. Затриманий влітку 2018 року і засуджений за шпигунство. До цього був скульптором.

17. Андрій Костенко (громадянин України) - за даними ЗМІ, людина з таким ім'ям служила у підрозділі "Спарта" на Донбасі, яким командував "Моторола".

18. Сергій Лазарєв (громадянин України) - полковник військово-повітряних сил України. За даними контррозвідки, три роки займався промисловим шпигунством на користь Росії. Затриманий у 2017 році. В одному з інтерв'ю розповідав, що сам намагався стати агентом РФ.

10. Юрій Ломако (громадянин України) - капітан 1-го рангу Військо-морських сил ЗСУ. За даними слідства, завербований Росією у Криму, на користь якої шпигував у Очакові. Отримав п'ять років в'язниці у 2019 році.

20. Петро Мельничук (громадянин Молдови) - учасник проросійських акцій в Одесі у 2014 році. Звинувачений у шпигунстві та вербуванні співробітників стратегічних підприємств.

21. Євген Мефьодов (громадянин РФ) - учасник одеського Антимайдану і подій 2 травня 2014 року, що закінчилися пожежею в одеському Будинку профспілок. Український суд виправдав його у справі про масові заворушення в Одесі, але після цього він одразу був затриманий за організацію навесні 2014 року автопробігу під проросійськими гаслами і звинувачений в посяганні на територіальну цілісність України.

22. Максим Одінцов (громадянин РФ) - колишній український військовий, служив в Криму, після анексії півострова змінив громадянство і прийняв присягу на вірність Росії.

Восени 2016 року разом з товаришем по службі Олександром Барановим був затриманий на кордоні Херсонської області та Криму. Пізніше - засуджений до 14 років позбавлення волі за дезертирство і державну зраду.

23. Валерій Пікалов (громадянин України) - один з учасників проросійського руху в Одесі. Разом з Бобовою і Мельничуком обвинувачується у шпигунстві та вербуванні на користь Росії.

24. Юлія Просолова (громадянка України) - обвинувачується у вбивстві полковника СБУ Хараберюша в Маріуполі. Визанала вину і засуджена на 12 років.

25. Олександр Ракушин (громадянин України) - Офіцер запасу Збройних сил України, якого звинуватили у роботі на спецслужби РФ.

За даними слідства, завербований ФСБ у 2017 році на зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища, після чого збирав інформацію про українське озброєння та намагався вербувати співробітників СБУ.

26. Антоніна Родіонова (громадянка Україна) - колишня діловод Нацгвардії України. Передавала дані до Росії. Визнала провину і отримала 4 роки в'язниці.

27. Олександр Саттаров (громадянин України) - колишній "беркутівець" та учасник "самооборони Криму". Блокував українських військових на кримському аеродромі "Бельбек". Засуджений за сепаратизм.

28. Олексій Седіков (громадянин РФ) - уродженець Сєвєродвінська Архангельської області Росії, "доброволець" збройних формувань "ЛНР". Потрапив у полон в липні 2016 року біля Горлівки. Є відомості про важкий стан його здоров'я - наслідки кількох поранень ноги, отриманих в бою, в якому він потрапив в полон. Український суд засудив Седікова до 11 років позбавлення волі.

29. Денис Сидоров (громадянин РФ) - уродженець Москви, учасник бойових дій в Чечні. У вересні 2016 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про те, що Сидоров добровільно здався у полон українським силовикам в передмісті Горлівки і надав їм інформацію про участь кадрових військових РФ в бойових діях в Донбасі, назвавши при цьому прізвища старших офіцерів. Відбував покарання у Житомирській колонії.

30. Олександр Тарасенко (громадянин України) - немає інформації.

31. Віктор Федоров (громадянин України) - мешканець Миколаєва, затриманий разом з Кореновським. Обох звинуватили у шпигунстві на користь Росії та передачі даних про рух українських колон.

32. Денис Хітров (громадянин України) - ще один учасник проросійської мережі в Одесі разом з Оленою Бобовою, Валерієм Пікаловим та Петром Мельничуком. Звинувачується у шпигунстві та вербуванні на користь Росії.

33. Олег Хоменко (громадянин України) - у базі сайту "Миротворець" є людина з таким самим ім'ям і по-батькові. За даними "Миротворця", Олег Юрійович Хоменко був головним сержантом Військово-морських сил України, служив у Судаку. Після 2014 року "перейшов на військову службу до окупантів".

34. Володимир Цемах (громадянин України) - Цемах - колишній "командир протиповітряної оборони Сніжного", який воював за "ДНР" у 2014-2015 роках. Фігурант справи по MH17, голландські слідчі офіційно дали йому статус "підозрюваного".

За даними ЗМІ - один з найбільш важливих для Кремля учасників обміну (як і Вишинський), через якого зірвався обмін у минулу п'ятницю.

У Нідерландах вже висловили жаль через те, що його обміняли у Росію. Водночас президент Зеленський після обміну розповів, що голландські слідчі змогли його допитати перед цим.

35. Павло Черних (громадянин РФ) - за даними СБУ, шпигун, "який збирав військову інформацію для ДНР": формував мережу інформаторів і коригувальників на українській території.

У квітні 2015 році був затриманий на блокпосту збройних сил України поблизу Маріуполя разом з дружиною Ольгою Коваліс.

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