Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Росія до нас не зверталася"

Копирайт изображения Уніан Image caption Людмила Денісова та Володимир Зеленський в аеропорту після прильоту українських в'язнів з Росії

Омбудсмен Людмила Денісова причетна до процесу звільнення українців, які сиділи за ґратами в Росії. Вона їздила на судові засідання моряків, відвідувала бранців, контактувала з приводу їхнього стану здоров'я зі своєю російською візаві Тетяною Москальковою.

7 вересня Україна та Росія здійснили обмін за формулою "35 на 35". Пані Денісова разом з родичами зустрічала групу українців в аеропорту. Як і президент Володимир Зеленський, вона обіймала чи не кожного одразу після того, як вони ступали на рідну землю.

З аеропорту звільнені поїхали до лікарень на обстеження, далі їх чекають фільтраційні заходи з боку української спецслужби - це формальність, проте, її не можна уникнути.

BBC News Україна розпитала Людмилу Денісову, коли чекати наступного етапу звільнення та що означає заява пані Москалькової про необхідність припинити кримінальне переслідування всіх, кого сторони обміняли.

BBC News Україна: Українці, які вчора прилетіли, з аеропорту поїхали до лікарень. То який стан здоров'я цих людей?

Людмила Денісова: Зараз такої інформації немає, тому що вони тільки проходять обстеження. Як тільки воно завершиться, то люди вже самі про себе розкажуть, якщо вважатимуть за потрібне. Адже це персональні дані.

BBC News Україна: Сьогодні прозвучала заява омбудсмена Росії Тетяни Москалькової з приводу того, щоб припинити кримінальне переслідування всіх тих, кого обміняли. Як ви на це реагуєте?

8 вересня Тетяна Москалькова заявила, що сторонам варто підписати угоду про припинення кримінального переслідування.

"Є необхідність в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка також могла б правовими засобами вирішити питання припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", - сказала вона.

Людмила Денісова: Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій.

Ми далі будемо працювати над тим, аби відбулися наступні звільнення.

Копирайт изображения Уніан Image caption Російська омбудсмен запропонувала Україні припинити кримінальні справи стосовно тих, кого обмінюють

BBC News Україна: Володимир Зеленський говорив про те, що це перший етап звільнення. Коли буде другий?

Людмила Денісова: В тих списках, які я передала пані Москальковій та тим органам, які займаються питаннями звільнення, було 150 наших громадян. Зараз була перша група з 35 осіб, яких вже повернули на Батьківщину.

Ми продовжуємо далі працювати над тим, щоб повернути всіх. Я думаю, що саме це і мав на увазі президент. Перемовини тривають, це лише початок.

BBC News Україна: Якщо говорити про звільнення кримських татар, яка ситуація з переговорами?

Людмила Денісова: Вони теж в цьому списку, адже ми не можемо розділяти так, ніби це - українці, а це - кримські татари. Всі вони - громадяни України і вони всі у списку. Ми про всіх піклуємося.

Image caption Людмила Денісова вітає в Україні журналіста Романа Сущенка. Він перебував у російській в'язниці з 2016 року.

BBC News Україна: Наступний етап буде "всіх на всіх" чи певними групами?

Людмила Денісова: Я не можу нічого говорити з цього приводу. Адже як говорять: коли хочеш щось зробити - потрібна тиша. Багато чого говорилося, багато фейкових новин було. І коли ми нічого нікому не розповідали - обмін відбувся.

Я думаю, що так само треба робити і зараз.

BBC News Україна: Якщо говорити про тих, хто з Криму, наприклад, Сенцов та Кольченко, де вони будуть жити після повернення?

Людмила Денісова: От зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченка. Щодо постійного житла - ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (в Крим - Ред.) не можна.

Адже в них є родини. Наприклад, у Олега Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати.

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