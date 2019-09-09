План Штайнмаєра і Зеленський. Чи піде Київ на поступки Москві?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Чи погодиться Володимир Зеленський із планом врегулювання кризи на Донбасі Франка-Вальтера Штайнмаєра (ліворуч), поки невідомо

Після обміну полонених у політичних колах не стихає дискусія про те, що далі відбуватиметься у стосунках України та Росії на Донбасі.

Президент Зеленський заявив, що обмін - лише початок і що Київ продовжуватиме домагатися повернення українців на Батьківщину та досягнення миру.

Більшість експертів впевнені у тому, що обмін - це лише один пунктів широких домовленостей між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним за посередництва впливових політиків Заходу.

Аналітики не виключають, що може йтися про реалізацію закритих домовленостей, зокрема, так званої "формули Штайнмаєра", на якій наполягає Росія і яку категорично відкидала попередня влада.

Повернення у 2015-й?

Колишній міністр закордонних справ, а нині - президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році оприлюднив формулу врегулювання конфлікту на Донбасі, яка передбачає одночасне виконання політичної і безпекової частин Мінських угод. Прихильниками цього плану є лідери самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" та Росія.

Копирайт изображения AFP Image caption Володимир Путін та Емманюель Макрон - однодумці щодо врегулювання кризи на Донбасі?

Цей план передбачає одночасне проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу і відведення військ.

Після того, як ОБСЄ визнає вибори легітимними, пропонується внести зміни до Конституції і закріпити особливий статус Донбасу. Лише після цього передбачається виведення військ з української території і встановлення Україною контролю над кордоном з Росією.

Попередники Володимира Зеленського вважали такий план неприпустимим і наполягали, аби спочатку була виконана безпекова частина Мінських угод, а потім - політична, тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

"На шляху до нормалізації діалогу"

Впродовж останніх тижнів з'являється усе більше ознак того, що на зустрічі лідерів "норманської четвірки", яка має відбутися до кінця вересня, саме цей план стане головним у переговорах.

Варто також звернути увагу на хронологію останніх подій, які підтверджують, що переговори рухаються у швидкому темпі.

19 серпня у Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон покладають надії на те, що за нової української влади з'являються шанси на встановлення миру на Донбасі і що на саміті "нормандської четвірки" слід спробувати покласти край війні.

2 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату. Після переговорів він повідомляє: йшлося про виконання "конкретних домовленостей", які відкривають шлях до зустрічі на найвищому рівні. Ніяких деталей не назвав.

7 вересня після обміну ув'язненими Володимир Зеленський заявляє: "Я думаю, що ми повернемо не лише людей, але й наші території".

Цього ж дня президенти України та Росії спілкуються телефоном і наголошують на позитивному результаті "виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу". Конкретики про наступні етапи офіс президента не надає, кажучи лише, що вони обговорюються.

8 вересня Кремль поширив інформацію про розмову Володимира Путіна і президента Франції Емманюеля Макрона.

Російський президент пов'язує успіх саміту "нормандської четвірки", який має відбутися до кінця вересня, саме із закріпленням "плану Штайнмаєра" у письмовому вигляді.

Впродовж останніх років противники цього плану в Україні називали його "повною капітуляцією" перед Росією. І зараз у соцмережах лунають ті самі коментарі.

Залишилося дочекатися, що скаже у відповідь Володимир Зеленський. У дипломатичних колах України лунають припущення, що, скориставшись "нормандським форматом", українська влада запропонує свій план врегулювання.

Головне - де буде межа компромісів, на які готова буде йти Україна.

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