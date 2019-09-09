250 років з дня народження Івана Котляревського - привід згадати одного з найвідоміших українських класиків, автора "Енеїди" та "Наталки Полтавки".

Коли було втрачено українську державу, Котляревський допоміг зберегти український дух і українську історію через слово. Його називають основоположником нової української літератури як автора, що звернувся до живої розмовної мови.

Дізнайтеся, як добре ви пам'ятаєте безсмертну "Енеїду" та її автора.

Запитання для тесту розробила професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва.

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