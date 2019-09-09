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Кожні 40 секунд у світі стається чергове самогубство. Загалом за рік майже 800 тисяч людей укорочують собі віку.

Такими є дані нової доповіді, оприлюдненої ВООЗ напередодні Всесвітнього дня із запобігання самогубствам, що відзначається 10 вересня.

При цьому ці цифри не враховують спроби суїциду, які, за оцінками тієї ж ВООЗ, стаються приблизно у 20 разів частіше, ніж самогубства, що "вдалися".

Україна у цій сумній статистиці посідає досить чільне місце. Вона не входить до першої десятки держав із найвищими показниками кількості самогубств на душу населення, проте українські показники майже удвічі перевищують середньосвітові. Здебільшого тому, що українські чоловіки вбивають себе у сім разів частіше, ніж жінки.

"Будь-яка смерть є трагедією для родини, друзів, колег померлого. Проте суїциду можна запобігти, - підкреслює генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєус. - Ми закликаємо усі країни включити до своїх національних освітніх програм та програм з охорони здоров'я перевірені стратегії із запобігання самогубствам".

На сьогодні із 183 країн, що входять до ВООЗ, ухвалена на державному рівні програма із запобігання самогубствам є лише у 38 (серед них - Австралія, Ізраїль та США), - тобто, приблизно у кожної п'ятої.

ВООЗ вважає, що обмеження доступу до засобів самогубства є одним з найефективніших заходів запобігання суїцидам.

Групи ризику - чоловіки та молодь

У 2016 році середній показник самогубств у світі становив 10,5 випадків на 100 тисяч населення. Проте різниця від країни до країни є величезною: десь рівень не перевищує 5, а десь - 30.

Практично у всьому світі чоловіки вкорочують собі віку значно частіше, ніж жінки, - в середньому в 1,8 рази. При цьому в країнах із високим доходом цей розрив збільшується до майже трикратного, тоді як у бідних державах кількість чоловічих та жіночих самогубств не дуже відрізняється.

Жінки вбивають себе частіше за чоловіків лише у п'яти країнах світу: Бангладеш, Китаї, Лесото, Марокко та М'янмі (повну інтерактивну мапу можна подивитися тут).

Понад половину усіх самогубств вчиняють люди до 45 років.

Серед молоді у віці від 15 до 30 років суїциди - найпоширеніша причина смерті після дорожніх аварій. Кількість самогубств випереджає кількість насильницьких смертей, - тобто самі забирають своє життя більше молодих чоловіків та жінок, ніж гинуть в результаті терактів, війн та інших конфліктів, узятих разом, включно із кримінальними та побутовими вбивствами.

При цьому загалом кількість суїцидів у світі продовжує повільно, але невпинно скорочуватися (за винятком Північної та Південної Америки).

Найшвидше це відбувається у Європі, де з 2000 року кількість самогубств на душу населення скоротилося майже на чверть.

Україна - серед лідерів

За кількістю самогубств на душу населення Україна перевищує середньосвітові показники на понад три чверті (18,5 випадків на 100 тис. - проти 10,5).

Проте це далеко не найгірший результат серед сусідів. В Росії та Білорусі справи є значно гіршими (26,3 та 21,4 відповідно).

Країни із найвищим рівнем самогубств Кількість самогубств у 2016 році на 100 тис. населення з поправкою на усереднене розподілення за віком

Для порівняння: у США цей показник становить 13,7, у Польщі і Молдові - 13,4, в Канаді - 10,4, на Кубі - 10,1, в Ізраїлі - 5,2.

Якщо брати до розрахунків лише чоловічі суїциди, то тут Україна входить до десятки сумних "лідерів". Показник самогубств серед українських чоловіків становить 34,5 на 100 тис. населення (в Лесото, що входить до трійки світових "лідерів" за статистикою обох статей, цей показник є у півтори рази нижчим і становить 22,7).

Якщо у світі чоловіків-самогубців приблизно у 1,8 рази більше жінок, то в Україні цей розрив перевищує середньосвітовий у кілька разів. Українські чоловіки вбивають себе у 7,3 рази частіше, ніж жінки.

Загалом, у 2016 році в Україні вкоротили собі віку 9952 людини. Це приблизно 27 самогубств на день, тобто кожної години, в середньому, один мешканець України іде з життя з власної волі.