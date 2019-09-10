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Олег Сенцов хоче знімати кіно і насолоджуватися життям, а Олександр Кольченко - закінчити навчання у виші і подивитися новий фільм Квентіна Тарантіно. Після повернення додому вони дали свою першу прес-конференцію у Києві.

Сенцова та Кольченка звільнили 7 вересня в рамках обміну в'язнями між Україною та Росією. В "Бориспіль" того дня також прилетіли ще 33 українці.

На прес-конференцію акредитувалося понад 300 українських та іноземних ЗМІ. Ця подія настільки привернула увагу журналістів, що організатори кілька разів змінювали місце її проведення.

Спочатку планували локацію в UA:Перший, "Мистецькому Арсеналі" чи Укрінформі. Але згодом зупинилися на Українському домі, який має залу на 500 місць.

Напередодні окремі заходи безпеки обговорили з поліцією, яка стежила за тим, аби все відбулося без інцидентів.

Олег Сенцов приїхав зі свого київського помешкання. Олександр Кольченко - з лікарні "Феофанія".

Видно, що їм трохи ніяково від такої уваги медіа, але виглядають вони цілком бадьоро.

"В Крим - тільки на танках"

Олег Сенцов робив великі паузи після запитань журналістів, аби подумати та зважено відповісти.

Якось під час прес-конференції у Сенцова задзвонив телефон. Він заметушився, намагався його відключити, ніяк не виходило. Хтось з залу в цей момент викрикнув: "Зеленський!". На що Сенцов відповів: "Ні, у нього поки немає мого номеру".

Пояснив, що за п'ять років розучився вправлятися з гаджетами.

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"Я збираюсь займатися двома найкращими речами на землі - знімати кіно та жити", - розповів Олег Сенцов про свої плани.

Окрім того, він хоче докласти максимум зусиль для того, аби допомогти звільнити інших українців, які перебувають в російських в'язницях.

Він закликав до звільнення "в'язнів Кремля", серед них згадав ім'я активіста Костянтина Котова, якого 5 вересня засудили до чотирьох років колонії за мітинги в Росії.

Котов раніше неодноразово закликав до звільнення у Олега Сенцова і Олександра Кольченка, проводив у Росії акції на їхню підтримку.

Жити режисер планує в Києві, куди вже переїхала його донька.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов повернувся в Україну після п'яти років ув'язнення, 7 вересня 2019 рік.

На питання, чи збирається повертатися до Криму, жартує: "Тільки на танках", й збирає в залі оплески. Про Донбас каже: "100 років переговорів краще, ніж один день війни".

І Сенцов, і Кольченко впевнені, що Крим повернеться до України тільки після "повалення режиму Путіна".

При цьому Олег Сенцов не вірить, що Росія прагне миру. "Конфлікт з Росією багато в чому інформаційний. Проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а у тому, що більшість росіян його в цьому підтримують. Імперія будується на брехні, а єдиний спосіб боротьби з брехнею - говорити правду".

Що стосується можливої участі в політиці, то повідомив, що ще думає. Це питання для Сенцова непросте, адже він не у захваті від публічного життя.

Також режисер розповів: подивися чотири хороші фільми за 5 років - "Левіофан" Андрія Звягенцева, "Плем'я" Мирослава Слабошпицького, "Літо" Кирила Серебринікова,"Рай" Андрія Кончаловського. Дивився новини, на вихідних - програми російського журналіста Дмитра Кисельова.

Копирайт изображения Уніан Image caption Портрет Олега Сенцова на тлі монумента Незалежності України в Києві, 1 липня 2018 р. У цей день в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку Сенцова та інших в'язнів.

Також у в'язниці написав сценарій, який "скоро піде в роботу", книгу, презентація якої незабаром відбудеться у Львові, та вів щоденник, який теж планує опублікувати.

"Я займався спортом до в'язниці і в ув'язненні, не курю, без наркотиків, не заганявся, тобто не думав про погане. Кожен день в ув'язненні, це був "день сурка", там нічого не відбувалось, одне і те саме. Готувався у травні почати нове голодування", - ділиться він.

Що стосується змін, які відбулися в Україні за час його відсутності, то Сенцов упевнений, що "країна рухається в правильному напрямку". Висловив сподівання, що президент Зеленський "знає, що робить".

А от про іншого фігуранта кримінальної справи Геннадія Афанасьєва, який спочатку дав покази проти Сенцова, а потім від них відмовився, каже: "Колекціонування образ - це захоплення слабких".

"Якщо хочеш бути сильним - потрібно вміти прощати". Він повідомив, що не має ніяких образ на Афанасьєва, але це не означає, що він "зобов'язаний з кимось спілкуватися".

"Доки при владі Путін - в Крим не повернуся"

Олександр Кольченко прийшов на прес-конференцію у футболці з Нестором Махном. Говорив значно менше, ніж Сенцов, почувався менш впевнено.

Відповідаючи на запитання про відчуття від повернення додому, сказав: "Радість та полегшення".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Кольченко одразу після виходу з літака в "Борисполі", 7 вересня 2018 року.

Поки що він хоче відпочити, підлікуватись та подивитися новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Також планує продовжити навчання у Таврійському національному університеті, де він раніше навчався.

На запитання журналістів про те, чи збирається повертатися в Крим, відповів: "Доки Путін при владі, до Криму повертатися не збираюся".

Копирайт изображения Уніан

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