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Верховна Рада ухвалила закон про особливу процедуру усунення з посади президента - оголошення парламентом імпічменту.

Проєкт закону, попри протести опозиції, ухвалили одразу в першому читанні та в цілому. За документ проголосували 245 депутатів фракції "Слуга народу".

Єдиним представником фракції більшості, який натиснув кнопку "утримався", став Юрій Мисягін.

Опозиція вимагала розглядати проєкт за повною процедурою, щоб мати змогу подати поправки до другого читання, що передбачене регламентом.

"Прошу вас не ламати парламент через коліно, дотримайтесь норми регламенту. Регламент гарантує право депутатам внести поправки до другого читання", - заявив Нестор Шуфрич. Його підтримували представники усіх фракцій та груп, окрім "Слуги народу".

Головне науково-експертне управління парламенту також вказувало, що проєкт потребує доопрацювання.

Загалом документ розглядали всього 28 хвилин.

Документ в загальних рисах повторює конституційну процедуру імпічменту, яка передбачає підтримку спочатку 226 голосів, потім 300, а також фінальне голосування аж 338 депутатами.

Також для оголошення імпічменту потрібні позитивні висновки Конституційного та Верховного суду.

Парламент попереднього скликання схвалював закон про тимчасові слідчі комісії, який також унормовував процедуру імпічменту. Проте той документ так і не підписав президент Володимир Зеленський.

Складна і малореальна процедура

338 голосів - саме стільки депутатів мають проголосувати у Верховній Раді, щоб оголосити президенту України імпічмент та змістити його з посади.

У 111-й статті Конституції чітко виписана процедура імпічменту, яка фактично передбачає три голосування у Верховній Раді.

Спочатку проста більшість у 226 депутатів має ініціювати імпічмент у разі "державної зради або іншого злочину".

Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, результати розслідування якої має схвалити конституційна більшість - щонайменше 300 депутатів.

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Після цього Конституційний суд має перевірити справу на конституційність процедури, а Верховний суд - на обґрунтованість звинувачень.

І якщо все це буде, то остаточно затвердити імпічмент та відставити президента мають три чверті депутатів - щонайменше 338.

Під час ухвалення Конституції України в 1996 році складна процедура імпічменту стала одним з компромісів та умовою тодішнього президента Леоніда Кучми.

"Питання тоді стояло просто - імпічмент має бути прописаний у Конституції так, щоб реально його ніколи не можна було здійснити", - розповідав раніше ВВС News Україна Сергій Головатий.

Він був серед розробників Конституції, а зараз є суддею Конституційного суду.

Пан Головатий вважає, що для того, щоб імпічмент став реальним, треба міняти Конституцію і зменшувати поріг результативного голосування за імпічмент.

Що нового у законі

Президентський проєкт закону про імпічмент складається з 23 статей і чітко врегульовує процедурні моменти звільнення президента.

Водночас, цей же документ прибирає із закону про регламент Верховної Ради майже 20 статей, які до цього регулювали процедуру імпічменту. Проте в регламенті раніше була вимога, що для імпічменту потрібен окремий закон про спеціальні тимчасові слідчі комісії.

Зараз же ця вимога з регламенту прибирається, а всі процедури щодо звільнення президента виписані в новому законі.

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Ініціювати імпічмент можуть не менше 226 депутатів, які мають зробити спеціальне письмове подання.

У разі такого звернення у Верховній Раді мають створити спеціальну тимчасову слідчу комісію, яка буде розслідувати можливий злочин президента.

До складу комісії також обираються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі, які готуватимуть обвинувачення.

Спеціальна тимчасова слідча комісія створюється за 30 днів з моменту ініціювання процедури імпічменту.

Ця комісія розслідуватиме факти та обставини вчинення президентом злочину, перевіряє всі обставини та готує постанову про звинувачення президента.

Комісія має право заслуховувати президента України, а президент може мати спеціальних захисників у процедурі імпічменту.

Строк роботи комісії - не більше шести місяців.

Після цього комісія має передати парламенту на розгляд обвинувальний висновок щодо президента.

Таємне голосування

Верховна Рада може або погодитись з обвинуваченнями і схвалити постанову не менше 300 голосами. Або ж не погодитись, чи вирішити додатково заслухати свідків та експертів, які фігурують в обвинуваченні.

Голосування за цю постанову відбувається таємно бюлетенями.

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У разі результативного голосування за постанову про обвинувачення президента, документ передається до Конституційного та Верховного суду.

КС має перевірити дотримання конституційної процедури розслідування справи про імпічмент. Верховний суд має дати висновок, чи діяння, в яких обвинувачується президент, містять ознаки державної зради чи злочину.

У разі позитивних висновків від обох судів, Верховна Рада може відправити президента у відставку трьома чвертями голосів - не менше 338. Голосування відбувається у таємному режимі бюлетенями.

Якщо імпічмент не відбувся, то голова Верховної Ради у письмовій формі вибачається перед президентом.

Показово, що в будь-який момент процедури імпічменту президент може подати у відставку за власним бажанням. У такому разі процедура імпічменту зупиняється.

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