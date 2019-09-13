Копирайт изображения UNIAN Image caption 20 травня голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила Володимира Зеленського обраним президентом на його інавгурації

За поданням президента Верховна Рада звільнила увесь склад Центральної виборчої комісії, яка провела переможні для Володимира Зеленського президентські й парламентські вибори.

За це 13 вересня проголосував 341 депутат. Розпуск ЦВК підтримали представники від "Слуги народу" - 244 і "Опозиційної платформи - за життя" - 33, а також "Батьківщини" - 20. Хоча ще вчора низка представників "Батьківщини" та ОПЗЖ виступали проти.

Розпуск під час голосування не підтримали "ЄС" та "Голос".

"Політична розправа"

Під час виступів у Раді довкола питання про звільнення ЦВК розгорілися гарячі баталії.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у парламенті, що у своїй діяльності ЦВК неодноразово проявляла політичну упередженість. Це, за його словами, підтверджують судові рішення, які визнали багато постанов ЦВК протиправними.

Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність", назвав звільнення ЦВК політичною розправою.

"ЦВК має бути професійною та рівновіддаленою від всіх політичних сил, саме тому у складі цієї ЦВК є представники всіх політичних сил. Вибори, які відбулися цього року, визнані всіма міжнародними організаціями. І недовіра до ЦВК з боку Зеленського і "Слуги народу" говорить про те, що ви визнаєте ці вибори нелегітимними".

Звільнений склад ЦВК не пропрацював і року. Його роботу високо оцінювали закордонні спостерігачі та головні організації з контролю за виборами України - "Опора" та КВУ

Останні напередодні голосування у Раді зробили заяву, де засудили дочасне звільнення ЦВК та закликали президентську партію цього не робити.

Для розпуску всього складу ЦВК були потрібні 300 депутатів у Раді. Фракція "Слуги народу" сама не мала достатньої кількості голосів, але їм допомогли колеги з ОПЗЖ.

Саме представники цієї фракції разом з соратниками Володимира Зеленського найбільше критикували ЦВК.

Тепер для призначення нового складу ЦВК потрібні голоси всього 226 депутатів, а тому монобільшість "Слуги народу" здатна сформувати комісію самостійно.

Усі депутатські фракції та групи мають запропонувати президенту свої кандидатури до ЦВК, а той подасть потрібних кандидатів на затвердження Раді.

У "Слузі народу" вже кажуть, що нову ЦВК треба формувати за квотами, відповідно до кількості депутатів у Раді. З таким підходом монобільшість отримає свою більшість і в ЦВК.

Нинішній склад ЦВК не став "найкоротшим" в історії України. Його призначили 20 вересня 2018 року, а звільнили 12 вересня 2019. Пропрацював рік без тижня.

Рекордсменом наразі лишається ЦВК на чолі з Сергієм Ківаловим. Той склад призначили 19 лютого 2004 року, а замінили під час "Помаранчевої революції" - після фальсифікацій 8 грудня 2004 року.

Політичні мотиви?

Більшість нинішніх членів ЦВК призначили 20 вересня 2018 року. Формування комісії було тривалим і болісним - попередній парламент не міг замінити його членів. Їхній семирічний строк повноважень минув ще 2014 року.

Після складних перемовин депутати таки узгодили з президентом нові кандидатури.

Тоді затвердили шістьох людей від БПП, трьох від "Народного фронту", по одному від "Радикальної партії", "Батьківщини" та "Самопомочі".

Також по одному члену комісії отримали групи "Відродження" та "Воля народу".

Склад комісії навіть розширили з 15 до 17 людей. Двоє членів лишились зі старого скликання й мали працювати до 2021 року, а одне місце було вакантним, адже фракція "Опозиційного блоку" не подала своєї кандидатури.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попри багато проблем з організацією дочасних виборів Ради, спостерігачі позитивно оцінили перегони

Комісія виявилась досить строката за своїм складом, а очолила її представниця "Волі народу" Тетяна Сліпачук.

Дві виборчі кампанії цього складу ЦВК отримали позитивні відгуки міжнародних спостерігачів. А головні організації зі спостереження за виборами в Україні - "Опора" та Комітет виборців - різко засудили звільнення ЦВК і натякнули на політичні мотиви цього рішення.

"Вищий орган адміністрування виборів протягом останніх 15 років, коли відбулись чергові та позачергові ротації комісії, перетворюється на заручника політичної кон'юнктури", - заявила "Опора".

Там застерігали, що президент або парламентська більшість не повинні формувати склад комісій "під поточну політичну конфігурацію".

"Парад відставок та призначень нового складу ЦВК …призведе до повного знецінення цього органу та поставить у перспективі під сумнів результати будь-яких більш конфліктних виборів на будь-якому рівні", - резюмували в "Опорі".

Комітет виборців України також чітко заявив, що для відставки усього складу ЦВК немає підстав, а звільнення його членів "має залежати від реальних результатів їхньої роботи, а не зміни політичної влади в державі.

Звинувачення Зеленського

У поданні до Верховної Ради Володимир Зеленський визнав, що міжнародні інституції оцінювали роботу ЦВК цього скликання "частково позитивною", але її "функціонування супроводжувалось низкою неоднозначних рішень".

Під час організації дочасних парламентських виборів ЦВК нібито "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість".

Наслідком чого, на думку президента, були численні судові процеси, в яких дії комісії визнавались протиправними.

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Як приклад президент наводить скасування реєстрації кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького в 169 окрузі, якого потім поновили через суд, він там переміг.

Пан Куницький не жив в Україні останній рік перед виборами, проте представники "Слуги народу" згодом довели, що він був у відрядженні в Ізраїлі.

Президент також звинуватив ЦВК, що та реєструвала кандидатів, які надавали недостовірну інформацію, що є членами партії "Слуга народу".

Також президент звинуватив ЦВК у ситуації, яка склалась в 198 окрузі, де через рішення судів досі немає обраного депутата.

Там з перевагою у понад тисячу голосів переміг самовисуванець Сергій Рудик, який обійшов кандидатку від "Слуги народу". Після низки судових рішень та перерахунків Рудика визнали переможцем, але це рішення ЦВК скасував Верховний суд.

"Опора" і КВУ - проти

Комітет виборців заявив, що попри певні проблеми на виборах, вони мали технічний характер і не були наслідком упереджених дій ЦВК.

КВУ також наполягає, що аргументи президента не свідчать про систематичні проблеми чи грубі порушення з боку комісії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник "Опори" Ольга Айвазовська розкритикувала розпуск ЦВК

У КВУ наголосили, що під час виборів дуже часто рішення різних судів суперечили одне одному, а причина багатьох негативних для ЦВК вердиктів - недосконалість виборчого законодавства.

"Опора" також дуже детально розібрала усі аргументи президента для розпуску ЦВК.

Одна з найавторитетніших організацій спостереження за виборами дійшла до висновку, що озвучені президентом претензії "не призвели до порушення виборчих прав громадян".

В "Опорі" вказали, що для кращої роботи ЦВК варто комплексно виправити вади законодавства, а не розпускати комісію.

"Вбиваєте власну легітимність"

За день до відставки свої аргументи виклала і голова ЦВК Тетяна Сліпачук. "Це суттєво політичне рішення", - запевнила пані Сліпачук й назвала подання президента необгрунтованим.

Виступаючи на засіданні профільного комітету, вона запевнила, що "ЦВК була незалежною та рівновіддаленою від усіх політичних сил - це запорука успішно проведених виборчих кампаній".

Вона також наголосила, що міжнародні спостерігачі назвали більшість проблем, з якими зіткнулась комісія, пов'язаними з недоліками закону.

Пані Сліпачук згадувала про надзвичайно різні та часом суперечливі рішення судів на парламентських виборах.

А в ситуації з відмовою у реєстрації кандидату від "Слуги народу" Куницькому нагадала, що той сам публічно визнавав своє громадянство Ізраїлю.

Щодо 198 округу Тетяна Сліпачук пояснила, що там було понад 20 суперечливих рішень судів, виконати які було надзвичайно складно.

На 12 вересня ЦВК планувала виконання останнього рішення суду про перерахунок бюлетенів на 21 дільниці округу. Проте через початок процедури відставки комісія відклала перерахунок.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова ЦВК Ольга Сліпачук

"ЦВК певною мірою є органом, який легітимізує як президентську владу, так і парламентську. Зараз ви ставите під питання легітимність проведених виборчих процесів всупереч тому, що говорять національні та міжнародні спостерігачі", - заявила голова ЦВК.

Представники "Слуги народу" стверджували, що події навколо ЦВК - це тільки реакція на порушення закону, але дехто все ж визнавав і політичні мотиви.

Член профільного комітету держбудівництва та місцевого самоврядування від "Слуги народу" Вячеслав Рубльов відверто розповів, що в Раді лишилась тільки одна фракція з представництвом у ЦВК - "Батьківщини", а тому комісію треба оновити.

Про "Європейську солідарність", яка в минулому скликанні була БПП і має шістьох членів ЦВК, пан Рубльов не згадав.

"Я бачив нещодавно сюжет на National Geographic. Там удав з'їв велику антилопу. Але далеко відповзти не зміг, бо не зміг цю антилопу переварити", - відповів йому дотепним жартом колега по комітету від фракції "ЄС" Максим Саврасов.

Пізніше депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, який просував у Раді звільнення ЦВК, своєрідно відповів журналістам на зауваження, що партія отримає більшість у ЦВК.

"Це не ми матимемо більшість - це народ України нам довірив цю частину влади", - парирував депутат. Сумнівів, що "Слуга народу" візьме більшість і в ЦВК, практично не лишається,

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